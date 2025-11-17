Yüksek emekli aylığı için tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı - Son Dakika
Yüksek emekli aylığı için tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek emekli aylığı için tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı
17.11.2025 10:52
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yüksek emekli aylığı almak isteyenler için önemli bir uyarıda bulundu. Karakaş, "2025 yılında emekli olmak en az yüzde 3 oranında daha avantajlı" dedi. Karakaş ayrıca, "2025 yılı emeklisi 10 yıllık çalışma karşılığı 260 bin 50 lira kıdem tazminatı alacak. 2026 yılında emekli olunursa, yüzde 30'luk bir asgari ücret artışında ise 338 bin 60 lira olacak. Dolayısıyla arada 78 bin gibi bir fark olacak" dedi.

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 6 aylık zam oranları da belli olacak. Emeklilik için yaş ve prim günü şartlarını yerine getirmiş olanlar içinse emeklilik dilekçesinin verileceği tarih büyük önem taşıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekliye ayrılan çalışanların aylıklarını bağlarken, emekli olacak kişinin çalışma yaşamı boyunca kuruma bildirilen prime esas kazançlarına, prim ödeme gün sayısına ve aylık bağlama oranına göre işlem yapıyor. Fakat enflasyonun yüksek olduğu yıllarda emeklilik dilekçesinin verilme tarihi de emeklilerin aylıklarını etkiliyor.

"2025 YILINDA EMEKLİ OLMAK EN AZ YÜZDE 3 ORANINDA DAHA AVANTAJLI"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, geçen sene başında enflasyonun yüksek olmasından ötürü yüzde 30'un üzerinde bir fark oluştuğunu hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon beklentilerini değerlendiren Karakaş, "Merkez Bankası yüzde 31 ile yüzde 33 oranında bir enflasyon öngörmekte. Yani 2025 yılı son itibariyle en az yüzde 31, en fazla yüzde 33 oranında yıllık enflasyonun gerçekleşmesini bekliyor. Bu verilere göre hesap yaptığımız zaman 2025 yılında emekli olmak en az yüzde 3 oranında daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu oranın yüzde 4'e ulaşmayacağını söyleyebiliriz. Yani yüzde 4'ün altında olacak. Özetle 2025 yılında emekli olanlar genel olarak 2026 yılına göre yüzde 3 ile yüzde 4 arasında emeklilik farkı olacağı ve dolayısıyla daha avantajlı olacaklarını söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Karakaş, bu durumunun emekli olacak kişinin çalışma dönemleri, 2000 yılı önceki çalışmaları, 2000 ila 2008 yılı arasındaki çalışmaları ve 2008 yılı sonrası çalışmalarına göre değişkenlik gösterebileceğini ifade etti.

Yüksek emekli aylığı için tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

"YENİ YILDA EMEKLİ OLAN DAHA YÜKSEK KIDEM TAZMİNATI ALACAK"

Başka bir önemli hususun kıdem tazminatı olduğuna dikkati çeken Karakaş, yeni yılda verilen emeklilik dilekçesiyle 2025'te verilecek emeklilik dilekçesinin kıdem tazminatını etkileyeceğini kaydetti. Karakaş, şu ifadelere yer verdi:

"TCMB verilerini göz önünde bulundurduğumuz zaman yüksek maaşlar için bugün itibariyle kıdem tazminatı tavanı 53 bin 919 lira. Memur maaşları kat sayısına göre tavan belirlenmekte. Dolayısıyla 2026 yılında memur maaş kat sayısının en az yüzde 20 civarında bir artış olması söz konusu. Bu anlamda bir hesap yaptığımız zaman kıdem tazminatı tavanının 53 bin 919 liradan 64 bin 700 liraya çıkacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla vatandaşlarımız buna göre bir hesap yapmaları lazım. Örneğin 10 yıl çalışması olan bir işçi 2025 yılında emekli olduğu takdirde 539 bin 200 lira bir kıdem tazminatı alacak. Ancak 2026 yılında emekli olduğu zaman 647 bin lira kıdem tazminatı olacak. Dolayısıyla 2025 yılında emekli olacak olan özel sektör işçisinin 107 bin 800 liraya kadar bir farkı söz konusu olacak. Tabi biz vermiş olduğumuz örneğe göre konuşuyoruz. 10 yıl çalışması olan özel sektör işçisi, maaşı yüksekse tavanı aşıyorsa 2025 yılında emekli olduğu için 107 bin aşkın bir kıdem tazminatı kaybı olacak"

"EMEKLİNİN KIDEM TAZMİNATI 78 BİN LİRA ARTACAK"

Asgari ücret üzerinden çalışan işçilerin 2025 yılındaki kıdem tazminatıyla 2026 yılındaki kıdem tazminatında da fark olacağını söyleyen Karakaş, asgari ücret arttığı zaman da kıdem tazminatın artış gösterdiğini sözlerine ekledi.

Karakaş, kıdem tazminatının brüt asgari ücrete göre hesaplandığını hatırlatarak, "Bugün itibariyle 26 bin 5 lira olan asgari ücret, ocak ayında yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 30 oranda artmasını bekliyoruz. Bu anlamda 2025 yılı emeklisi 10 yıllık çalışma karşılığı 260 bin 50 lira kıdem tazminatı alacak. 2026 yılında emekli olunursa, yüzde 30'luk bir asgari ücret artışında ise 338 bin 60 lira olacak. Dolayısıyla arada 78 bin gibi bir fark olacak" bilgisini paylaştı.

Yüksek emekli aylığı için tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

"GEÇEN YILA GÖRE FARK DAHA KOLAY KAPANACAK"

Karakaş, emekli olacakların kıdem tazminatı ve emeklilik dilekçesinin verileceği tarihe dikkat etmesini söyleyerek, "2025 yılında emekli olanların dolayısıyla yüzde 3 ila yüzde 4 arasında daha avantajlı olmaları söz konusu olabilir. Ancak bunu yaparken kıdem tazminatını da göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Yine mevcut çalıştıkları halen çalıştıkları iş yerinden almış oldukları maaşları çok yüksekse bu farkın çok kolay bir şekilde kapanacağını göz önünde bulundurmaları lazım. Zira çalışılan her yıl için aylık bağlama oranında yüzde 2 oranda bir artış var. Bu anlamda geçen yıla göre farkın çok daha kolay kapanacağını söyleyebiliriz" dedi.

"KAMU İŞÇİLERİ, KIDEM TAZMİNATI ARTIŞINDAN FAYDALANABİLECEK"

Yeni yıl gelmeden emekli olmak isteyen özel sektör işçilerinin, emeklilik dilekçelerini 31 Aralık'a kadar verebileceğini söyleyen Karakaş, bu çerçevede yeni yılda oluşabilecek kıdem tazminatı artışlarından yararlanamayacaklarını bilgisini paylaştı.

Fakat maaşlarını ayın 15'inde alan kamu işçilerinin emeklilik dilekçelerini Ocak ayının 14'üne kadar verebileceklerinin altını çizerek, yine 2025 yılı emeklisi sayılacaklarını ve oluşabilecek kıdem tazminatı artışından faydalanabileceklerine dikkati çekti.

Kaynak: İHA

Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Yüksek emekli aylığı için tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı - Son Dakika

