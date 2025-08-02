Türkiye Temmuz'da 25 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Temmuz'da 25 Milyar Dolar İhracat Yaptı

02.08.2025 13:40
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TİM Başkanı Gültepe, Türkiye'nin temmuz ayında 25 milyar dolarla aylık en yüksek ihracat değerine ulaştığını duyurdu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Türkiye, temmuzda 25 milyar dolarla en yüksek aylık ihracat değerine ulaştı." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamada, temmuz ayı ihracat verilerinin Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından Samsun'da kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültepe, yılın ocak-temmuz döneminde 7 aylık ihracatın 156,4 milyar dolara, son 12 aylık ihracatın ise 269,5 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'nin temmuzda 25 milyar dolarla en yüksek aylık ihracat değerine ulaştığını vurgulayan Gültepe, temmuz ayında ihracatta elde edilen 2,5 milyar dolarlık artışın neredeyse tamamının otomotiv ve kimya sektörleriyle pariteden kaynaklandığına dikkati çekti.

Gültepe, "Şikayetçi değiliz ama istikrarlı ve sürdürülebilir artış için tüm sektörlerimizi oyuna dahil etmemiz gerekiyor." yorumunu yaptı.

TİM Başkanı Gültepe, 280 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladıkları 2025'in ilk yarısını beklentilerin altında bir performansla tamamladıklarını ifade etti.

Paritenin katkısıyla yılın ikinci yarısına hızlı bir başlangıç yaptıklarını belirten Gültepe, şöyle devam etti:

"Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, temmuzda 25 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artıdayız. Ocak-temmuz döneminde 7 aylık ihracatımız 156,4 milyar dolara, son 12 aylık ihracatımız ise 269,5 milyar dolara ulaştı. Yedi aylık ihracatta yüzde 5,1, yıllıklandırılmış ihracatta yüzde 3,1 artıdayız. Temmuz ayında hizmet ihracatımızın 11,8 milyar dolar civarında geleceğini tahmin ediyoruz. Sektörler özelinde baktığımızda otomotiv 3,8 milyar dolarla liderliğini sürdürdü. Otomotivi, 3,4 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 580 milyon dolarla hazır giyim, 1 milyar 570 milyon dolarla elektrik ve elektronik ve 1,4 milyar dolarla çelik takip etti. 17 sektörümüz ihracatını artırırken 9'u eksi yazdı. En çok ihracat yapan 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa ve İzmir şeklinde sıralandı."

Gültepe, Ankara, Bolu, Çankırı, Edirne ve Muğla'nın bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat değerlerine ulaştığını aktardı.

Temmuzda 1180 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi

Gültepe, temmuzda 1180 firmanın ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Paritenin ihracatımıza katkısı ise 825 milyon dolar oldu. Böylece paritenin son üç aydaki katkısı 1,6 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

Gültepe, "En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, Birleşik Krallık, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya şeklinde sıralandı. 52 ülkede yüzde 50'nin, 107 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydettik. Genel tabloda ise 137 ülkeye ihracatımızı artırdık." ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında ihracatta elde edilen yüzde 11'lik artıştan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Gültepe, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşabilmeleri için her ay aynı başarıyı elde etmek durumunda olduklarını belirtti.

Çift haneli büyümenin yolunun tabana yayılan, tüm sektörlerin pozitif katkı verdiği bir ihracat kurgusundan geçtiğini vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti:

"Temmuz ayındaki yüzde 11'lik artışı otomotiv ve kimya sektörlerimizin domine ettiğini görüyoruz. Otomotivde yüzde 23, kimyada yüzde 33 artış var. Temmuz ayındaki 2,5 milyar dolarlık artışın yaklaşık 1,6 milyar doları bu iki sektörden geldi. Paritenin de 825 milyon dolarlık bir katkısı var. Yani temmuzdaki 2,5 milyar dolarlık artışın neredeyse tamamı otomotiv ve kimya sektörümüzle pariteden kaynaklandığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın temmuz toplantısında gerçekleştirdiği 300 baz puanlık faiz indirimini bu anlamda olumlu adım olarak değerlendiriyoruz. Faiz indirimi ve yüzde 3'lük döviz dönüşüm desteğinin üç ay uzatılmasındaki katkısı için Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a teşekkür ediyorum."

ABD'nin yeni vergi tarifelerine değinen Gültepe, Trump yönetiminin Türkiye'ye uyguladığı ek gümrük vergisinin son dakikada yüzde 10'dan 15'e çıkarmasının, talihsiz bir adım olduğunu ifade etti.

Gültepe, "Biz, her şeye rağmen ABD pazarındaki payımızı artırmaya odaklıyız. Rekabetçilikte 2-3 yıl öncesinin koşullarına dönebilirsek ABD pazarında kısmi avantajımızı fırsata dönüştürebiliriz. Elbette ABD ile ticaret diplomasimizin de çok yönlü ve kararlı şekilde sürdürülmesi büyük önem arz ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Temmuz'da 25 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika

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