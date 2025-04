Bakan Kurum: "Sahada çalışmalarımızı büyük bir titizlik ile sürdürüyoruz"

"Vatandaşlarımız bu süreçte riskli binalara girmesinler"

" İstanbul'un tek gündemi depremdir bu süreci hep birlikte el ele yürütmek zorundayız"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Murat Kurum "Sahada çalışmalarımızı büyük bir titizlik ile sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız bu süreçte riskli binalara girmesinler. Eğer bir endişeleri varsa bizi arasınlar, 112'yi arasınlar hemen tespitlerimizi yapalım. Biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Riskli bir bina varsa hep birlikte, muhalefeti, iktidarı, belediyesi, bakanlığı elimizi taşın altına koymak zorundayız. Gelin hep birlikte aziz İstanbul'umuzu dönüştürelim" dedi.

"Sahada çalışmalarımızı büyük bir titizlik ile sürdürüyoruz"

Bakan Kurum "İstanbul'da 12 sularında herkesi ürküten 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Hepimiz çok korktuk. Allah'a şükür ki herhangi bir can kaybımız yok. Yaralılarımız da tedavi altına alındı. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimiz müsterih olsun. Mevcut durum itibari ile paniğe mahal verilecek bir durum söz konusu değil. Devletimiz tüm birimleri ile teyakkuza geçmiştir. Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul ile ilgili yapılması gereken tüm işlemler AFAD'ımızın koordinasyonunda devreye alınmıştır. Sahada çalışmalarımızı büyük bir titizlik ile sürdürüyoruz. Türkiye'nin AFAD'daki bilim kurulunda hocalarımız ile bilim insanlarımız ile istişare ediyor onların görüşleri doğrultusunda her türlü tedbiri alıyoruz. Acil durum ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz, hasar tespit ve denetim personellerimiz şu an İstanbul'un 39 ilçesinde 963 mahallesinde gelen talepleri, 112'ye gelen her bir talebi dikkate alıyor, tasnif ediyor ve ilgili birim hangisi ise anında müdahale yapmak suretiyle süreci yürütmeye çalışıyor" dedi.

"Vatandaşlarımız bu süreçte riskli binalara girmesinler"

Bakan Kurum "İstanbul'da çalışması gereken, hasar tespit konusunda binaların tespitlerini yapması gereken arkadaşlarımızı İstanbul'a çağırdık. Toplamda sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Öncelikle kamu binalarından başlamak üzere binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız. 4 gün içerisinde İstanbul'daki kamu binaları öncelikli olmak üzere 112'ye gelen şikayetler değerlendirilecek. 'Binam zarar gördü' diyen vatandaşlarımızın bizzat binalarına gidilecek. 4 gün içerisinde tüm hasar tespit çalışmalarını bitirmiş olacağız. Şu an itibariyle 378 yapısal hasar talebi bize ulaştı. Hemen incelememizi yaptık. Metruk bina ile birlikte 12 binamızı tedbiren boşalttık. Arkadaşlarımız detaylı inceleme yapacaklar. Her afette olduğu gibi İstanbul'un her türlü ihtiyacını gidermek için canla başla mücadelemize devam edeceğiz. AFAD koordinasyonunda tüm süreç yürütülecek. Biz de bakanlık olarak hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında 2 kriz merkezi kuruyoruz. Burada 39 ilçeye ilişkin talepleri anında, yerinde incelemek suretiyle hizmetleri vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde vereceğiz. Sarsıntılar aralıklar ile devam ediyor. Bilim insanlarımızı bu süreçte dinliyor ve takip ediyoruz. Vatandaşlarımız bu süreçte riskli binalara girmesinler. Eğer bir endişeleri varsa bizi arasınlar, 112'yi arasınlar hemen tespitlerimizi yapalım" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un tek gündemi depremdir bu süreci hep birlikte el ele yürütmek zorundayız"

Bakan Murat Kurum "Afet anlarında en önemli meselelerin başında toplanma alanları geliyor. Bu alanlarda Kızılay'ımız başta olmak üzere barınma ve yiyecek ihtiyacını giderecek tüm kuruluşlar milletimizin yanında olacaktır. Öncelikli meselelerin başında sağlıklı ve hızlı iletimin olduğunu ifade etmek istiyorum. İstanbul'da çok fazla bir iletişim sorunu yaşamadık. Vatandaşlarımızın çok fazla hatlarımızı meşgul etmeden gerekirse mesajlaşarak bu süreci yürütmelerinde fayda var. Vatandaşlarımız gördükleri her acil durumu 112'ye bildirebilirler. Arkadaşlarımız bunun için buradalar. Bugün yaşadığımız tablo bize şunu söylemektedir; İstanbul'un tek gündemi depremdir. Bu süreci hep birlikte el ele yürütmek zorundayız. Deprem ülkesinde yaşıyoruz. En son 6 Şubat depreminde 50 bini aşkın canımızı toprağa verdik. Biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Riskli bir bina varsa hep birlikte, muhalefeti, iktidarı, belediyesi, bakanlığı elimizi taşın altına koymak zorundayız. Gelin hep birlikte aziz İstanbul'umuzu dönüştürelim. Hep birlikte çocuklarımıza, geleceğimize güzel bir İstanbul ve Türkiye bırakalım istiyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde ilgili tüm bakanlıklarımız ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Gelen her türlü talebi dikkate alıyoruz. Devletimiz güçlü bir devlettir. Cumhurbaşkanımız İstanbul'un tüm ilçelerindeki süreci yakinen takip etmektedir. Ben depremi yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.