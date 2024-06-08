Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever yörünge altı uçuşunu tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever yörünge altı uçuşunu tamamladı

Türkiye\'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever yörünge altı uçuşunu tamamladı

Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı uçuşu sırasında 7 bilimsel deney gerçekleştirildi. Atasever'in uzay seferi Türkiye'deki TÜBİTAK bilim merkezlerinden canlı takip edildi. Uçuş sırasında yapılan deneyler arasında beyin görüntüleme, radyasyon dozimetresi, insülin kalemi testi ve vezikül analizi bulunuyor.

08.06.2024 21:39
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Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, yörünge altı uçuşunu tamamlayarak 7 bilimsel deney gerçekleştirdi. Atasever'in uzay seferi Aksaray, Ankara, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun'daki TÜBİTAK bilim merkezlerinden canlı takip edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atasever'in de içinde bulunduğu, New Mexico'daki Spaceport tesisinden taşıyıcı uçak aracılığıyla havalanan VSS Unity yörünge altı aracı, TSİ 18.40'ta iniş yaptı. 1 saat 10 dakika süren yolculuk boyunca, Atasever 7 bilimsel deneye imza attı. Uçağın ABD'nin New Mexico eyaletinde bulunan Spaceport tesisine inmesiyle, 4 astronot ve 2 pilottan oluşan 6 kişilik "Galactic 07" ekibinin bir üyesi olan Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu da sona erdi.

Atasever, yaklaşık 3 dakikalık serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deneyi gerçekleştirdi. Bilimsel bir misyon gerçekleştiren Atasever'in üzerindeki astronot tulumu, 3 deneye ilişkin ekipmanları taşıyabilmesi için özel olarak revize edildi.

"BEACON" isimli beyin görüntüleme deneyi kapsamında Atasever, kafasına taktığı yakın kızılötesi spektroskopisi ölçüm cihazını uçuşun tüm fazlarında üzerinde taşıdı. Böylece beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamikleri incelendi. Bu deneye ek olarak dünyayı uzak noktadan görmüş olmanın yaratacağı psikolojik değişim ve dönüşümler de Atasever'den örnekler toplanarak analiz edilecek.

IvmeRad Radyasyon Dozimetresi deneyiyle ne kadarlık radyasyona maruz kalındığı bilgisi elde edildi. Böylelikle, daha sonraki süreçlerde uzay istasyonlarına gidecek kişilerin anlık olarak ne kadar radyasyona maruz kalacağına ilişkin öngörüde bulunulabilecek.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Axiom Space'in ortak deneyi olan Uzayda İnsülin Kalemi Testi ile özel kutu içine yerleştirilmiş 2 farklı insülin kalemi uzaya taşındı ve bu ortamdaki doz aktarım verimliliği ilk kez test edilmiş oldu. Böylece gelecek yıllarda Dünya yörüngesinde inşa edilecek uzay istasyonlarına diyabetli bireylerin gitmesi halinde uygulanabilecek tedavi yöntemlerinin etkinliğine yönelik ilk deneme gerçekleştirilmiş olacak.

Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Analizi kapsamında, uçuş öncesinde ve sonrasında Atasever'den toplanan biyolojik örneklerin içinde bulunan hücre dışı veziküller, özel geliştirilen mikro akışkan çip vasıtasıyla izole edildi. Bu sayede gelecekte astronotlar uzaya çıkmadan önce uygulanabilecek birtakım uyumlandırma terapilerinin geliştirilme potansiyeli araştırılacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın misyonunda yer alan MESSAGE, METABOLOM ve MIYELOID deneyleri de yine Atasever'in gerçekleştireceği Yörünge Altı Araştırma Görevi'nde uygulanmış oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever yörünge altı uçuşunu tamamladı - Son Dakika

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