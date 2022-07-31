Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tercih Destek Programı'nda konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, şu anda dünyanın en ileri mühendislik teknolojilerini kullanarak, en büyük projelerini, kendi Türk mühendisleriyle birlikte yapan bir ülke haline geldi." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın organizasyonuyla öğrencilere yönelik Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen Tercih Destek Programı'na katıldı.

Programdaki konuşmasında, üniversite eğitiminin önemine değinen Karaismailoğlu, gençlere sevdikleri, ilgi duydukları bölümleri tercih etmelerini tavsiye etti.

Karaismailoğlu, kendisinin Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden makine mühendisi olarak mezun olduğunu, ardından 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başladığını anlattı.

O dönem, İBB'de farklı bir birimde değerlendirilmiş olsaydı şu kariyerinin belki de çok farklı olacağını ifade eden Karaismailoğlu, ulaşım sektöründe büyük bir memnuniyetle görev aldığını söyledi.

Üniversite eğitiminin öğrencinin vizyonuna ve kültürüne katkısına değinen Karaismailoğlu, "Üniversiteyi okurken sosyal faaliyetlere katılmak, sosyal bir kişilik olmak çok önemli. Derslerinizi aksatmadan, sosyal tarafınızı da geliştirmeniz olmazsa olmaz, hatta o ders kadar önemli bir şey. Dışarıya açık olmalısınız, insanları yönetmelisiniz, insanlara yardım etmelisiniz, yani toplumda ses getiren, toplumda söz sahibi olmalısınız. Bu, sizin için üniversite eğitimi kadar önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere mühendis olmalarını tavsiye eden Karaismailoğlu, mühendislerin ürettikleri yeni şeylerle insanların hayatını kolaylaştırdıklarını ve onların yaşamına pozitif katkı sağladığını belirtti.

Karaismailoğlu, mühendisliğin zevkli olduğunu ve insanlara faydalı olmanın da manevi olarak huzur sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye geneline baktığımızda çok büyük projeler yapıyoruz. Oradan bir vatandaşımız geçerken 'Allah razı olsun' dediğinde bütün yorgunluğumuz uçup gidiyor. O yüzden, benimle birlikte çalışan yaklaşık 700 bin tane çalışma arkadaşım var, bunun da yaklaşık 100 bini mühendis. Bunların içerisinde ağırlıklı olarak inşaat mühendisi, mimarlar, elektrik, makine mühendisleri var. Hepsi kendi projesine olağanüstü katkı veriyor ve üretiyor, dizayn ediyor, tasarlıyor. Bu projelerin finansal modelleri de ayrı bir mühendislik aslında. İşletme mühendisliği deniliyor. Mühendis olduktan sonra bu alanda yüksek lisans yapıldığında o, daha da katkı veriyor. Mühendislik çözümleri kadar üretilen mühendisliğin finansal modellemesi de önem arz ediyor. Son 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten Türkiye, şu anda dünyanın en ileri mühendislik teknolojilerini kullanarak, en büyük projelerini, kendi Türk mühendisleriyle birlikte yapan bir ülke haline geldi. Tabii bu, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız için çok gurur verici bir mesele."

"En kıymetli ihracat, kilogramı olmayan ihracat"

Adil Karaismailoğlu, en kıymetli ihracatın kilogramı olmayan ihracat olduğunu ifade ederek, "O da nedir? Mühendisliktir, yazılımdır ve danışmanlıktır. Mühendislik denilince akla ilk olarak makine, inşaat, elektrik, elektronik geliyor. Ancak bilgisayar mühendisi de çok önemli ve ilerisi çok açık." dedi.

Saha mühendisliğinin zorluklarına değinen Karaismailoğlu, "Eğitimi mutlaka alacaksınız. Ondan sonra tamamen her şey artık kendi elinizde olacak. Çünkü, kendinizi ne kadar geliştirirseniz, yani şöyle bir şey, bakın bir bölgede ayakkabıcılık da yapsanız o bölgenin en iyi ayakkabıcısı, en çok satan ayakkabıcısı olmak için çalışmanız gerekiyor. Mühendislik de böyledir. Size verilen görevi, en iyi şekilde, en kısa zamanda ve en doğru yöntemle yapıp bitirdiğinizde mutlaka sizin yönetecileriniz başarınızı görecektir. Hayat uzun bir yol. O uzun yol da sizin önünüzde taşlar, engeller olacaktır, önünüze duvarlar çıkacaktır. Ama onları sabırla, motivasyonunuzu bozmadan hepsini aşacaksınız ve sonucunda başarılı olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Finansal kaygıların ilk öncelik olmaması gerektiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, yapılan işte en iyi olduktan sonra finansal sonuçlarının da peşi sıra geleceğini vurguladı.

Mühendislerin çalışma alanları hakkında gençlere bilgi veren Karaismailoğlu, ihracatın bu seviyelere gelmiş olmasında bu mühendislerin üretmiş olduğu altyapının önemine dikkati çekti.

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin teknik bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Şu anda binlerce araç Çanakkale Köprüsü'nü kullanıyor. Kullanıyor da ne mi oluyor? Saatler süren bir yolculuk sadece 6 dakikaya düşüyor. Bunun sonucunda ulaşım arttığından o bölgenin hem istihdamı gelişti hem oradaki sanayi ve üretim gelişti. Sonucunda Türkiye kazandı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kazandı. Mühendisler burada hem akıl ürettiler, hem proje ürettiler, hem kendi maaşlarını o projelerden aldılar. Yani dolayısıyla bütün sektörleri kazanmış oluyor.

Aynı şekilde Osmangazi'ye bakın, daha önce saatler süreyle yolculuk 5 dakika sürüyor. Geçtiğimiz günlerde bir günde 80 bin araç köprüden geçiyor ve o köprünün yapılmasıyla bir haftalık Türkiye'nin kazanmış olduğu ekonomik kazanç 140 milyon lira. Bu da nereden oldu? Bu mesafelerin kısalması nedeniyle, akaryakıttan kazanç oldu. Ayrıca burada emisyon azaltılması ve çevreye olan faydaları ve buradaki zamandan kazanılanlar hepsi fayda. Bunlar mühendislik çözümleri sayesinde üretilmiş olan projeler sayesinde oldu."

Yapımı 17 yıl süren Bolu Dağı Tüneli'nin Türkiye ekonomisine etkilerini anlatan Karaismailoğlu, yap-işlet-devret modeliyle çok daha kısa sürede, çok daha büyük projelerin yapıldığına dikkati çekti.