Zincir Marketler için Perakende Yasası\'nda Değişiklik Talebi

02.06.2026 10:02
TESK, üç harfli zincir marketlerin büyüklük ve mesafe şartlarının artırılması için çağrı yaptı.

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, üç harfli zincir marketlerin iş yeri büyüklüklerinin en az 500 metrekare, aralarındaki mesafenin de en az 500 metre olmasına ilişkin Perakende Yasası'nda değişiklik yapılmasına yönelik başvurularının hayata geçirilmesi için çağrıda bulundu.

TESK Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, göreve geldikleri günden itibaren zincir marketler konusunu gündeme getirdiklerini söyledi. Her sokak başına 3 harfli marketler açıldığını aktaran Dere, "10 metre, 20 metre arayla sokak aralarında açılan bu marketlerden bir markanın sayısının 60 bini aştığı söyleniyor. Tabii bunlar sadece sokak arasına girmekle kalmadı. Aynı zamanda köylere, yaylalara kadar çıktılar. Tabii esnafın rekabet etme şansı çok az. Çünkü karşımızdaki güç, düşünebiliyor musunuz, bir kişinin bu 3 harflilerden 60 bin mağazası var. Bizim bir tek iş yerimize almış olduğumuz ürünle 60 bin mağazaya alınan ürün arasında dağlar kadar fark var. Biz eşit rekabet etmek istiyoruz. Çünkü bizim ne sermayemiz ne de ürün alırken bunlar gibi alma şansımız var" dedi.

'HER YERDE ÇOK FAZLA AÇILDI'

Bu sorunlar nedeniyle Perakende Yasası'nda değişiklik talep ettiklerini, bu konuda Ticaret Bakanlığı'na resmi başvurunun yapıldığını açıklayan Adlıhan Dere, "Ancak şu ana kadar bu marketlerin çoğu açan açtı. Şu anda her yerde çok fazla açıldı, ama bu saatten sonra zararın neresinden dönülürse kardır mantığıyla tekliflimizi sunduk. En az 40 mağazası olan uluslararası, ulusal market statüsüne geçtiğinde bunların otopark kesinlikle koyması gerekiyor. ve biz diyoruz ki sokak aralarındaki dükkanları 90-100 metrekare, normal esnafın marketi gibi olmasın. İş yerlerinin, dükkanların büyüklüğü en az 500 metrekare olmalıdır. Aradaki mesafelerin de nasıl akaryakıt istasyonlarında 1000 metre varsa, burada da en az 500 metre mesafe olsun diyoruz" diye konuştu.

'NÜFUS KONJONKTÜRÜ ŞARTI GETİRİLSİN'

Zincir marketlerin açılışına ilişkin talepleri arasında nüfus konjonktürü de bulunduğunu kaydeden Dere, "Her yerde mağaza açılırken oradaki nüfus konjonktürünün de göz önüne alınması lazım. Çünkü orada bizim büfelerimiz var, bakkallarımız var, manavlarımız var, pastanelerimiz var. Çünkü bu zincir marketlerin içerisinde binlerce ürün satılıyor. Nalburiyeden hırdavata, tuhafiyeden konfeksiyona, manifaturadan züccaciyeye, düğmesi, çatal iğnesi, şarküteri her şeyi satıyorlar. O mahalledeki yüzlerce esnafı yok ediyorlar" dedi.

ESNAFIN DAYANMA GÜCÜ AZALIYOR

Esnaf temsilcileri olarak bu sorunla ilgili bakanlar, genel müdürler ve hükümet temsilcilerine her gördükleri yerde taleplerini ilettiklerini kaydeden Dere, "Esnaf ve sanatkarın bu üç harfli zincir marketlerin karşısında dayanma gücü gittikçe azalıyor. Bu yasanın acilen teklif ettiğimiz, en azından mesafe koşulu, nüfus konjonktürü ve dükkanın metrekare büyüklüğü göz önüne alarak önlem alınırsa en azından ayakta kalma şansımız biraz daha fazla olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2.06.2026 10:42:08.
