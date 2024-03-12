Çanakkale'de 109 yıllık 'Zafer' coşkusu
ÇANAKKALE - Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü içeren 'Zafer Haftası' etkinlikleri başladı. Çimenlik Kalesi içindeki açılış törenin de büyük coşku yaşandı.
'Zafer Haftası' açılış töreni, Çanakkale'de 109 yıl önce, 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece boğaza döktüğü mayınlarla Deniz Savaşları'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin aslına uygun olarak yapılan TCG Nusret'in bağlı bulunduğu Çimenlik Kalesi'nde yapıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, askeri erkan, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Şehitler için Saygı Duruşu'nda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde, Türk bayrağı göndere çekildi.
Kutsal emanetler yola çıktı
Daha sonra halk oyunları ve mehter gösterisi sergilendi. Şehitler diyarı Gelibolu Yarımadası'ndan alınan kutsal toprak, zaferin kazanıldığı Çanakkale Boğazı'ndan alınan deniz suyu ve rengini şehitlerimizin kanından alan Türk bayrağından oluşan kutsal emanetler, Vali İlhami Aktaş tarafından bu yıl Ankara'ya götürecek olan atletler Mehmet Serbes ile Nilhan Akaman'a teslim edildi.
Çimenlik Kalesi'ndeki programın ardından, protokol üyeleri ve katılımcılar, Çanakkale Valiliği önüne kadar 'Halk Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Zafer coşkusunu yaşadı. Valilik önünde düzenlenen törende ise, Ardından atletler, kutsal emanetleri Ankara'ya götürmek için 27'nci 'Zafer Koşusu'na başladı. Kutsal emanetler sırasıyla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara illerinin sınırlarından geçirilerek, 18 Mart günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.
Şehitleri Anma Günü ile Çanakkale Deniz Zaferi kutlamaları, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.
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