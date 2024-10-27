47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satışı gerçekleşti - Son Dakika
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47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satışı gerçekleşti

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47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satışı gerçekleşti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart'ın pilot illerde 47 bin 265 kullanıcı tarafından 118 bin 273 kez kullanıldığını duyurdu.

27.10.2024 19:11  Güncelleme: 19:14
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47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satışı gerçekleşti

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart'ın pilot illerde 47 bin 265 kullanıcı tarafından 118 bin 273 kez kullanıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "2024 yılının sonuna kadar Türkiye Kart sistemini toplamda 18 ilde hizmete almayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda PTT tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Türkiye'nin 81 ilindeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart Projemiz ile her şehirde farklı kart karmaşışına son vererek Edirne'den Kars'a Türkiye'nin dört bir yanında tek bir toplu taşıma kartı geçerli olacak" dedi.

Türkiye Kart yıl sonuna kadar 18 ilde geçerli olacak

Türkiye Kart Projesini 81 ile yayma noktasında belediyeler ile işbirliğinin önemli olduğunu ifade eden Uraloğlu, Türkiye Kartı'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattında kullanıma açtıklarını söyledi. 2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkartmayı hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Yıl sonuna kadar İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray, İzmir'de İzban başta olmak üzere, Rize, Kocaeli, Aksaray, Tokat, Karabük, Uşak, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep'te kullanıma açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

5 Pilot İlde 47 bin 265 Türkiye Kart satıldı

Türkiye Kart uygulamasına faaliyette olan 5 ilde vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Hizmete aldığımız 5 pilot ilde kısa sürede 47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satışı gerçekleşti. Türkiye Kart ile toplamda 118 bin 273 seyahat gerçekleştirildi." şeklinde konuştu.

Türkiye Kart PTT iş yerlerinde

Türkiye Kart almak isteyen vatandaşların PTT iş yerlerinden satın alabileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT işyerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız Şemasız Türkiye Kart için 40 TL, Debit ve Prepaid Türkiye Kartlar için ise 60 TL gibi sembolik bir rakam ödeyecek" dedi. Engelli, şehit yakını, gazi, 65 yaş üstü gibi imtiyazlı gruplara verilecek imtiyazlı kartlara ilişkin de çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.

47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satışı gerçekleşti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satışı gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 47 bin 265 kişiye Türkiye Kart satışı gerçekleşti - Son Dakika
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