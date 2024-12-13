Uluslararası Trabzon Marka Ürünleri Fuarı Açıldı

Ekonomi

TRABZON Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) ortaklığında düzenlenen 1'inci Uluslararası Trabzon Marka Ürünleri Fuarı, törenle açıldı. Soğuk hava ve yağmura rağmen vatandaşlar, yüzde 70'e varan indirimlerin yer aldığı fuara yoğun ilgi gösterdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) ortaklığında kentte ilk kez organize edilen Uluslararası Trabzon Marka Ürünleri Fuarı için açılış töreni düzenlendi. Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen açılışa, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TÜMKİAD Trabzon İl Başkanı Ahmet Salih Kırımlıoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SOĞUĞA RAĞMEN FUARA YOĞUN İLGİ

Bando gösterilerinin ardından 18 firma ve 100'ün üzerinde markanın yer aldığı fuarın açılışı gerçekleştirildi. Soğuk hava ve yağmura rağmen vatandaşlar, yüzde 70'e varan indirimlerin yer aldığı fuara yoğun ilgi gösterip, stantlarda alışveriş imkanı buldu. Yenimahalle Fuar Alanı'nda 26 Ocak'a kadar sürecek fuarda, giyim, ayakkabı ve kozmetik ürünleri yüzde 70'e varan indirimlerle satılacak. Her gün 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak fuar alanında ayrıca baharat çeşitleri, şarküteri ve organik gıda ürünleri de satışa sunulacak.

'MARKA ÜRÜNLER UYGUN FİYATA VATANDAŞIMIZLA BULUŞACAK'

Fuarın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "TÜMKİAD'ımızın, marka ürünleri şehrimizin güzel insanlarıyla daha uygun fiyata buluşturmak amacıyla bir giyim fuarı talebi oldu. Bu talebi uygun gördük. Bugün de açılışını hep beraber gerçekleştiriyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Biz belediyeyiz, esnafımızla veya tüccarımızla rekabet etmek, yarışmak gibi bir niyetimiz yok. Buradaki amacımız tıpkı TRAMAR'da olduğu gibi özellikle marka ürünlerin daha uygun bir fiyatla vatandaşlarımızla buluşmasını sağlamak. Hemşerilerimize bir destek olacağını düşünüyoruz" dedi.

'AMACIMIZ İNDİRİMLİ FİYATLARLA SATIŞ YAPMAK'

TÜMKİAD Trabzon İl Başkanı Ahmet Salih Kırımlıoğlu, büyükşehir belediyesiyle Trabzon'da bir ilki birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Derneğimiz olarak, Trabzon'a ekonomik ve sosyal anlamda projeler üreterek hizmet etmekteyiz. Bugün itibariyle başlayan fuarımız 26 Ocak tarihine kadar devam edecek. Fuar alanımızda 18 firma bulunmaktadır; Temel amacımız halkımıza indirimli fiyatlarla satış yapmaktır. Yüzde 70'e varan indirimler var. 1 alana 1 bedava veren markalar yer alıyor. Aynı zamanda bir markamız alışveriş yapan ilk 61 kişiye bedava halı dağıtımı yaptı. Çadırımız 4 bin 200 metrekare alana sahiptir. Bu çadırın haricinde 3 bölüm daha var. Lunaparkımız ve yöresel gıdaların satıldığı ve otağı çadırımızda kafemiz de mevcuttur. Böyle bir organizasyon Trabzon'da ilk kez oluyor. Bundan sonrada Büyükşehir Belediye Başkanımız ile ortak projeler yaparak Trabzon halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz"

'FİYATLAR ÇOK UYGUN'

Fuara ailesiyle gelen Esma Sarı, "Fuar çok güzel geçiyor. Çok mutluyuz. Arkadaşlarımla beraber Gümüşhane'den geldik. Fiyatlar uygun. Ayakkabı fiyatları çok uygun. Alışverişimizi yapacağız. Dün maaşımızı aldık, bugün fuar için buraya geldik. Açılışın olacağını görmüştük ona göre plan yaparak gezmeye geldik" ifadelerinde bulundu.

Gül Önder ise "Fuarı çok güzel buldum. Fiyatlar uygun geldi; her kesim için bir şeyler var. Güzel bir organizasyon olduğu için gelip gezmek istedim" diyerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.