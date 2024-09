Türkiye, WFCP'ye Ev Sahipliği Yapacak

Ekonomi

Türkiye, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) organizasyonuyla World Forum of Catastrophe Pools'un (WFCP) ilk kez ev sahipliğini yapacak.

DASK açıklamasına göre, farklı ülkelerin ulusal katastrofik risk yönetimi havuzlarından üst düzey yöneticilerin katılacağı WFCP, afet sigortası yapılarına dair deneyimlerin paylaşılması ve global çözüm önerilerinin tartışılması açısından önem taşıyor.

WFCP 2024 ile farklı ülkelerden gelen uzmanlar ve üst düzey yöneticiler arasında bilgi alışverişine imkan oluşturarak, afet yönetiminde daha kapsamlı ve etkili stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamak hedefleniyor.

Küresel afet sigortası pratiğinde önemli bir dönüm noktası olacağı düşünülen etkinlikte ayrıca, uluslararası işbirliklerini ve ortak projeleri teşvik edilerek afet risklerinin azaltılmasına yönelik global çabalar desteklenecek.

WFCP 2024, afet sigortası ve yönetimi konusunda daha dinamik ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için büyük bir fırsat sunuyor.

Toplantıya üye olarak, Avustralya'dan Australian Reinsurance Pool Corporation, Danimarka'dan Danish Natural Hazards Council, Fransa'dan Caisse Centrale de Reassurance, İngiltere'den Flood Re, İspanya'dan Consorcio de Compensacion de Seguros, İsviçre'den Association of Public Insurers for Real Estate ile Swiss Earthquake Pool, İzlanda'dan National Catastrophe Insurance of Iceland, Norveç'ten Norwegian Natural Perils Pool, Romanya'dan PAID Romania, Tayvan'dan Taiwan Residential Earthquake Insurance Fund, Yeni Zelanda'dan Natural Hazards Commission katılacak.

Konuk ve gözlemci olarak da İsviçre'den Earthquake Damage Organisation ile Kanada'dan Public Safety Canada kurumları etkinlikte yer alacak.

Türkiye, WFCP'nin üye ülkesi olarak ilk kez bu yıl etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Türk Reasürans'ın teknik işletici olarak yer aldığı etkinlikte, DASK ve T-Rupt Teknoloji'nin yöneticileriyle uluslararası düzeydeki yöneticilerle bir araya gelerek, kurumlar arası iletişimi artıracak.

Etkinlik, Türkiye'nin afet sigortası alanındaki bilgi birikimini pekiştirme ve uluslararası ortaklıkları güçlendirme açısından büyük önem taşıyor.