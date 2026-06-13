Türkiye'nin Turizm Sezonu: 40 Milyon Turist Bekleniyor - Son Dakika
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Türkiye'nin Turizm Sezonu: 40 Milyon Turist Bekleniyor

Türkiye\'nin Turizm Sezonu: 40 Milyon Turist Bekleniyor
13.06.2026 10:04
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Türkiye, yaz döneminde 40 milyon turist ağırlamayı hedefliyor. Antalya ve İstanbul ön planda.

YAZ mevsimiyle birlikte turizmde en yoğun sezon başladı. Akdeniz ve Ege sahillerinde haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 5 aylık dönemde toplam 40 milyon turist bekleniyor.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, bu yıl savaşların gölgesinde geçen Türkiye turizm sezonunun, en yoğun günlerine girdiğini söyledi. Haziran ile birlikte önümüzdeki 5 ay içerisinde yaklaşık 40 milyon ziyaretçi ağırlayacaklarını kaydeden Yavuz, "Etrafımızdaki savaşlar sona erebilir, yeni cepheler açılabilir. Ancak insanlığın tatil arzusu kolay kolay durmuyor. İnsanlar bir tutam güneş, birkaç gün huzur ve biraz deniz için yine yollara düşüyor. Zayıf başlayan sezon, savaş ortamına rağmen bu 5 ayda kayıplarını telafi edecek" dedi.

'TÜRKİYE KRİZLERDE DOĞRU KONUMLANDI'

Son yıllarda bölgede yaşanan savaşlara dikkat çeken Recep Yavuz, "Ne yazık ki uzun yıllardır coğrafyamızın doğusunda savaşın dumanı eksik olmuyor. Buna rağmen Türkiye, doğru konumlanarak bu krizlerin turizme etkisini büyük ölçüde sınırlamayı başardı" diye konuştu.

AKDENİZ'DE REKABET

Mevcut tablo korunursa yıl sonunda Türkiye'nin 55-60 milyon, Antalya'nın da yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırlamasının sürpriz olmayacağını dile getiren Yavuz, "Elbette Akdeniz çanağındaki rekabet devam ediyor. İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Adriyatik kıyıları yine güçlü talep görecek. Bulgaristan, Arnavutluk, Mısır ve Tunus da sezonun kazananları arasında yer alacak. Her destinasyonun kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Tatilci de tüm bunları değerlendirerek kararını verecek. Açıkçası bu sezonun, tüm zorluklarına rağmen önceki yıllardan çok farklı sonuçlanacağını düşünmüyorum" dedi.

YÜZDE 50'Sİ ANTALYA VE İSTANBUL

Recep Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçen yılki verilerine göre; haziranda 6,8 milyon, temmuzda 8,4 milyon, ağustosta 8,1 milyon, eylülde 7,5 milyon, ekimde 6,5 milyon olmak üzere bu aylarda toplamda 37 milyon turist geldiğini söyledi. Geçen yıl 12 ay toplamında 63 milyon 941 bin turist geldiğini kaydeden Yavuz, "Toplam turistin yüzde 63'ü bu 5 aylık dönemde gelmiş. Bu yıl 40 milyon civarında olmasını bekliyoruz. Geçen yılki 5 aylık dönemde Türkiye'ye gelen 37 milyon civarındaki turistin yüzde 27'si Antalya, yüzde 25'i ise İstanbul'a gelmiş. Muğla ve İzmir başta olmak üzere diğer illerimiz sıralanıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Turizm Sezonu: 40 Milyon Turist Bekleniyor - Son Dakika

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