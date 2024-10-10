Türkiye\'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı

Ekonomi

Dünyanın ve Türkiye'nin en varlıklı insanlarını paylaşan Forbes Dergisi, 2024 yılı için geçerli güncel listesini kamuoyuna duyururken, Türk milyarderlerin yaşadığı servet değişiklikleri gündem oldu.

BİR SENEDE SERVETİNİN YARISINDAN FAZLASINI KAYBETTİ

2023 yılında paylaşılan listede, 5.3 milyar dolarlık mal varlığı ile ilk sırada yer alan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, yalnızca bir yılda varlığının yarıdan fazlasını kaybederek Türkiye'nin en zengin iş insanları listesinde 10. sıraya geriledi.

Erdemoğlu'nun servetindeki düşüşün, 2023 yılının başında 10 liraya ulaşan SASA polyester hisselerinin 4 liraya kadar gerilemesi olduğu belirtilirken, 2024 yılı için paylaşılan listenin ilk sırasında ise Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker yer aldı.

İPEK KIRAÇ "EN ZENGİN KADIN" UNVANINI ELİNE GEÇİRDİ

Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olan Koç Holding'i oluşturan Koç ailesi, listede en fazla üye bulunduran şirket oldu. 3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin üçüncü insanı olan İpek Kıraç, aynı zamanda 'En zengin kadın' unvanını eline geçirdi. Kıraç'ı dördüncü sıradaki Semahat Sevim Arsel takip ederken, Koç Holding'in en önemli isimlerinden Mustafa Rahmi Koç ise 6. sırada yer aldı.

İşte Türkiye'nin en zengin 28 insanı...

- Murat Ülker(5.1 milyar dolar)

- Şaban Cemil Kazancı(3.2 milyar dolar)

- İpek Kıraç(3 milyar dolar)

- Semahat Sevim Arsel(2.9 milyar dolar)

- Erman Ilıcak(2.7 milyar dolar)

- Mustafa Rahmi Koç(2.6 milyar dolar)

- Hamdi Ulukaya(2.5 milyar dolar)

- Ferit Şahenk(2.2 milyar dolar)

- İbrahim Erdemoğlu(2.2 milyar dolar)

- Mehmet Sinan(2.1 milyar dolar)

- Filiz Şahenk(2.1 milyar dolar)

- Ali Erdemoğlu(1.9 milyar dolar)

- Mustafa Küçük(1.9 milyar dolar)

- Nihat Özdemir(1.9 milyar dolar)

- Sezai Bacaksız(1.8 milyar dolar)

- Şefik Yılmaz Dizdar(1.8 milyar dolar)

- Hamdi Akın(1.7 milyar dolar)

- Ahmet Çalık(1.5 milyar dolar)

- Mehmet Aydınlar(1.5 milyar dolar)

- Ali Metin Kazancı(1.4 milyar dolar)

- Bülent Eczacıbaşı(1.3 milyar dolar)

- Selçuk Bayraktar(1.2 milyar dolar)

- Deniz Şahenk(1.2 milyar dolar)

- Aydın Doğan(1.2 milyar dolar)

- Haluk Bayraktar(1.1 milyar dolar)

- Faruk Eczacıbaşı(1.1 milyar dolar)

- Mustafa Latif Topbaş(1.1 milyar dolar)

- Murat Vargı(1.1 milyar dolar)