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Bitlis'te 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü programı

BİTLİS - Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Bitlis'te de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bitlis merkezde bulunan ticaret merkezi önünde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program ilahilerin ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Düzenlenen programda ilk olarak konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 15 Temmuz gecesinde Türkiye'ye yapılmak istenen operasyonunun Suriye'de Irak'ta ve orta doğunun hemen hemen her yerinde yapıldığını söyledi.

Tanğlay, konuşmasının devamında şunları söyledi. "15 Temmuz günü, Türkiye'ye istiklaline ve istikbaline kastedecek ve yeni bir Suriye yeni bir ırak oluşturacak tarzda bir işgal girişimidir. Ama rabbime hamdolsun. Her seferinde bu ülkede vatanına eli kalktığı an bir ve beraber olan bu millet yeni bir araya geldi ve vatanına sahip çıktı. Bağımsızlığını yine korudu. Tabi cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın o dünya liderinin ümmetin umudunun o telefonla milleti meydana çağırmasıyla birlikte ben burada ilahi bir adaletin rabbimin bütün milletin gönlüne yüreğine kalbine bir feraset koyduğuna inanıyorum. Hiç kimse siyasi görüşü ne olursa olsun ona buna bakmadan herkes meydanlar doluştu. O tankların topların önüne geçti. Şu gerçektir insanlar canı pahasına vatanını vermedi. Birlik beraberlik içinde bu vatana sahip çıktı. O ordunun içinde o emniyet güçlerinin içinde vatanın gerçek evlatları bu hainlere fırsat vermedi. Ömerler gibi kahramanlar o hainlerin kafasına sıktı. Canı pahasına ülkeyi savunanların bugün biz ekmeğini yiyoruz. Burada toplanmış vatanımız için konuşuyoruz. O gün şehit olan ve bu vatan uğrunda şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet etsin diyoruz"

Daha sonra konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ise sekiz yıl önce bu gece, tarihin kaydettiği en büyük ihanetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Karaömeroğlu, "Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti, cesareti ve vakarlı duruşuyla yaptığı "Milli iradeye sahip çıkalım" çağrısını, aziz milletimiz yediden yetmişe emir telakki ederek şehirlerimizin meydanlarına inmiş ve insanlık tarihinde görülmemiş bir direniş sergilemiştir. Yılmadan, yorulmadan, gece boyu mücadele ederek, FETÖ terör örgütünün 40 yıllık işgal planını milletçe tanklara, uçaklara direnerek çöpe attık. FETÖ terör örgütüne mensup hainlere, onların işbirlikçilerine, sırtlarını yasladıkları yurtdışı odaklara tek yürek olduğumuzu ve bizi yenemeyeceklerini göstermek için yine meydanlardayız. Biz birliğimizi diri tuttukça, mukaddesatımızı müdafaa uğruna dik durdukça onlar Türkiye'mizde, bir daha herhangi bir darbeye kalkışmaya cesaret edemeyeceklerdir. Zaferlerle dolu şanlı bir geçmişe sahibiz. Bastığımız toprağın altında milyonlarca şehidin yattığının idrakindeyiz" dedi.

Vali Karaömeroğlu, "Bugün yurdumuz parçalanmadıysa, önce Rabbimizin inayeti, sonra şehitlerimizin, gazilerimizin ve milletimizin her türlü bölücü ve yıkıcı teröre karşı verdiği şanlı mücadele, milletin zaferi sayesindedir. 15 Temmuz milletin zaferinin önemli bir simgesidir. Şerefle sürdürmekle mükellef olduğumuz bir hayatı yaşıyoruz. Millet olarak İzzetimizi kaybetmemek ve onurumuzu korumak için her güçlüğe katlanırız. Fakat, menfaat için hiçbir zaman eğilip bükülmeyiz. İstiklal ve istikbalimizi feda etmeyiz. Bizler değerlerimizle yaşarız" diyerek konuşmasına son verdi.

Konuşmaların ardından milli sporcular tarafından gerçekleştirilen sancak koşusunun ardından programın yapıldığı alana gelen sporcular, sancağı Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'na teslim ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayınla bağlandığı program, Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan müzik programı ile devam etti. 00.13'te okunan salaların ardından program sona erdi.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, MHP İl Başkanı Tekin Uçak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.