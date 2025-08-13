Van-Edremit Uçuşları İçin Çağrı - Son Dakika
Van-Edremit Uçuşları İçin Çağrı

Van-Edremit Uçuşları İçin Çağrı
13.08.2025 10:31
Van ile Balıkesir Edremit arasında direkt uçuşların başlatılması talep ediliyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Başkanı Necdet Takva, Edremit Ticaret Borsası'nda yaptığı konuşmada Van ile Balıkesir Edremit arasında direkt uçuşların başlatılması çağrısında bulundu.

Edremit-Edremit uçuşlarının Türkiye'nin doğusu ve batısı arasında bir dostluk köprüsü kuracağına inandığını ifade eden Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "İki tane Edremit var Türkiye'de. Bir Balıkesir'de Edremit, bir de Van Edremit. İkisinde de havaalanı var. Şu kardeşlik köprüsünü kuralım. Türkiye'nin batısıyla doğusunu buluşturalım" dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Başkanı Necdet Takva ise, "2023 yılında Ahmet abi bu mecliste tartışıp 'Van'a gidelim şu fuara' dediğinde o zaman hala bir PKK gerçeği vardı. Hala bölgede güvenlik sorunu vardı. Hala şehrimiz sınır kenti olması hasebiyle güvenlik kenti olarak algılanan bir kentti. Bugün farklı bir şey konuşuyoruz. Biraz da o zamanın ruhunun belki de hiç tartışılmadığı bir dönemden bugünkü toplantımız itibarıyla farklı bir şeyden söz edebileceğimiz düzeye geldik. Yani biz hiç o zaman Ahmet abi geldiğinde bu meselelerle konuşmamıştık. Ama bugün bizim buraya gelişimizin, zamanın ruhu itibarıyla böyle bir normalleşme sürecine de denk gelmesini ben çok önemli ve değerli buluyorum. Ama bu kadar somut değildi, bu kadar net bir şey yoktu, akitleşme yoktu. Yumuşama süreci yoktu. Milli Birlik Dayanışma Komisyonu yoktu. Böyle bir şey yoktu" dedi.

Siyaseten, toplumsal uzlaşma ve ittifak adına önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Takva, "Şimdi orada da aynı mesajı verdik. O yüzden hem Çorlu'da hem bugün Edremit Ticaret Borsası'nda ve Ticaret Odası'nda olmamızın zamanın ruhuna da denk gelen bir tarihi anlamı var. Bunu çok önemsiyorum" diye konuştu.

Van için hava yolunun önemli ve vazgeçilemez olduğunun altını çizen Takva, "Biz çok talihsiz şehiriz. Van açısından söylüyorum. Bakın bizim nüfusumuz 1 milyon 150 bin. Aşağı yukarı yılda 1 milyon 500 bin bütün kısıtlamalara rağmen yolcu taşıma kapasitesi olan bir havalimanımız var. Ferit Melen Havalimanı. 3 ay boyunca tam kapama olacak. 3 aydır da yarım hizmet veriyor. Sabah 7'de başlıyor, akşam 4'te bitiyor. Türkiye'nin en doğusu, en uzak güzergah. Biz bir de uzağız, ha deyince bir yere gidemiyorsun ki. Benim İstanbul mesafem bin 700 kilometre abi. Ben bunu kara yoluyla nasıl yaparım? Ülkemizde böyle yuvarlak bir şey değil ki abi. Bu uzun bir şeydir. Ben şu uçtayım, sen bu uçtasın. Şöyle yuvarlak olsa abi, bir şekilde mesafe. Geometrik olarak da uzağız yani. Çorlu'ya gittik 2 bin kilometre, var mı böyle bir şey? Oradan bir de buraya geldik işte. Hava yolu ulaşım artık bir lüks değil. Yani bu bir zorunluluk, bu bir ihtiyaç" ifadelerini kullandı.

Edremit uçuşlarının sosyal ve ekonomik açıdan önemine değinen Takva, "Bizim Van-Edremit, Balıkesir-Edremit arasında havalimanı uçuşlarının mutlaka başlatılması gerektiğine inanıyorum. Meclisinizin de bu konuda karar verilmesini rica ediyorum aslında. Ben Van Ticaret Odası Başkanı olarak hiç istemediğim kadar bu uçuşların gerçekleştirilmesini istiyorum. O yüzden bu çağrımızı bu vesileyle yenilemek istiyorum. Yetkililer başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıyoruz. Bu bizim için çok güzel bir moral ve motivasyon olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız bir talimat verse, dese ki 'Van, Edremit, Balıkesir Edremit uçak seferlerini deneyelim' derse uçuş garantisi, koltuk garantisi bile vereceğiz" dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Takva ayrıca Van'a hızlı tren ile ulaşımın bir an önce kurulması gerektiğini ifade etti.

Edremit-Edremit uçuşlarının Türkiye'nin doğusu ve batısı arasında bir dostluk köprüsü kuracağına inandığını ifade eden Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "İki tane Edremit var Türkiye'de. Bir Balıkesir'de Edremit, bir de Van Edremit. İkisinde de havaalanı var. Şu kardeşlik köprüsünü kuralım. Türkiye'nin batısıyla doğusunu buluşturalım. Hem bir kardeşlik köprüsü olsun hem de bizim buradaki vatandaşlarımızın da Vanlı vatandaşların da memleketlerine gidip gelmesinde kolaylık olsun. Sadece Vanlı da değil. O bölgede Bitlis'ten, Batman'dan, Muş'tan, diğer Ağrı'dan, Kars'tan çok burada vatandaş var. Onlara da bir faydası olur diye düşünerek böyle bir mottoyla Van'a gittik. 'Edremit to Edremit' sloganıyla uçuşlara başlamak için uğraşıyoruz. Çeşitli görüşmelerimiz oldu. İnşallah Van'daki havaalanı tadilatı bittikten sonra bu işi başaracağız" dedi.

Heyet, Edremit Ticaret Odası bünyesinde bulunan Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuvarı'nda zeytinyağı tadımı yaptı. Van Ticaret ve Sanayi Odası heyetinde Meclis Başkanı Turan Avcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Reşit Yaren, Mahmut Köroğlu, Kadir Gülgeldi, Genel Sekreter Cengiz Aras ve Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mahmut Eşut da yer aldı. Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve Meclis Başkanı Bayram Kayahan heyeti kabul etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Ticaret Ve Sanayi Odası, Necdet Takva, Van Edremit, Türkiye, Edremit, Ekonomi, Ulaşım, Ağrı, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van-Edremit Uçuşları İçin Çağrı - Son Dakika

SON DAKİKA: Van-Edremit Uçuşları İçin Çağrı - Son Dakika
