16. Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi İstanbul'da başladı - Son Dakika
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16. Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi İstanbul'da başladı

İstanbul'da düzenlenen 16. Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi, onlarca yabancı yatırımcının katılımıyla başladı. Fuarda gayrimenkul sektörü hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ekiz GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekiz, konut alımının önemine vurgu yaparak, İstanbul'da kentsel dönüşüm yerine milli seferberlik ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Fuarda 10 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.

19.05.2024 22:58
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16. Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi İstanbul'da başladı- Onlarca yabancı yatırımcının buluştuğu fuara 10 binin üzerinde ziyaret gelmesi hedefleniyor

İSTANBUL - 16. Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi, İstanbul'da başladı. Onlarca yabancı yatırımcının buluştuğu fuarda gayrimenkul alımı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Ekiz GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekiz, "İhtiyacı olanların konutları bir an önce alması lazım. İstanbul'da ise kentsel dönüşüm değil milli seferlik ilan edilmesi lazım" dedi.

Türkiye'de fuarcılık adına birçok ilklere imza atan 16. Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi, İstanbul'da başladı. Katar, Kuveyt, Bahreyn, BAE, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, başta olmak üzere Azerbaycan, Fas, İran, Irak, İngiltere, Hollanda, Almanya, Rusya, Afganistan, Ukrayna, İsveç, Mısır, Yemen, Filistin, Bosna ve Çin gibi ülkelerden gelecek yatırımcıların buluştuğu zirve ve fuarda, katılımcılara 5000 adet Türkçe, İngilizce olmak üzere 2 dilde katalog ve CD hazırlandı.

Yaklaşık 10 bin ziyaretçinin gelmesi hedeflenen fuarda Ekiz GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekiz, gayrimenkul sektörü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ekiz, "25 sene önce kurulmuş, İstanbul'da projeler gerçekleştiren bir kentsel dönüşüm firmayız. İstanbul'un genelde Anadolu yakasında projeler gerçekleştiriyoruz. Konut ağırlıklı çalışıyoruz, bunun yanında sanayi yapıları da yapmaktayız" dedi.

"Bir an evvel ihtiyacı olanların konutları almaları lazım"

"Gayrimenkul sektöründe satışlarda ufak bir durgunluk var" Ekiz, "Fakat bu son tüketiciler için alım fırsatı demektir. Yani fiyatlar yeteri kadar geri gelmiş durumda. Bu son kullanıcı için avantajlı durumdadır. Biz tavsiye olarak bir an evvel ihtiyacı olanların konutları almaları lazım. Enflasyonist ortamdayız, bunu büyük bir etkisi var. Bunun yanında maliyetler yükselmektedir. Bu da satışları tetikliyor. Faizlerin de yüksek oluşu, bireysel tüketicilerin krediye ulaşamaması, fiyatları ve satışları durgunlaştırıyor diyebiliriz. Şu an yatırım için bir fırsat diyebiliriz. Yatırım için olmasa da ihtiyacı olanlar bir an evvel almalı. Çünkü arz satışa yetişemiyor. Emtiadaki fiyat artışları, artışın önüne geçemiyor" ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüm değil milli seferlik ilan edilmesi lazım"

Ekiz GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ekiz açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Burada en önemli nokta güvenilir bulmaktır. Geçmişi olan, sözlerinde durmuş ve yapacaklarını geçmişteki projelerle kendinin kanıtlamış firmalardan almalarını tavsiye ediyorum. Biz Türk halkına göre üretim yapıyoruz. Senede 2 sefer salonun ve odalarının yerini değiştiren, prizlerin, armatürlerin ve anahtarların yerini değiştirecek halkımıza göre üretim yapıyoruz. Bende sektördeki arkadaşlarıma bir an evvel binalarını kentsel dönüşüme vermelerini, hızlıca yenilemelerini şiddetle tavsiye ediyorum. 6 Şubatta çok büyük acı bir tecrübe yaşadık. İstanbul'un bekleyen deprem gerçeği ortadır. Bir an evvel, hızlıca İstanbul'un yenilenmesi lazım. Burada bence kentsel dönüşüm değil milli seferlik ilan edilmesi lazım. Milli duygularımız ön planda olarak kentsel dönüşümü partiler üstü görmemiz lazım. Maalesef yüzbinlerce bina var. Olası bir İstanbul depreminde faturası yüz milyarlarca dolar felaketle belirlenmektedir. Yenilenmek yani kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. İstanbul'da yaşayan bir halk olarak hızlı bir şekilde dönüştürmemiz lazım.

Kaynak: İHA

Mustafa Ekiz, İstanbul, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel 16. Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi İstanbul'da başladı - Son Dakika

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