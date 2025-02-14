Vodafone, Türkiye\'nin Dijital Geleceğine Katkı Sağlıyor

Ekonomi

Vodafone, Türkiye'nin işgücü ve dijital geleceği için değer katmayı sürdürüyor. Bugüne kadar 170'ten fazla çalışanı yurtdışına transfer olan şirket, teknoloji alanında Türkiye'de geliştirdiği başarılı uygulamalarını da ihraç ediyor.

Vodafone, ülkenin insan kaynağı ve teknoloji açısından gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Bugüne kadar reel değeri 234,4 milyar TL'yi aşan yatırım yapan Vodafone, ülke genelinde pek çok teknoloji profesyonelinin yetişmesine katkıda bulunurken, geliştirdiği teknolojilerle de Türkiye'yi dünya çapında bir mükemmeliyet merkezi olarak konumlamayı hedefliyor.

Vodafone, global bir şirket olmanın sunduğu avantajlar sayesinde, çalışanlarının doğrudan yurtdışında istihdam edilmesine destek olduğu gibi, dönemsel olarak yurtdışında çalışmayı deneyimlemesi için çeşitli projeler de tasarlıyor. Vodafone, bugüne kadar 170'ten fazla çalışanını başta genel merkez İngiltere olmak üzere faaliyet gösterdiği Almanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelere gönderdi. Diğer yandan, tüm dünyadaki teknoloji ekiplerinin birlikte çalıştığı Tek Teknoloji Ekibi anlayışıyla faaliyet gösteren Vodafone, hem global deneyimini Türkiye'ye getiriyor, hem de Türkiye'deki başarılı uygulamalarını ihraç ediyor.

Şirketin insan kaynakları ve teknoloji alanlarında uyguladığı global politikalar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Nazlı Tlabar Güler ve Ayşegül Arıcan Şeker'in katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Toplantıda ayrıca, yurtdışına canlı bağlantı sağlanarak, Vodafone Türkiye'nin transfer ettiği ve her biri farklı Vodafone organizasyonlarında üst düzey roller üstlenen çalışanlarla da sohbet edildi.

"Refah dolu bir toplum ve gelecek vizyonuyla çalışıyoruz"

Vodafone Türkiye'nin insan kaynakları politikasına değinen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar, "Vodafone Türkiye olarak, ülkemizin yatırım ikliminde önemli bir rolümüz var. Ancak, ülkemize katkımız sadece yatırımlarla sınırlı değil; daha iyi, sürdürülebilir ve refah dolu bir toplum ve gelecek vizyonuyla çalışıyoruz. Teknoloji sektörü hızlı ilerleyen ve dönüşen bir alan. Çalışma arkadaşlarımızın yetkinlikleri de bu değişime göre şekilleniyor. Deneyimler aracılığıyla gelişme, cesur fikirlerle yola çıkma, hatalardan öğrenme ve adaptasyon kabiliyeti bizim için öncelikli. Bu yaklaşımla, ülkemizde pek çok teknoloji profesyonelinin yetişmesine katkıda bulunuyoruz. Yetiştirdiğimiz yetenekler ve geliştirdiğimiz teknolojilerle Vodafone Grubu'nun global hedeflerine katkı sağlıyoruz. Çalışanlarımızın global fırsatlarla buluşması, hem bireysel hem de kurumsal anlamda büyümemizin bir parçası" dedi.

"Teknolojiyi değer katmak için kullanıyoruz"

Şirketin teknoloji biriminde yapılan çalışmaları aktaran Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Arıcan Şeker, "Exponansiyel büyüyen bir dijitalleşme çağındayız. Sürekli değişen müşteri beklentisini karşılamak, değişime hızlı adapte olmak çok önemli. Gelişen teknolojinin ileride oluşturacağı fırsatları bugünden görüp hazırlıklı olabilmek şirketler açısından hayati önem taşıyor. Teknoloji, şirketlere çok önemli büyüme fırsatları oluşturuyor. Teknoloji ve dijitalleşmenin gücü, şirketlerin ana iş alanları dışında çok farklı alanlarda yeni iş modelleri oluşturmasını da sağlıyor. Bunu yapabilmeniz için hem değişen müşteri ihtiyacını, hem gelişen teknolojiyi, hem de farklı sektörleri çok yakın takip etmeniz gerekiyor. Biz de bu anlamda gelişen teknolojiyi müşterimize ve şirketimize değer katmak için kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası deneyim kazandırıyor

Vodafone, yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği yeteneklerle hem ülkeye hem de global hedeflerine katkıda bulunuyor. Grup şirketleriyle yakın temas içinde çalışarak bilgi, teknoloji ve insan kaynağı transferini kolaylaştıran Vodafone, çalışanlarına yurtdışında istihdam edilme veya global projelerde görev alma fırsatlarıyla uluslararası deneyim kazandırıyor. Yurtdışında görev alarak şirketi başarıyla temsil eden 170'i aşkın çalışanını Global Elçiler olarak adlandıran şirket, Avrupa'nın farklı pazarlarında proje bazlı çalışmalarla çalışanlarının gelişimine destek veriyor. Şirket ayrıca, yurtdışında yüksek lisans fırsatlarıyla hem akademik hem de teknik becerilerin geliştirilmesini sağlıyor.

Genç çalışanlara yönelik programlar

Vodafone, genç çalışanlarına da uluslararası deneyim kazandırıyor. Buna göre, London Rise programıyla, 26 yaş altı genç yeteneklere Londra'da kariyer geliştirme ve global vizyon kazanma imkanı sağlanıyor. Future Leader programıyla, Bilgi Teknolojileri ve dijital alanlarda geleceğin liderlerini yetiştiren, Avrupa'da rotasyonlu çalışma fırsatları içeren 2 yıllık bir program sunuluyor. Vodafone, Campus Lab programıyla da üniversite öğrencilerine Vodafone'un faaliyet gösterdiği ülkelerde 12 hafta boyunca kendi akranlarıyla bir arada çalışma imkanı sundu.

Teknoloji ihraç ediyor

Vodafone, Türkiye'de geliştirdiği teknolojileri diğer ülkelere taşıyor. Şirketin Türkiye'deki sadakat platformu Vodafone Happy markasıyla uluslararası pazarlara sunuluyor. Türk mühendislerin geliştirdiği ve müşterilere global ve yerel markalardan indirimlerin yanı sıra kişiselleştirilmiş fırsatların da sunulduğu platform, Avrupa'daki üçüncü parti çözüm alternatifleriyle karşılaştırıldığında esneklik, teknoloji trendlerine uygunluk ve dijital verimlilik açısından öne çıkıyor. Dijital kullanıcı sayısı 25 milyonu aşan Vodafone Happy, Portekiz, Almanya, Romanya, Türkiye, İspanya, İtalya ve İrlanda'nın ardından Çekya'da da hizmet verecek.

Türkiye'deki ekiplerin geliştirdiği ve müşterilerin kanal deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen Vodafone Müşteri Etkileşimleri Merkezi çözümü de esneklik, maliyet ve teknolojik yeniliklere uyum alanlarındaki üstünlüğü sebebiyle yurtdışında ses getirdi. İlk etapta Portekiz ve Romanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde de bu ürünle hizmet verilmesi için çalışmalara başlandı.

Diğer yandan, sabit telefon ve internet hizmeti sunan Vodafone NET'in İşletme Bilgi Sistemleri (BSS) altyapısının modernizasyonu da Vodafone Türkiye'nin iç kaynakları ve yerli iş ortaklarının katkılarıyla gerçekleştirildi. Global Vodafone ekosistemi içinde Digital BSS adıyla markalaştırılan ve hem çevik çalışma yöntemini destekleyen modüler yapısı hem de telekom endüstri standartlarına uygunluğu ile yabancı kaynaklı muadilleri arasında alternatif olarak değerlendirilen bu yazılım, bugün Romanya, Arnavutluk, Portekiz, İngiltere gibi diğer Vodafone ülkelerinde başarıyla uygulanıyor.

Ar-Ge'ye 350 milyon TL'yi aşkın yatırım hedefi

Vodafone, Ar-Ge çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Ar-Ge yatırımlarının bu finansal yıl içinde 350 milyon TL'yi aşmasını planlayan Vodafone'un Ar-Ge alanında çalışan ekibi OKSİJEN'de yaklaşık 280 kişi görev yapıyor. 2006 yılından bu yana toplam 161 Ar-Ge projesi yürüten OKSİJEN'in, toplamda 352 patent başvurusu, 97 tescilli patent ve 71 yerli malı belgesi bulunuyor. Yurtdışına teknoloji ve deneyim ihracatı yapma konusundaki çalışmalar OKSİJEN bünyesinde sürdürülüyor. - İSTANBUL