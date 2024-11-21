Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı Başladı

Ekonomi

LOJİSTİK sektörünün önde gelen temsilcilerinin yer aldığı Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı, Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 17'nci kez ziyaretçilerine kapılarını açtı. 22 Kasım tarihine kadar düzenlenecek etkinlikte, lojistiğin geleceğini şekillendirecek yeni teknolojiler ve endüstriyel çözümler sunuluyor. Fuara katılım sağlayan Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, "Lojistik sektöründe insan kaynağı özellikle şoför sıkıntısı var. Genel olarak sektörün önemli bir vize sorunu da var. Ayrıca gümrüklerde sıra konusu var. Bunlar Türkiye kaynaklı değil, yabancı ülkeler dolayısıyla yaşanan sıkıntılar" dedi.

Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı, 50'den fazla farklı ülkeden katılımcıyı ağırlıyor. Etkinlik, Transport Lojistik Münih, Transport Lojistik Çin, Transport Lojistik Amerika, Transport Lojistik Hindistan ve diğer uluslararası fuarlarla aynı kümede yer alıyor. Fuara katılım sağlayan Eyüp Lojistik ise moder ve yenilikçi ürün ve hizmetlerini tanıtıyor.

'E-TİCARETİN TEMEL BAŞARISI LOJİSTİKTİR'

Lojistik sektörünün eskiden bilinen bir sektör olmadığına değinen Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, "Yıllar öncesinde sektör nakliyecilik olarak başladı. Pandemi döneminde lojistik ihtiyacının artmasıyla bu sektör insanların dikkatini çekti. O zaman itibariyle evde otururken sipariş edilen ürünün evinize gelmesi önemliydi. E-ticaretin de temel başarısı ticaret platformları değil, kesinlikle lojistiktir; çünkü siz ne ürün alırsanız alın size getirtemiyorsanız bir işe yaramaz. Dolayısıyla lojistik ticaretin önemli bir parçası haline geliyor. Lojistik sektörünün ufkunun her geçen gün daha da büyüyeceğine inanıyorum. Dünyada finansla beraber lojistiği her zaman büyüyecek bir sektör olarak görüyorum" dedi.

'SEKTÖRÜN ÖNEMLİ BİR VİZE SORUNU DA VAR'

Lojistik sektöründe insan kaynağı sıkıntısı olduğunu söyleyen Bartık, "Genel olarak sektörün önemli bir vize sorunu da var. Ayrıca gümrüklerde sıra konusu var. Bunlar Türkiye kaynaklı değil, yabancı ülkeler dolayısıyla yaşanan sıkıntılar. Türkiye'den hızlı geçiş verseniz dahi Bulgaristan ya da İran gibi gümrüklerde mecburen bekleniyor. Bu konulard girişimlerde bulunarak bunu çözmeye çalışıyoruz. Onun haricinde lojistik tarafında Türkiye, Avrupa pazarında etkin ve rekabet gücü yüksek bir ülke" diye konuştu.

'2025 YILINDA YÜZDE 25 BÜYÜME HEDEFİMİZ VAR'

Eyüp Lojistik firması olarak Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı'na ilk defa katıldıklarını belirten Bartık, "Eyüp Lojistik Gaziantep bölgesinde servis sağlayıcısıdır. Ağırlıklı olarak Avrupa ve transit taşımaları gerçekleştiriyoruz. Her yıl yüzde 15 – 20 civarında doğaçlama büyüyoruz. Bu yıl yüzde 15 civarında büyüme gerçekleştirdik. 2025 yılında ise yüzde 25 büyüme hedefimiz var. Şirket olarak vizyonumuz ve misyonumuz; Avrupa'nın en büyük lojistik şirketini bir Türk olarak yaratmak" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'YA 3 GÜNDE TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINDAN SERVİS YAPIYORUZ'

Bu yıl şirket olarak ön plana çıkardıkları konulardan bahseden Bartık, "Bizim 'Yük Taksi' olarak adlandırdığımız bir modelimiz var. Bununla tüm Avrupa'ya komple 3 günde Türkiye'nin her noktasından servis yazıyoruz. Ürünleri küçük araçla alıp kapıdan kapıya teslimat yapıyoruz. Bunun da maksimum süresi 72 saat ancak şu ana kadar ki genel ortalamamız 50 – 52 saat arasında. Dünyanın her yerinde üreticiler var, Avrupa da asıl tüketim alanı. En hızlı ulaşabildikleri ürünü tercih ediyorlar. O yüzden Türkiye bu konuda şanslı. Aslında ticari fayda sağlarken ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Hızlı teslimatla ülkenin rekabet gücünü artırıyoruz. Kullandığımız araçların yaş ortalaması 4 ay çünkü aracın yolda arıza yapmasına ya da lastiğin sorun çıkarmasına tahammülümüz yok" dedi.

'HER GÜN KULLANABİLECEK DEPOLAMA HİZMETİ SUNUYORUZ'

Depolama hizmeti de sunduklarını belirten Bartık, şunları ekledi:

"Ayrıca oldukça büyük lojistik depolarımız var. Ürün ihtiyacı olan, deposu müsait olmayan firmalara, her gün kullanabileceği bir depolama hizmeti sunuyoruz. Depoları kurumsal bir yapıya kavuşturup Eyüp Lojistik'in ara servis sağlayıcısı olmasına karar verdik. Bu nedenle gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi hazırlıklarına başladık."