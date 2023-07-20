Türkiye ve BAE Arasında 50,7 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
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Türkiye ve BAE Arasında 50,7 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı

20.07.2023 08:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyaretinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayisi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi birçok alanda işbirliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı. İmzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolar olarak açıklandı. Dünya basını da bu haberi manşetten duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyaretinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. 13 ayrı belge imzalanırken dünya basını ise bu haberi manşetten duyurdu.

BİRÇOK ALANDA İMZALAR ATILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada; BAE ile enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayisi, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut işbirliğinin derinleştirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, "Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ve BAE arasındaki 50.7 milyar dolarlık anlaşma dünya manşetlerinde

"GEZİ SONUNDA BÜYÜK ANLAŞMA İMZALANDI"

Anlaşma dünya basınında geniş yer buldu. "Erdoğan'ın körfez turu tamamlandı" başlıklı haberinde AFP gezinin son tutunda 50 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya imza atıldığını belirtti. İngiliz Financial Times "BAE ve Türkiye milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzaladı" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi: "Birleşik Arap Emirlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol zengini Körfez'i ziyareti sırasında Türkiye ile 50 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen anlaşmalar imzaladığını açıkladı."

"DİPLOMATİK ÇÖZÜLME, YATIRIM GETİRDİ"

Voice of America "Erdoğan, BAE'den 50 Milyar Dolarla Körfez Turunu Kapattı" başlıklı haberinde "BAE ile diplomatik çözülme, Türkiye'de yatırımın artmasına neden oldu" yorumuna yer verildi. Nikei Asia ise "Erdoğan, Körfez turunu 50 milyar dolarlık anlaşmalarla bitirdi" başlığını attı.

Türkiye ve BAE arasındaki 50.7 milyar dolarlık anlaşma dünya manşetlerinde

"BAĞLAR GÜÇLENİYOR"

Bloomberg'in haberinde ise "Türkiye ve BAE, Erdoğan'ın Abu Dabi ziyareti sırasında Mutabakat Zaptı imzaladı" ifadesi yer aldı. "BAE ve Türkiye bağları güçlendiriyor" diyen Al Arabiya da 50 milyar dolarlık anlaşmanın ziyaret sırasında açıklandığına dikkat çekti. Al Arabiya "Anlaşmalar, mevcut BAE-Türkiye Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın çerçevesini çeşitlendirmeyi ve genişletmeyi amaçlıyor" dedi.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve BAE Arasında 50,7 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ve BAE Arasında 50,7 Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı - Son Dakika
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