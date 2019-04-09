Facebook Kurucusunun Çöplerini Satarak, Paraya Para Demiyor!

1 New York Times gazetesi, Jake Orta hakkında bir haber hazırlayarak, eski askerin tam zamanlı bir 'çöp toplayıcısı' olduğunu yazdı.

2 Zuckerberg'in San Francisco'daki 10 milyar dolarlık malikanesinin üç blok ötesinde devlete ait bir kurumda yaşayan Orta'nın küçük stüdyo dairesi Zuckerberg'in çöpünden bulduğu eşyalarla dolu.

3 Bunların arasında elektrik süpürgesi, saç kurutma makinesi, kahve makinesi, i-Pod ve Facebook CEO'sunun eski kıyafetleri yer alıyor.

4 12 çocuklu bir ailenin Texas'ta doğan üyesi olan Orta, ordudan emekli olduktan sonra alkol problemi yaşamaya başladı.

5 Bir süre sonrası eşi tarafından da terk edilen Orta, evsiz kaldıktan sonra Zuckerberg'in çöplerinde bulduğu tasarım kıyafetler ve elektronik eşyaları satarak haftada 300 dolar (1700 TL) kazanıyor.