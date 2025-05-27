Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi 2026'da göreve başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi 2026'da göreve başlayacak

Türkiye\'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi 2026\'da göreve başlayacak
27.05.2025 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin 2026 yılının ortasında görev yapmaya başlayacağını ve Karadeniz'deki doğal gaz üretimini 2 katına çıkaracağını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin 2026 yılının ortasında görev yapmaya başlayacağını ve Karadeniz'deki doğal gaz üretimini 2 katına çıkaracağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk Yüzer Üretim Tesisi (FPU) Osman Gazi'nin 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olduğu belirtildi. 140 kişilik personel kapasitesine sahip tesisin, 10,5 milyon metreküp maksimum gaz işleme kapasitesi ve 10 milyon metreküp gaz transfer kapasitesine sahip olacağı kaydedildi. Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacağı ve burada işlenen gazın bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verileceği bildirildi.

29 MAYIS'TA BOĞAZDAN GEÇECEK

26 Eylül 2024'te Çanakkale'deki bir tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınan ve yaklaşık 8 ay burada kaldıktan sonra bugün kuru havuzdan çıkarılan Osman Gazi yüzer üretim platformunun 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünde boğazdan geçeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlanacak platformun boğaz geçişinin yaklaşık 11 saat süreceği, geçiş esnasında platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin eşlik edeceği ve platformun 1 Haziran 2025'te Filyos Limanına yanaşmasının planlandığı ifade edildi.

20 YIL GÖREV YAPACAK

Şu anda Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda 12 kuyudan 9,5 milyon metreküp günlük gaz üretildiği, 2026 yılının ortasında görev yapmaya başlayacak olan yüzer üretim platformu ile Karadeniz'deki mevcut üretimin 2 katına, günlük 20 milyon metreküpe çıkacağı vurgulandı. Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının Karadeniz'den karşılanacağı ve platformun belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Osman Gazi, Karadeniz, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi 2026'da göreve başlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
Avrupa borsaları, Trump’ın tarife erteleme kararı ile yükseldi Avrupa borsaları, Trump'ın tarife erteleme kararı ile yükseldi
FIFA’dan Süper Lig’de küme düşen Sivasspor’a 3 dönem transfer yasağı FIFA'dan Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
Hindistan’ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor
Böyle olacağı belliydi Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi Böyle olacağı belliydi! Günlerdir konuşulan Elazığspor-Vanspor maçı tatil edildi
Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi Hatayspor-Fenerbahçe maçında Galatasaray tişörtlü taraftar sahaya girdi
Putin, ABD’li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor Putin, ABD'li dünya devlerini hedef aldı: Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor
Fenerbahçeli futbolculardan 4-2’lik yenilgi sonrası flaş hareket Fenerbahçeli futbolculardan 4-2'lik yenilgi sonrası flaş hareket
Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı Kapalı pazar yeri havalandırmasına biber gazı sıkıp kaçtı
Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye ’4’ göndermesi Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye '4' göndermesi

17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
14:26
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı’nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nda konuşuyor: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir
14:09
O sözler pahalıya patladı Karamollaoğlu, Erdoğan’a 70 bin TL tazminat ödeyecek
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
01:40
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
00:29
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
23:54
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
23:41
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
23:31
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 19:03:28. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi 2026'da göreve başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.