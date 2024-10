Türkiye İnovasyon Haftası\'nda İhracat Vurgusu

Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin her alanda kendine yeten, "kendi göbeğini kesen" bir ülke olması gerektiğini belirterek, "150 bin ihracatçımızla, ülkemizin güçlenmesi için her alanda devletimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM'in ev sahipliğinde bu yıl 11. kez düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024, "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.???????

Ödül töreninde konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin yerinde saymakla yetinecek bir ülke olmadığını belirterek, "İhracat ailesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, çalışmalarımızı bu ilke doğrultusunda gayretle sürdürüyoruz." diye konuştu.

Mevlana'nın "İnsanın kanadı, gayretidir" sözüne atıfta bulunan Gültepe, "Biz de ülkemizin yenilik yolunda attığı her adımda devletimizin gayretini görüyoruz. Diplomasiden ekonomiye, spordan dış ticarete kadar her alanda, Türkiye'yi muasır medeniyetlerin üzerine taşımak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gültepe, dün olduğu gibi, bundan sonra da vazifelerinin yeni rekorlara imza atmak olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim varmak istediğimiz hedefler, aşmak istediğimiz ufuklar var. ve bu yüzden 150 bin ihracatçımızla diyoruz ki; Türkiye, ilk 10 inovatif ülke arasında yer almalıdır. Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almalıdır. Türkiye, ilk 10 ihracatçı ülke arasında yer almalıdır. Her başarıda bu büyük hedeflere bir adım daha yaklaşıyoruz."

Genç beyinlerle inovasyon geliştirdiklerini bildiren Gültepe, milli teknoloji hamlesiyle her alanda yeniliklere imza attıklarını kaydetti.

"Bugün, zalimlere karşı durmak istiyorsak, her alanda güçlü olmak zorundayız"

Mustafa Gültepe devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak gerektiğini belirterek, "Siz çalıştıkça, ihracat ailemiz bundan sonra da hep yanınızda olacak." ifadesini kullandı.

En sihirli kelimenin "Türkiye'nin rekabetçiliği" olduğunu söyleyen Gültepe, "Son dönemde bu alanda üretici ve ihracatçılarımızın gücü çok zayıfladı. Eğer rekabetçilikte eski seviyemizi yakalayabilirsek, daha inovatif, daha katma değerli ürün dönüşümünü sağlayabilirsek, Türkiye olarak, Türk ihracatçısı olarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Gültepe, Türkiye'nin her alanda kendine yeten, kendi göbeğini kesen bir ülke olması gerektiğinin altını çizerek şunlara vurgu yaptı:

"Bugün, zalimlere karşı durmak istiyorsak, her alanda güçlü olmak zorundayız. Bugün, mazlum coğrafyalara yardım etmek istiyorsak, güçlü olmak durumundayız. Bugün Gazze'nin sokaklarına ölüm yağdıran İsrail'in hukuk tanımaz vahşi saldırılarına ses çıkarmaya devam etmek istiyorsak, çok daha güçlü olmak zorundayız. 150 bin ihracatçımızla, ülkemizin güçlenmesi için her alanda devletimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

İnovasyon şampiyonları ödüllendirildi

İnovaLİG KOBİ ölçeğinde İnovasyon Stratejisi kategorisinde, S.Y.K. Tekstil, Dof Robotik Sanayi, Sanver Mühendislik, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde SBS Bilimsel Bio Çözümler, Tunay Gıda, Netpak Ambalaj, İnovasyon Döngüsü kategorisinde SMS Sanayi Malzemeleri, Bioclean Çevre Teknolojileri, Destek Patent, İnovasyon Kaynakları kategorisinde Termo Isı Sistemleri, Etkin Tıbbi Cihazlar, Simsoft Bilgisayar Teknolojileri, İnovasyon Sonuçları kategorisinde Milvus Robotics Teknoloji, Ubc Kimya İnşaat ve Madencilik, Saykal Elektronik ödül aldı.

İnovaLİG büyük ölçekli firmalarda ise İnovasyon Stratejisi kategorisinde Roketsan, Borçelik, Aygaz, İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde TUSAŞ, TEI Tusaş Motor Sanayi, THY Teknik, İnovasyon Döngüsü kategorisinde Türk Hava Yolları, Asaş Alüminyum, Yiğit Akü, İnovasyon Kaynakları kategorisinde Aselsan, Beyçelik Gestamp, Kayalar Kimya, İnovasyon Sonuçları kategorisinde Yorglass, Ege Profil, CMS ödüle layık görüldü.

Türk Ekonomi Bankası, Turkcell, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Türkiye Sigorta, İhracatı Geliştirme AŞ, Türkiye Teknoloji Fonu, Hayat Holding ve Trendyol'a da özel ödül verildi.