Türkiye'nin ABD'ye ihracatı otomotiv endüstrisi öncülüğünde ivmelendi - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı otomotiv endüstrisi öncülüğünde ivmelendi

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 1 milyar doların üzerine çıkarken, ülkeye en fazla dış satımı 110,3 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi.

08.10.2024 12:19
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Türkiye'nin ABD'ye ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 1 milyar doların üzerine çıkarken, ülkeye en fazla dış satımı 110,3 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi.

Türkiye, ABD'li şirketler için önemli bir çekim merkezi olmaya devam ediyor.

Özellikle Türkiye ve ABD'nin ikili ilişkilerinde yakınlaşma çabaları dış ticarete de olumlu yansıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temasları ve ülkede yaklaşan seçimler, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden gündeme getirirken, ekonomik ve ticari konular bu ziyaretin en önemli konu başlıkları oldu.

Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla Türkiye'nin yatırım çekme potansiyeli de burada önemli bir rol oynuyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin ihracatı eylül ayında geçen yılın aynı döneminde yüzde 1,8 azalarak 22 milyar 7 milyon dolara indi.

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı ise eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 1 milyar 18 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde, en fazla dış satım gerçekleştirilen ilk 2 ülke 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

ABD ise bu iki ülkenin ardından Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti.

ABD'yi 994,5 milyon dolarla Irak, 980,2 milyon dolarla İtalya takip etti.

Ülkeye en fazla ihracatı, 110,3 milyon dolarla otomotiv endüstrisi yaptı. Bu sektörü, 87,2 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 77,9 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 74,4 milyon dolarla mücevher, 63,7 milyon dolarla halı sektörleri izledi.

ABD'li şirketlerin en az talep gösterdiği sektörler ise 7,2 milyon dolarla tütün, 3 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 1,3 milyon dolarla gemi yat ve hizmetleri, 1,2 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 88 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri sektörleri oldu.

Değer bazında ihracat artışında da otomotiv endüstrisi öne çıktı

Ocak-eylül döneminde ABD'ye ihracatını değer bazında en fazla 31,4 milyon dolarla otomotiv endüstrisi artırdı.

İhracat artışında otomotiv endüstrisini, 26,8 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 12,6 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 12 milyon dolarla zeytin ve zeytin yağı, 7,9 milyon dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri takip etti.

Ülkeye, elektrik ve elektronik sektörü 61,1 milyon dolarlık, zeytin ve zeytin yağı sektörü 15,3 milyon dolarlık, mobilya kağıt ve orman ürünleri sektörü 35,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

İl bazında bakıldığında, ABD'ye, İstanbul'dan 376,7 milyon dolarlık, İzmir'den 98,8 milyon dolarlık, Gaziantep'ten 71,5 milyon dolarlık, Ankara'dan 67,7 milyon dolarlık, Kocaeli'nden 67,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

TİM verilerine göre, ABD'ye eylül ayında sektörlerin gerçekleştirdiği ihracat miktarları (bin dolar) şöyle:

1 - 30 EYLÜL
SEKTÖR2024 (BİN DOLAR)
Otomotiv Endüstrisi110.272,22
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri87.222,30
Hazırgiyim ve Konfeksiyon77.945,78
Mücevher74.421,67
Halı63.675,25
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri62.502,42
Elektrik ve Elektronik61.122,79
Makine ve Aksamları52.869,77
Madencilik Ürünleri44.769,52
Demir ve Demir Dışı Metaller41.999,09

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ABD'ye ihracatı otomotiv endüstrisi öncülüğünde ivmelendi - Son Dakika

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