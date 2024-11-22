Hint Filmleri Festivali İstanbul\'da Başladı

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Hint Filmleri Festivali" tarihi Beyoğlu Sineması'nda başladı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi ve Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğinde düzenlenen "Hint Filmleri Festivali" başladı. Dört gün sürecek festivalde ödüllü Hint filmleri izleyiciyle buluşacak.

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Hint Filmleri Festivali", İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması'nda başladı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Shri Miijto Vinito'nun açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte "Hindistan ve Türkiye Sinemasının Birbirine Etkileri" başlıklı panel düzenlendi. Gazeteci Kuldeep Sharma'nın moderatörlüğünü üstlendiği panele konuşmacı olarak katılan film yapımcıları Hüseyin Demirel, Stare Yıldırım ve Alihan Karagül, Hint ve Türk sinemasına bakışı konuştu.

"Sinemanın evrensel diliyle komşuluk ilişkilerimizi pekiştireceğiz"

Programda bir konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beyoğlu Sineması'nın 1885'te inşa edilen önemli bir yapı olduğuna dikkati çekerek, "Beyoğlu işte böyle bir yer. Tarihiyle, sanatıyla, kültürüyle, farklı kültürlerin birbirini beslemesiyle var. O yüzden Beyoğlu en çok kardeşliğin şehri. Burada yaşayan insanlar birbirlerinden ne kadar farklı olurlarsa olsun, bir o kadar aynıdırlar. Sinemanın evrensel diliyle komşuluk ilişkilerimizi daha da pekiştireceğiz. Tarih boyunca birbirinden farklı kültürlerin buluşma noktası olan Beyoğlu'nun ruhunu yaşatacağız. İzlemekten keyif alacağınız birbirinden güzel 6 Hint filmi ile sizlere merhaba diyoruz. Bu filmler aracılığıyla Hindistan'ın zengin kültürüne, tarihine ve sanatına Beyoğlu'nda birlikte bir yolculuk yapacağız. İki kadim medeniyetin dostluk köprüsünü sağlamlaştıracağız. Sinemanın evrensel dili ile komşuluk ilişkilerimizi daha da pekiştirmiş olacağız. Tarih boyunca birbirinden farklı kültürlerin buluşma noktası olan Beyoğlu'nu hep birlikte bir kere daha yaşayıp yaşatacağız. Bu anlamda festival için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ödüllü Hint filmleri sinemaseverlerle buluşacak

24 Kasım'a kadar devam edecek olan Hint Filmleri Festivali'nde, ödüllü "Zindagi Na Milegi Dobara (Bir Kez Yaşıyorsun)", "English Vinglish (İngilizce Vingilizce)", "Vikram", "Iravin Nizhal (Gecenin Gölgesi)", "Sirf Ek Banda Kaafi Hai (Sadece Bir Adam Yeterli)" ve "Halahal" filmleri gösterilecek. Gösterimlerin biletleri İstanbulSenin mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilecek.