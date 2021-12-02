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Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj sosyal medyadan geldi: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma - Son Dakika

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj sosyal medyadan geldi: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma

02.12.2021 07:54
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj sosyal medyadan geldi: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma

Dün gece Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevden affının kabul edilmesiyle yerine yardımcısı Nureddin Nebati göreve getirildi. Sosyal medyada bir mesaj paylaşan Nebati'nin mesajında "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinden affını istemesi ve af talebinin kabul edilmesinin ardından yerine Nureddin Nebati atandı.

Gece vakti gerçekleşen atama sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Berat Albayrak döneminde bakan yardımcılığı görevinde de bulunan Nebati, yeni görevi için sosyal medya hesabından ilk açıklamasını da gerçekleştirdi.

"İŞİMİZDE BİZE DOĞRULUK VER, BİZİ MUVAFFAK KIL"

Nebati'nin ilk mesajında, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah" ifadeleri yer aldı.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj sosyal medyadan geldi: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj sosyal medyadan geldi: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj sosyal medyadan geldi: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma - Son Dakika
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