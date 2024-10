Türkiye Innovation Week ikinci gününde devam ediyor

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, önümüzdeki günlerde E-Kolay İhracat Platformunun lansmanını yapacaklarını belirterek, "E-kolay platformunda, hangi pazar yerinde nasıl satış yapacağınızı ve o pazar yerinin dinamiklerini öğrenebileceksiniz" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin ev sahipliğinde bu yıl 11. kez düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024, "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

"Yeniden Başlamak: İstikrar, Direnç ve İnovasyon" başlıklı panele katılan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, etkinliğin ana motivasyonunun ihracatı artırmak olduğunu söyledi.

Büyümenin ana motorlarından birinin ihracat olduğunu vurgulayan Kılıçkaya, TİM ve ihracatçı birlikleriyle eş güdüm içinde çalıştıklarını, ihracat politikasının, hem özel sektör ve ihracatçılar hem de kamu arasında organik bir ilişki gerektirdiğine işaret etti.

Kılıçkaya, pazarlama faaliyetleri ve ihracat pazarlarına gerçekleşen ticari heyetlere değinerek, ticari istihbarat üretmeye çalıştıklarına dikkati çekti.

Kolay ihracat platformunun yapay zeka teknolojisi ile ihracatçıları doğru pazarlara yönlendirdiğini belirten Kılıçkaya, şu bilgilere dikkati çekti:

"E-ticaret, ülkemize çok hızlı bir şekilde adapte oldu ve şu anda ihracatımız içindeki payı, geçen yıl yüzde 1,5 iken bu yıl yüzde 2,6'ya çıktı. Yakın zamanda E-kolay İhracat Platformu yayınlandı. Önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağız. E-kolay platformunda, hangi pazar yerinde nasıl satış yapacağınızı ve o pazar yerinin dinamiklerini öğrenebileceksiniz. Kamu olarak, bu altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz."

Kılıçkaya ihracata verilen desteklere de değindi. Geçen sene verilen desteklerin 10 milyar lirasının hibe olarak dağıtıldığını anlatan Kılıçkaya, "22 bin ihracatçımız bu destekten faydalanmış. Bu seneki bütçemiz 16,2 milyar lira ve yıl sonuna kadar 28 bin firmaya kullandıracağız." diye konuştu.

İhracatın her adımını daha nitelikli daha sertifikalı şekilde anlatabilmek üniversitelerde ihracat akademileri oluşturduklarını söyleyen Kılıçkaya, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ihracat uzmanlarını meslek olarak tanımlayacaklarını vurguladı.

"Yenilikçilik şirket büyümesine ve ülkemize katkıda bulunmamıza olanak sağlıyor"

Aynı panelde konuşan Pegasus Hava Yolları Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk de iş modellerinin yenilikçi bir model olduğunu ve Türkiye'de havacılık alanında ilk başlatan şirket olduklarını söyledi.

Pegasus Hava Yolları'nın "Havacılığı biz başlatmadık ama biz değiştirdik" söylemini anımsatan Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

"Kurumsal hayatta ve iş yapış şekillerimizde, 8 bin 500 kişilik büyük ailemizde yenilikçilik, doğal olarak kurumsal değerlerimizden biri. Yenilikçilik, şirketin büyümesine ve ülkemize katkıda bulunmamıza olanak sağlıyor. Türkiye'nin hizmet ihracatında ikinci büyük şirketi olarak, hem ihracat hem de istihdam yaratma anlamında yenilikçiliğin, inovasyonun ve işimizin sürdürülebilirliği için vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. Beş yıllık stratejik yol haritaları hazırlıyoruz. Bu yol haritalarından biri de yenilikçi olmak, teknolojiye yatırım yapmak ve dijital kültürü içeride geliştirmek üzerine odaklanıyor. Sürdürülebilirlik, yönetim takımının desteği ve inancıyla her alanda yaptığımız işleri sürekli sorgulayarak nasıl daha farklı yapabileceğimizi düşünmemizle mümkün oluyor. 'Yaptık, olmadı' dediğimizde bile, 'Peki, ne öğrendik?' diyerek, bu öğrenimleri bir sonraki adımda uyguluyor ve sürekli iyileştirme sağlıyoruz."

"Network zekası başarıya ulaşmanın en önemli unsuru"

Etkinlik kapsamında gerçekleşen "Kariyeriniz İçin Sosyal Süper Güç, NQ: Network Zekası" başlıklı panele katılan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ise insan kendisini nerede konumlamak istiyorsa o tarafta network kurmaya başladığını söyledi.

Network zekasının, başarıya ulaşmanın en önemli unsurlarından biri ve konumlama alanında da başlangıç noktası olduğunu belirten Bezircioğlu, "Network zekasını kullanarak KAGİDER'e üye oldum ve birçok kız arkadaşım oldu. Zorlandığım konularda, bunu daha önce deneyimlemiş bir kız arkadaşımı arayıp ondan bilgi alabiliyordum. 15 yıldır üyesi olduğum KAGİDER'i bugün temsil etmekten mutluyum. KAGİDER'de network zekasını kullanan çok başarılı kadın girişimciler var. Teknoloji alanında başarılı olan bu girişimciler, sadece işi bilmek veya bir fikre sahip olmakla değil, aynı zamanda network zekasını etkili kullandıkları için başarılı oluyorlar." yorumunu yaptı.

Etkinlik kapsamında Türkiye Varlık Fonu'na bağlı Türkiye Teknoloji Fonu işbirliğiyle "Girişimcilik Ekosistem Buluşmasında" Türkiye'nin en seçkin startup yatırımcıları bir araya geldi.

Türkiye Innovation Week'te yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ödül töreni gerçekleşecek. Etkinlik törenin ardından düzenlenecek panelle sona erecek.