Yerli otomobil Togg'un seri üretimi için geri sayım! Milyonlar heyecanla bekliyor - Son Dakika
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Yerli otomobil Togg'un seri üretimi için geri sayım! Milyonlar heyecanla bekliyor

29.10.2022 00:46

Togg'un seri üretiminin yapılacağı Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı açılış töreninde ilk araç banttan indirilecek. Açılışa saatler kala Togg'un piyasaya sürüleceği renkler de açıklandı. Yerli otomobil Türkiye'yi simgeleyen 6 farklı renkle yollarda olacak.

Togg'un Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi'nin açılışına saatler kaldı. Cumhuriyet'in 99. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle dev tesis hizmete girecek. İlçeye bağlı Gençali Mahallesi'nde saat 16.00'da gerçekleştirilecek açılış öncesi tesise giden yollarda ve fabrika çevresinde hazırlıklar tamamlanmış durumda.

Milyonlar heyecanla bekliyor! Yerli otomobilde seri üretim için geri sayım başladı

BÖLGEDE BÜYÜK HEYECAN VAR

Bursa- Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince "Togg" yazılı yön tabelaları yerleştirildi. Ayrıca, kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında peyzaj çalışmaları tamamlandı. Gemlikliler ise bölge istihdamına büyük katkı sağlayacak fabrikanın açılmasını heyecanla bekliyor.

Milyonlar heyecanla bekliyor! Yerli otomobilde seri üretim için geri sayım başladı

6 RENKLE PİYASAYA SÜRÜLECEK

Açılışa saatler kala Togg'un resmi hesabından heyecanlara heyecan katan bir paylaşım geldi. Buna göre yerli otomobil, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimleriyle 6 renkle piyasaya sürülecek.

HANGİ RENKLER OLACAK?

Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

İşte yerli otomobilin renkleri:

Milyonlar heyecanla bekliyor! Yerli otomobilde seri üretim için geri sayım başladı
Milyonlar heyecanla bekliyor! Yerli otomobilde seri üretim için geri sayım başladı
Milyonlar heyecanla bekliyor! Yerli otomobilde seri üretim için geri sayım başladı
Milyonlar heyecanla bekliyor! Yerli otomobilde seri üretim için geri sayım başladı
Milyonlar heyecanla bekliyor! Yerli otomobilde seri üretim için geri sayım başladı
Milyonlar heyecanla bekliyor! Yerli otomobilde seri üretim için geri sayım başladı
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli otomobil Togg'un seri üretimi için geri sayım! Milyonlar heyecanla bekliyor - Son Dakika


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