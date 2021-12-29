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Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! - Son Dakika

Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte!

29.12.2021 14:11

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un bilinmeyen bir resmi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir oto kaportacıdan çıktı. Eserin Paris'teki tarihi Lille Müzesinde tıpa tıp bir benzerinin olduğunu ve kendisinin elindeki tablonun asıl gerçek olduğunu iddia eden Yavuz Öztürk, ''Dünyada ve Türkiye'de ilk defa bu tablolar benim elime geçti. Ben bunların gerçek değerlerini öğrenmek istiyorum'' iddiasında bulundu.

Uzun yıllar İstanbul Maslak Oto sanayisinde kaporta işi yapan Öztürk, tabloları açık artırmalarda ve eskici pazarında bulunan Fransız bir arkadaşından aldığını söyledi. Öztürk, "Bu tabloda, uzun zaman araştırdığımda Philippe Marbeau'nun (1807-1861 ve Van Gogh) gizli imzası olduğunu gördüm. Bazı tabloların 1860'lı yıllara ait olduğunu ve yağlı boyanın üzerinde saç teli olduğunu görebiliyoruz. Diğer tablo Fransız Kraliçe'ye ait. Üçüncü Napolyon'un hanımına yaptığı sanılan sulu boya eserin arkasında imzası var ve bu tablo şu anda Lille müzelerinde bulunuyor; ama ben bendeki tablonun gerçek olduğu savunuyorum" diye konuştu.

6 TABLOYA 450 BİN DOLAR TEKLİF ETTİLER

Ara sıra tabloların tozunu aldığını ve internet üzerinden yağlı boya resimlerini araştırmayı çok sevdiğini söyleyen Öztürk, "Dünyada ve Türkiye'de bu tablolar ilk defa benim elime geçti. Ben bunların gerçek değerlerini öğrenmek istiyorum. Bunlar şu an saklı hazine gibi bir şey. Ayrıca İstanbul'da, bir koleksiyoner arkadaştan aldığım 6 tablo için 450 bin dolar teklif verdiler. Tabloların kime ait olduklarını ve gerçek değerini öğrenmeden vermek istemiyorum" diye konuştu.

VAN GOGH'UN ESERLERİNE PAHA BİÇİLEMİYOR

37 yıllık hayatı boyunca yalnızca bir tablo satabilmiş olan, 1853 doğumlu Van Gogh'un eserleri bugün dünyanın en pahalı tabloları arasında yer alıyor.

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Vincent Van Gogh, Zonguldak, Van Gogh, Ressam, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! - Son Dakika
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