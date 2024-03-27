Çin\'de düzenlenen Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı\'nda Türkiye lider konumda

Dünya doğal taş sektörünün en büyük buluşma noktası Çin'in Xiamen şehrinde düzenlenen 24. Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı 16-19 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. 120'den fazla ülkeden ve bölgeden yabancı alıcılar iş bağlantıları kurmak için Xiamen'e akın etti.
Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu yaptığı Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda Türkiye, 87 firmayla yer alarak uluslararası katılımda dünya lideri konumundaydı. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "Bu sene en büyük ihraç pazarımız Çin'de düzenlenen Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'na 87 firmayla başarılı bir katılım gerçekleştirdik. Türkiye her Xiamen Fuarında olduğu gibi bu sene de 87 firma ile en yüksek katılımcı sayısına sahipti. İtalya, Brezilya, Mısır, Portekiz, İran, Pakistan, Yunanistan, Hindistan, Vietnam gibi dünya çapından 2 binden fazla katılımcı fuarda bir aradaydı. Fuar 4 günlük etkinlik süresince 151 bin 845 ziyaretçi çekti. Ege Maden İhracatçıları Birliğimizin Avrupa Birliği Projesinin dijital çıktısı olan VR Gözlüklü İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Simülasyonunun tanıtımı da Çince olarak gerçekleştirildi" dedi.
Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Altınpınar, "Fuarda Hindistan, Rusya, Avustralya, Güney Kore, Tayland, ABD, Malezya, Türkiye, Vietnam, Çin ve yurtdışı ülkelerden alıcılar, tasarımcılar, dernek delegasyonları ve tüketiciler tarafından da büyük ilgi vardı. 2022 yılında Çin'e doğal taş ihracatında 419 milyon dolar, 2023 yılında Çin'e 432 milyon dolara ulaştık. Türk doğal taş sektörü olarak uzun vadede Çin'e 1 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu hedefe Xiamen Fuarı ile bir adım daha yaklaştık" diye konuştu.
Çin'in Xiamen şehrinde 16-19 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenen 24. Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda Ege Maden İhracatçıları Birliği Milli Katılım Organizasyonuyla 56 firma yer alırken, bireysel katılan Türk firması sayısı 31 oldu.
Türkiye'nin doğal taş ihracatı 2024 yılının ocak-şubat döneminde yüzde 2'lik artışla 269 milyon dolardan 274 milyon dolara ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri 64 milyon dolarlık tutarla doğal taş ihracatında tekrar zirveye çıkarken, Çin Halk Cumhuriyeti'ne olan doğal taş ihracatı yüzde 5'lik artışla 51,5 milyon dolara çıktı. Türkiye'nin doğal taş ihracatında üçüncü Pazar ise; 19,5 milyon dolarlık ihracatla Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeleri 17,5 milyar dolarlık ihracatla Irak, 14,6 milyon dolarla Fransa, 11,5 milyon dolarla İsrail, 10,5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 10 milyon dolarla Avustralya, 9 milyon dolarla Hindistan ve 6 milyon dolarla Almanya takip etti. Türkiye'nin doğal taş ihracat ettiği ülke sayısı 144 oldu. - İZMİR
Son Dakika › Ekonomi › Çin'de düzenlenen Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda Türkiye lider konumda - Son Dakika
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