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Başkan Büyükakın'dan İmamoğlu'na: "Senin makyajını akıtmaya devam edeceğiz"

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, arıtma tesislerinin yapılmadığını ve geç kalındığını söyleyerek, Marmara Denizi konusunda Ekrem İmamoğlu'na eleştirdi. Büyükakın, "Biz senin makyajını akıtmaya devam edeceğiz. Her geçen gün bu millet senin gerçek yüzünü görecek. Zaten senin değerlendirme ölçün bizim için bir anlam da ifade etmiyor. Niye? Çünkü eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz ki. Sen neyi ölçeceksin de tartacaksın. Eğri cetvelden doğru çıkmaz" dedi.

7. Olağan Kocaeli İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, müsilaj hakkında konuşarak Ekrem İmamoğlu'na sert şekilde yüklendi. Marmara Denizi hakkında konuşan Başkan Büyükakın, "Ben Marmara Denizi'yle ilgili konuştukça birileri de rahatsız oluyorlar. Geçen günlerde Düzce Belediye Başkanımız, eski Bakanımız Faruk Özlü Bey de bir açıklama yaptı. Dedi ki, 'Melen'in suyu İstanbul'un su ihtiyacının üçte birini karşılıyor' dedi. 'Arıtma tesislerinin yapılması lazım. İSKİ havzası orası, üstünüze düşen sorumluluğu yapın' dedi. Bu husus kendine sorulmak üzere mikrofon uzatıldığında Ekrem Bey, belediye başkanımıza 'Bunlar kötü siyasetçiler' dedi. 'Komşumuz da kötü' dedi. Ben böyle bir dil gerçekten daha önce hiç görmedim. Öyle bir mantık, hiçbir şekilde algılayabildiğim bir mantık değil" diye konuştu.

"Arıtma tesisi temeli atmama töreni gibi saçmalıkları bir kenara bırak ve arıtma tesisi yap"

Ekrem İmamoğlu'na seslenen Başkan Büyükakın, "Bakın Ekrem Bey, ben siyasi bir polemik yapmıyorum. Ben sayılar veriyorum. Diyorum ki geçtiğimiz 5 yıl boyunca ve bu dönemde geçen bir yıl boyunca son derece somut söylüyorum. Hiç spekülasyon yok. Bir tane arıtma tesisi yapmadın. Müsilajın temel nedeni arıtma tesislerinin yapılmamasıdır. Arıtma tesisi temeli atmama töreni gibi saçmalıkları bir kenara bırak ve arıtma tesisi yap. Marmara ölüyor. Sen orada içme suyu hattı yaptım, altyapıya şu kadar yatırım yaptım' diyerek insanları kandırmayı bir kenara bıraktım. Kocaeli'de kendilerince mecbur kalarak bana cevap vermeye çalışan CHP'li yöneticiler var. Bunları anlıyorum, belediye başkanlarına sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bakın bu futbol takımı tutmaya benzemez. Marmara Denizi hepimizin denizi. Marmara hepimizin. AK Partililerin, CHP'lilerin şunun, bunun değil. Marmara herkesin. Marmara ölüyor, ölüyor. Sizin belediye başkanınız hem İstanbul'a hem de size yalan söylüyor. Belediye başkanı Şeyhül Emin'dir. Belediye Başkanı yalan söylemez" şeklinde konuştu.

"Biz senin makyajını akıtmaya devam edeceğiz"

Ekrem İmamoğlu'nun arıtma tesisi yapmadığını söyleyen Başkan Büyükakın, "5 yıl boyunca yapmadı. Yaptım dedikleri daha önceki dönemde inşa edilmeye başlanmış. Hani var ya metro tünelleri, bazılarını kapattı. Bunları kapatamadı da durduramadı da. Bitenler onlar. Kendi döneminde başlayıp bitirdiği bir tane arıtma tesisi yok. Zaman geçiriyor, zaman kaybettiriyor. Bize de diyor ki kötü siyasetçi. Tabii biz konuştukça masken düşüyor. Rahatsız oluyorsun. Şapka düşüyor, kel görünüyor. Ama biz senin makyajını akıtmaya devam edeceğiz. Her geçen gün bu millet senin gerçek yüzünü görecek. Zaten senin değerlendirme ölçün bizim için bir anlam da ifade etmiyor. Niye? Çünkü eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz ki. Sen neyi ölçeceksin de tartacaksın. Eğri cetvelden doğru çıkmaz. Sen 16 milyon İstanbulluya söz verdin. 16 milyon İstanbul'un kanalizasyonunun 8 milyonu Marmara Denizi'ne akıyor. Çık deki akmıyor, Tahir Büyükakın yalan söylüyor ve yüzleşelim" ifadelerini kullandı.

"Senin her dediğin bana vız gelir tırıs gider"

Bakanlığın ve İmamoğlu'nun verilerini ortaya koymayı teklif eden Başkan Büyükakın, "Çıkalım bakanlığın verilerini, senin verilerini ortaya koyalım. Kim yapıyor, kim yapmıyor görelim. Hadi ben kötü siyasetçiyim sana göre. Senin bana kötü demen benim için iyidir o ayrı mevzu. Zerre kadar umurunda değil, senin her dediğin bana vız gelir tırıs gider. Kocaeli'deki CHP'li yöneticilere de sesleniyorum. Bakın sizi de kandırıyor. 16 milyon İstanbulluyu kandırıyor. 85 milyon Türkiyeliyi kandırıyor, sizi de kandırıyor. Siz Marmara'ya sahip çıkın. Belediye başkanınız sizi de İstanbul'u da bütün Türkiye'de kandırıyor" dedi.

"Milleti yanıltmayı, İstanbul'a zaman kaybettirmeyi bırak"

Prof. Dr. Mustafa Sarı'nın paylaşımını ekrana yansıtan Başkan Büyükakın, "Mustafa hoca bir akademisyen. Denize dalıyor ve müsilajı tespit ediyor. Kamera görüntülerini de yayınlıyor. Yazısında şöyle diyor. 'Müsilaj Marmaray'ı örümcek ağı gibi sardı. Ama hala arıtma yerinde derin savunan yöneticiler ve danışmanlar vardır'. Mustafa Hoca nezaketinden İSKİ diyememiş. İSKİ hala derin deşarj yapalım, boğazın kenarına kolektör hattı döşeyelim, derin denizde şarjı yapalım diyor. Türkçesini ben size söyleyeyim mi? Kanalizasyonu denizin dibine verelim. Boğazın altından Karadeniz'e akıntı var. Karadeniz'e gitsin diyor. Bu işte, vizyonu, ölçeği bu. Reklama 7 milyar para var. Arıtma tesisinde yok. Reklama 7 milyar para var. Depreme yarısı kadar para anca var. Zaman geçirmeyi bırak. Milleti yanıltmayı, İstanbul'a zaman kaybettirmeyi bırak. Varsın ben kötü olayım. Sen bana iyi desen ne olur? Kötü desen de olur. Ama makyajın akmaya devam edecek. Biz hizmet üretmeye, gerçek belediyecilik yapmaya devam edeceğiz. Sen de gününü gün et. Ben İstanbul'a acıyorum. İstanbul'a zaman kaybediyor. Verdiği hasarları geri getirmek, onları tekrar toplamak inanılmaz zaman kaybettiriyor. Bilim insanları, heyeti Marmara Belediyeler başkanıyken kurduğumuz bir heyet vardı. O heyetin incelemelerinde dediler ki bize, eğer bugünden itibaren arıtma tesis tamamı yapılırsa bütün kanalizasyon arıtmadan geçerse Marmara'nın eski oksijen seviyesine dönmesi 5 yıl alır dediler. 5 yılda bu iş düzelir dediler. O günden bugüne bir tane yapılmış arıtma tesis yok. Varsa çık var de ben senden özür dileyeceğim. Yoksa sen milletten özür dile. Çünkü belediye başkanı milletine yalan söylemez. Nokta" dedi.