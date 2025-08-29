Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı

Haberin Videosunu İzleyin
Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı
29.08.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı
Haber Videosu

Gaziantep'te bir vatandaşın bayiden sıfır kilometre aldığı lüks cipin elektrik aksamında sorun oluştu ve 8 ay boyunca serviste kaldı. Araç sahibinin kusurlu olduğu gerekçesiyle yaptığı değişim talebi ise hem bayi hem de marka tarafından reddedildi. Araç sahibinin avukatı, "Dünya çapında sağlamlığıyla ve güvenirliğiyle bilinen bir markanın bu tutumu tüketici tarafından kabul edilemez" dedi.

Gaziantep'te yaşayan bir vatandaş, yaklaşık 2 yıl önce kentteki bayiden o zamanki değeriyle 1 milyon 830 bin liraya sıfır kilometre lüks cip satın aldı.

ELEKTRİK AKSAMINDA ARIZA ÇIKTI, 8 AY SERVİSTEN GELMEDİ

Kısa bir süre kullanılan lüks cip, hata vermeye başladıktan sonra birdenbire sistem kapattı. Daha sonrasında garantili aracı aldığı bayiye götüren vatandaşa aracın elektrik aksamında sıkıntı olduğu ve servise gitmesi gerektiği söylendi. Bu talebi kabul eden vatandaş, servis süresinin 8 ay geçmesi üzerine büyük bir mağduriyet yaşadı.

Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı

DEĞİŞİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Araç sahibinin, 8 aylık servis süresinin ardından kusurlu olduğu gerekçesiyle yaptığı değişim talebi ise hem bayi tarafından hem de marka tarafından kabul edilmedi. Yaşadığı mağduriyetin ardından yasal yollara başvuran araç sahibi, marka ve bayiden şikayetçi oldu.

"TÜM YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Mağdur araç sahibi adına açıklama yapan Avukat Suat Gençal, yaşanan süreci anlatarak tüm yasal yollara başvuracaklarını söyledi. Avukat Suat Gençal, "Müvekkilim yaklaşık 15-16 ay önce dünya çapında sağlamlığıyla ve güvenirliğiyle bilinen bir markadan elektrikli araç aldı. Aracı aldıktan kısa bir süre sonra müvekkilimin herhangi bir kusuru olmaksızın araçta arıza meydana geldi ve araç tamamen kendini kilitledi. Bunun üzerine araç servise teslim edildi. Serviste aracın bakım ve onarımının yapılacağı, çok kısa bir süre de teslim edileceği söylendi" dedi.

Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı

"8-9 AY ARACI TESLİM ETMEKTEN İMTİNA ETTİ"

Aracın servis süresinin 8 ayı bulduğunu vurgulayan avukat Gençal, "Servis, yaklaşık 8-9 aylık süre zarfında aracı teslim etmekten imtina etti. Ama onarımdan sonra müvekkilimiz aracı bu şekilde teslim almak istemediklerini ve yenisiyle değiştirilmesini talep etti. Servis, öncesinde bu talebe olumlu yaklaşacağına yönelik vaatte bulundu ancak çok kısa bir süre sonra ise aracın yenisiyle değiştirilmeyeceğini söyledi" dedi.

Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı

"DÜNYA ÇAPINDA SAĞLAMLIĞIYLA BİLİNEN MARKANIN TUTUMU KABUL EDİLEMEZ"

Aracın çok uzun servis süresi nedeniyle yenisiyle değiştirilmesi gerektiğini ve ancak markanın bu talebi kabul etmediğini de belirten avukat Gençal, "Yaklaşık 8-9 aylık bir servis süresinin ardından yasal olarak kesinlikle bu aracın emsali olan yenisiyle değiştirilmesi gerekiyor. Dünya çapında sağlamlığıyla ve güvenirliğiyle bilinen bir markanın bu tutumu tüketici tarafından kabul edilemez. Bu kadar uzun servis süresi hiçbir üründe kabul edilemez, bu hayatın olağan akışına da aykırıdır. Biz bununla ilgili tüm hukuki yollara başvurduk ve bunun sonuçlarını beklemekteyiz. Dünya çapında bilinen İsveçli bir markanın bu tutumu sergilemesi müvekkilim ve ailesini ciddi şekilde mağdur etmiştir. Tüm hukuki yollara başvurduk, bunun sonuçlarını bekleyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Otomobil, Yazılım, Ekonomi, Güncel, Dünya, Hukuk, Volvo, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Halit Gon:
    yazıklar olsun bende niyet etmiştim volvonun aracını almaya vaz geçtim 26 0 Yanıtla
  • Orange07:
    volvo gibi prestij bir markaya bu açıklamalar yakışmamış.mağduriyeti giderilsin. 26 0 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    elektrikli arabalardan uzak durun 21 1 Yanıtla
  • Ersin Çerkes:
    adilik başka birşey değil kusurlu araç volvo ismini lekeliyor bu bayiler senin haberin ılsun bayiler beş para etmez amaçları sadece satmak servisler rezillik 13 0 Yanıtla
  • Haci1969:
    volvonun neresi lüks ??? 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho’nun Ali Koç’un elini sıkmadığı anlar Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar
Sakarya’da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı Sakarya'da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı
Bir anda gaza basınca komşusunu ezdi Bir anda gaza basınca komşusunu ezdi
Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica’ya veda etti Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya veda etti
Evde fare zehri yiyen bebek, hastanede yaşam savaşı veriyor Evde fare zehri yiyen bebek, hastanede yaşam savaşı veriyor
Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı Gişelerde kontrolden çıkan tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı
Rusya’nın Kiev saldırılarında bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı arttı Rusya'nın Kiev saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
İddia vahim Tavuk etini yiyen çok sayıda kedi ve köpek telef oldu İddia vahim! Tavuk etini yiyen çok sayıda kedi ve köpek telef oldu
Galatasaray’da Bissouma iptal, işte hedefteki yeni yıldız Galatasaray'da Bissouma iptal, işte hedefteki yeni yıldız
2 kişinin öldüğü kavgada 6 kişi tutuklandı 2 kişinin öldüğü kavgada 6 kişi tutuklandı
Cesedi kuyuda bulunan gencin arkadaşı cinayeti itiraf etti Cesedi kuyuda bulunan gencin arkadaşı cinayeti itiraf etti
Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu’na demokrasi ödülü Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu'na demokrasi ödülü
Endonezya’da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti Endonezya'da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti
11 milyon euroya alınmıştı Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor 11 milyon euroya alınmıştı! Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor
Neom SC’den Barış Alper Yılmaz için yeni karar Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

14:06
Paylaşım rekoru kırıyor Ümit Özat’ı zora sokacak ’’Mourinho’’ videosu
Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak ''Mourinho'' videosu
13:58
Suyun içinden çıkan cismi gören vatandaş şaşkına döndü: Hareket ediyor bu
Suyun içinden çıkan cismi gören vatandaş şaşkına döndü: Hareket ediyor bu
13:42
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’de
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
13:26
İsrail topyekün işgali başlattı Havadan vurulan Gazze’den ilk görüntüler
İsrail topyekün işgali başlattı! Havadan vurulan Gazze'den ilk görüntüler
13:15
CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı Özgür Çelik dahil 10 isme hapis talebi
CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı! Özgür Çelik dahil 10 isme hapis talebi
13:02
İsrail ordusundan Gazze’yi işgal adımı Saldırılarda ilk aşama başladı
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı
12:17
Gelsin yeni tazminat Mourinho’nun yeni takımı belli gibi
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
11:59
Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı
Jandarma aracına çarpan tırdan uyuşturucu çıktı
11:48
Randevu talep etti Ali Koç, takımın başına Mourinho’dan daha ünlüsünü getiriyor
Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
11:32
CHP lideri Özel’den ’’Kılıçdaroğlu dönerse ne olur’’ sorusuna cevap
CHP lideri Özel'den ''Kılıçdaroğlu dönerse ne olur?'' sorusuna cevap
11:06
Yine cebini doldurdu İşte Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı tazminat
Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat
10:37
Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi
10:20
O özelliği kapatın Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur ediyor
O özelliği kapatın! Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur ediyor
09:59
İtirafçı Adem Soytekin, İmamoğlu’ndan gelen teklifi anlattı: Konuşma seni vekil yapalım
İtirafçı Adem Soytekin, İmamoğlu'ndan gelen teklifi anlattı: Konuşma seni vekil yapalım
19:31
Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi
Saz kursunda mide bulandıran olay: Sanığa 159 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2025 14:22:21. #7.12#
SON DAKİKA: Sıfır aldığı lüks cip 8 ay servisten gelmedi! Bayiden aldığı yanıtla ikinci şoku yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.