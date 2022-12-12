Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol müjdesi: Petrol üretimimizi günlük 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol müjdesi: Petrol üretimimizi günlük 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz

12.12.2022 15:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki petrol aramalarıyla ilgili birçok ilden güzel haberler geldiğini ifade ederek, "Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmak için çalışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol aramalarıyla ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan sınırlarımız içinde ve dışında petrol, doğal gaz arama faaliyetlerimizi kendimiz yürütebiliyoruz. Karadeniz gazını, milli sistemimize dahil etme çalışmalarımız sürerken, son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz" dedi.

"SAVUNMA SANAYİNDE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE YÜKSELDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde: "Özellikle savunma sanayinde Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne yükselmiştir. Ödül tebliğ edilecek firmalarımızın da katkısıyla bu alanda 20 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük bir başarı hikayesi yazdık. Savunma sanayi, ana ve alt yüklenicileri, KOBİ'lerin, araştırma kuruluşlarının, üniversitelerin geliştirdiği özgün ürünlerin ve ihracatıyla ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri haline dönüşmüştür. Bundan 20 yıl önce savunma sanayinde faaliyet gösteren firma sayımız 56 iken bugün aynı alanda 1600'den fazla firmamız bulunuyor. Göreve geldiğimizde 62 savunma projesi yürütülürken yarısı son 6-7 yılda başlatılanlar olmak üzere bugün bu sayı 757'yi geçti. Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5,5 milyar dolardan ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların üzerine çıkardık. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapabiliyorken, inşallah bu sene 4 milyar doları aşacağımıza inanıyorum.

"ŞANTAJLARA VE BASKILARA RAĞMEN BAŞARDIK"

İnsansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Tüm bunları da öyle birilerinin destekleriyle değil, gizli açık ambargolara tehditlere, şantajlara, baskılara rağmen başardık. Bundan sadece 20 yıl önce yüzde 70-80 oranında dışa bağımlı olduğumuz bir alanda, kamu-özel, hep beraber sabırla çalışarak, üreterek, zorluklar karşısında pes etmeyerek hamdolsun tabloyu tamamen tersine çevirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol müjdesi: Güzel haberler geliyor, günlük 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz
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Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol müjdesi: Petrol üretimimizi günlük 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz - Son Dakika


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