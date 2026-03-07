Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi - Son Dakika
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi

Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
07.03.2026 12:34
Petrol fiyatlarının 91 doları görmesi sonrası akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarına göre 10 Mart Salı gününden itibaren motorin ve benzin fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Artışın motorinde yaklaşık 53 kuruş, benzinde ise yaklaşık 39 kuruş seviyesinde olacağı ifade ediliyor.

Savaş nedeniyle petrol fiyatlarının 91 doları görmesi sonrası akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 10 Mart Salı gününden itibaren motorin ve benzin fiyatlarında zam yapılması öngörülüyor.

ZAMMIN FÜZDE 75'İ EŞEL MOBİLDEN KARŞILANACAK

Beklenen düzenlemeye göre motorin fiyatına 2 lira 14 kuruş, benzin fiyatına ise 1 lira 54 kuruş artış hesaplanıyor. Ancak yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu artışın büyük kısmının Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanması planlanıyor. Bu nedenle zamların tamamının pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtiliyor. Hesaplamalara göre artışın yaklaşık yüzde 75'lik bölümü ÖTV'den karşılanacak.

İŞTE POMPAYA YANSIYACAK MİKTAR

Mevcut uygulama kapsamında tüketicinin ödeyeceği fiyatlara yansıması beklenen artışın motorinde yaklaşık 53 kuruş, benzinde ise yaklaşık 39 kuruş seviyesinde olacağı ifade ediliyor.

DÜN GECE DE ZAM GELMİŞTİ

Dün gece yarısından itibaren motorine 1,14 TL, benzine ise 55 kuruşluk zam yapılmıştı.

İŞTE GÜNCEL İFYATLAR

İstanbul

  • Motorin: 64.7
  • Benzin: 59.92

Ankara

  • Motorin: 65.82
  • Benzin: 60.87

İzmir

  • Motorin: 66.09
  • Benzin: 61.15

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Adi ler daha önce akaryakıta 7 lira zam yapılacak dendi yalanladınız sonra gizliden 2 tl geçirdiniz şimdide 1,14 eee 10 günde 7 tl gelecek niye o zaman yapılan haberlere yalan diyorsunuz 9 6 Yanıtla
  • onur pari onur pari:
    İngiltere'ye 1 senedir zam uğramadı nedense :) 6 5 Yanıtla
    ALİÇO null ALİÇO null:
    bize ne lan İngiltere den 2 3
  • Serkan Şenocak Serkan Şenocak:
    Onlar direk petrollere çöküyo zaten zam değil indirim olur bu ara orda 1 2 Yanıtla
