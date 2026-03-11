Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli - Son Dakika
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli

Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
11.03.2026 09:28
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
Orta Doğu’daki savaş ile peş peşe gelen zamların ardından petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması gündeme geldi. Motorinde 4,58 TL, benzinde ise 3 TL’lik bir indirim bekleniyor. Ancak “eşel mobil sistemi” nedeniyle indirimin büyük kısmı ÖTV iadesi olarak alınacak. Bu nedenle gece yarısından itibaren motorinde yaklaşık 1,15 TL, benzinde ise 75 kuruşluk düşüşün pompaya yansıması öngörülüyor.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla petrol fiyatları sert şekilde yükselmiş, bu durum Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansımıştı. Küresel piyasalarda dün görülen düşüşün ardından ise akaryakıtta indirim beklentisi gündeme geldi.

Savaşın ardından akaryakıta art arda zam yapılmış, ancak Eşel Mobil Sistemi nedeniyle bazı artışlar pompa fiyatlarına tam olarak yansımamıştı. Buna rağmen araç sahipleri, lojistik sektörü ve çiftçiler akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten ciddi şekilde etkilenmişti. Benzine en son dün gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılmıştı. Öncesinde motorinin litre fiyatına 53 kuruş, benzine ise 39 kuruş artış gelmişti.

AKARYAKITA BU GECE İNDİRİM GELİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre; bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor. Buna göre motorinde 4,58 TL, benzinde ise 3 TL seviyesinde bir düşüş öngörülüyor. Ancak Eşel Mobil Sistemi kapsamında indirimin büyük bölümü ÖTV düzenlemesiyle karşılanacak.

Bu nedenle indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. Hesaplamalara göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 1,15 TL, benzinin litre fiyatında ise yaklaşık 75 kuruşluk düşüşün tabelaya yansıması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.11TL

Motorin: 65.28 TL

LPG: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 60.95 TL

Motorin: 65.12 TL

LPG: 29.89 TL

ANKARA

Benzin: 62.07 TL

Motorin: 66.39 TL

LPG: 30.37 TL

İZMİR

Benzin: 62.35 TL

Motorin: 66.67 TL

LPG: 30.29 TL

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hr666k52wp hr666k52wp:
    varol Reis sağol Reis 3 2 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Eşel mobil olarak zam yapılmıştı, yavaş gel,zam ötv'ye aktarılacak büyük ihtimal ile, eğer ki aktarılmaz ise esas tehlike kapıda demek 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
