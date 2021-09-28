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Vedat Milor'un paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu! Doların 1 liraya düşmesi için ilginç bir fikri var - Son Dakika

Vedat Milor'un paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu! Doların 1 liraya düşmesi için ilginç bir fikri var

28.09.2021 15:55

Asıl mesleği ekonomist olan ünlü gurme Vedat Milor'den doların 1 liraya düşmesi için esprili bir paylaşım geldi. Konu hakkında ironi yapan Milor, "Doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız" dedi. Milor'un paylaşımına yüzlerce yorum geldi.

Yıllarını akademi ve Dünya Bankası'nda geçirmiş bir ekonomist olan, gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, doların rekor üstüne rekor kırmasını değerlendirdi.

"10 LİRAYA ÇIKARTIP SONRA 1 SIFIR ATMALIYIZ"

Twitter hesabından esprili bir paylaşım yapan Milor "Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum. Ekonomi için fikrim: Doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız" dedi.

Vedat Milor'ün doların 1 liraya düşmesi yaptığı ironi, yorum bombardımanına tutuldu

TAKİPÇİSİNDEN DE ESPİRİLİ BİR PAYLAŞIM GELDİ

Milor, bir takipçisinin "Vedat bey atmışken 2 sıfır atıp 1TL=10$ yapmak daha mantıklı değil mi" sorusu üzerine "Bu yurt dışında tepki çekebilir. Ben tekrar 10'a çıkmasını bekleyip o hamleyi yapmak isterdim" paylaşımı yaptı.

Vedat Milor'ün doların 1 liraya düşmesi yaptığı ironi, yorum bombardımanına tutuldu

CİDDİYE ALANLAR DA OLDU, GÜLÜP GEÇENLER DE

Vedat Milor'un esprili paylaşımını ciddiye alanlar da oldu, gülüp geçenler de. Yüzlerce yorum yapılan paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

İşte Milor'un paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:

Vedat Milor'ün doların 1 liraya düşmesi yaptığı ironi, yorum bombardımanına tutuldu
Vedat Milor'ün doların 1 liraya düşmesi yaptığı ironi, yorum bombardımanına tutuldu
Vedat Milor'ün doların 1 liraya düşmesi yaptığı ironi, yorum bombardımanına tutuldu

EKONOMİ EĞİTİMİ ALDI

Vedat Milor, Galatasaray Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü yüksek şeref derecesi ile bitirdi. Bir dönem Londra Ekonomi Okulu'nda eğitim gördü. Amerika'ya Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'ne gitti, sosyoloji doktorası yaptı.

1986 yılında doktora tezi için bir yıl Fransa'da kaldı. Doktora tezi "Planning and Economic Development in Turkey and France: Bringing the State Back in", 1990 senesinde Amerika'da, American Sociological Association tarafından senenin en iyi doktora tezi seçildi. Doktorasını bitirip, askerliğini de tamamladıktan sonra Dünya Bankası'nda işe başladı. İki yıl süren görevinde bir süre de Kemal Derviş'le çalıştı.

Sonra Brown Üniversitesi'ne, sosyoloji bölümüne yardımcı doçent olarak girdi. Princeton'da Institute For Advanced Study'ye davet edildi, bir yıl misafir öğretmenlik yaptı. Stanford Üniversitesi'nde hukuk okudu. İlk yüzde 10'a girerek bitirdi. Aynı okulda doçent olarak çalıştıktan sonra bir ara bir şirketin hukuksal işlerine baktı.

Daha sonra Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde, öğretim üyeliğine başladı. Milor orada politik ekonomi, İstanbul Koç Üniversitesi'nde ise uluslararası ilişkiler dersleri verdi.

Vedat Milor'un paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu! Doların 1 liraya düşmesi için ilginç bir fikri var

Dünya Bankası, Vedat Milor, Doktora, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vedat Milor'un paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu! Doların 1 liraya düşmesi için ilginç bir fikri var - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Vedat Milor'un paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu! Doların 1 liraya düşmesi için ilginç bir fikri var - Son Dakika
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