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İBB Başkan Adayı Kurum: "Son 5 yıla baktığımızda balya balya paraları, metro hatlarının iptal edilmesini hatırlayacağız"

"Maltepe'de hiçbir vatandaşımız, kentsel dönüşümle, deprem korkusuyla ilgili bir endişe çekmeyecek"

İSTANBUL - Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Maltepe'de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenerek, "5 yılda geriye dönüp baktığımızda, İstanbul'da hatırlayacağımız ne var? Balya balya paralar, metro hatlarının iptal edilmesi, Sancaktepe hattına hafriyat dökülmesi, Dolmabahçe-Levazım tüneline beton dökülmesi, engelledik, yaptırmadılar, ettirmediler. Şu koca 5 yılda İstanbul'a bıraktığınız eser bu" dedi.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Maltepe'de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Mitinge Kurum'un yanı sıra AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi, teşkilatların ilçe başkanları, MKYK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde ilgiyle karşılanan Kurum'a vatandaşlar konuşması sırasında alkışlarla eşlik etti. Kurum'un miting sonunda vatandaşlara karanfil dağıttı.

"Maltepe değişecek, 15 yıllık kabus bitecek"

Mitingde konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, "Hepimiz inşallah bu fetret dönemini bitireceğiz. Hepimiz İstanbul'un güzelliği için çalışacağız. Hepimiz yarınlarımız ve çocuklarımız için bu mücadeleyi vereceğiz. Bugün, burada Maltepeli kardeşlerimizin coşkusuyla karşılaştık. Bu muhabbeti ve coşkuyu seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle yok arkadaşıyız. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Maltepe değişecek, 15 yıllık kabus bitecek. Maltepe, 31 Mart akşamı sokakta ilk defa başkan, hizmet gördük diyecek. Maltepe reklam belediyeciliği değil gerçek belediyecilik diyor. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'un Murat'ı diyor. Maltepe Kadem Ekşi diyor. Biz diyoruz ki; bu seçimde Maltepe, tüm İstanbul'a büyük bir mesaj verecek. Maltepe yeniden İstanbul diyecek ve sandıkta 31 Mart akşamı yeni rekorlar kıracak" dedi.

"İstanbul liyakatsizliğin, beceriksizliğin pençesine mahkum edildi"

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, "İstanbul'umuz, bu aziz şehrimiz bize ecdadımızın, medeniyetimizin, emanetidir. Ama maalesef bu emanet emin ellerde değil. İstanbul huzursuz, İstanbul mutsuz. Geride bıraktığımız 5 yılda şunu net bir şekilde gördük. İstanbul, maalesef liyakatsizliğin, beceriksizliğin pençesine mahkum edildi, zulüm gördü. Oysaki İstanbul'umuz, ihmale gelmez. İstanbul'umuz, sorunlarına çözüm bulunmasını ister. Hepimiz biliyoruz ki; gerçek belediyecilik önce vatandaşımızın gönlünde olmaktır, hanesinde olmaktır, yanı başında olmaktır. Onun dertleriyle dertlenmek, sorunlarına çözüm üretmektir. Çözünceye kadar da yanı başından ayrılmamaktır. Biz böyle çalıştık. Biz 81 ile hizmetlerimizi yaparken, bu anlayışla hizmetlerimizi götürdük. Kardeşlerim, işte bunu en iyi bilen, en iyi yapan kimdir? AK Parti teşkilatlarıdır. AK Parti kadrolarıdır Cumhur İttifakı belediyelerimizdir. Ama merak etmeyin. Biz İstanbul'un bu yorulmuşluğunu, bu kırılmışlığını sizlerle el ele, omuz omuza vererek İstanbul'umuzu son 5 yıllık fetret döneminden mutlaka ve mutlaka çıkartacağız. Sözümüz sözdür, İstanbul'umuzun Maltepe'mizi bu güzel insanlarıyla birlikte yeniden yükselişini hep birlikte başlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşümde ne İstanbul'a ne Maltepe'ye dair tek bir çivi çakmadılar"

Mevcut İBB yönetiminin verdikleri sözü tutmadığını belirten Kurum, "Biz hep sizin derdinizle dertlendik. Hep sizlerin yarınları için mücadele ettik. Biliyoruz ki son 5 yıldır hiçbir talebiniz karşılanmadı, hiçbir isteğiniz yerine getirilmedi, hiçbir çözüm üretilmedi. İşte Maltepeliler olarak en çok da siz kentsel dönüşümü talep ettiniz, ulaşım çilesinden kurtulmak istediniz. Ama hem mevcut CHP'li İBB hem de CHP'li Maltepe Belediyesi sizi ne gördü, ne duydu. Her işte oldu gibi Maltepe'nin sorunlarını görmezden geldi. Kentsel dönüşümde ne İstanbul'a ne Maltepe'ye dair tek bir çivi çakmadılar. 'Her yıl 200 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz' dediler, deprem dönüşümü mecliste görüşülürken, kapı arkasında zoom toplantıları üzerinden, CHP'sini dizayn etmeye çalıştılar. Maltepe'nin deprem korkusu, İstanbul'un endişesi, emin olun bunların umurunda bile değil. Koca 5 yıllık süreçte, 5 bin konutu dönüştüremediler. Yapmadıkları gibi şimdi utanmadan milletimizin karşısına geçip '125 bin konut yapacağız' diyorlar. 5 yıldır yapmadın, 5 yıldır bu şehre ve Maltepe'ye dönüp bakmadın. Şimdi çıkmışsın, 125 bin konut yapacağım diyorsun. Millet sana inanır mı? Maltepe bu yalancı başkana inanır mı? İnanmaz. Çünkü o koca 5 yılda taş üstüne taş koymadılar. Deprem dönüşümüne gerek yok diyen sizsiniz. Bilim insanları deprem kapıyı çalmadan tedbir alınması gerekiyor diyorlar. Kendi danışmanları söylüyorlar. Depreme dayanıksız binaları yenilememize karşı çıkan, bunun için de projelerimizi iptal ettirmek için mahkeme kapılarına koşan yine bunlar. Ama biz bahane siyasetiyle İstanbul'un 5 yılını heba edenlere, 31 Mart'ta gereken cevabı verecek. Biz bundan önce nasıl afetlerde milletimizin yanına gittiysek aynı anlayışla yine milletimize koşacağız. Milletimizin taleplerini gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz. İstanbul için çalışan, dertlenen kadrolar 1 Nisan'da iş başına gelecek. 1 Nisan'da inşallah hep birlikte mutlu olacağız" şeklinde konuştu.

"Dünyanın en fazla metro ihalesinin iptal edildiği bir anlayışla karşı karşıyayız"

Metro ihalelerinin iptal edildiğine değinen Kurum, "İstanbul'umuzun 39 ilçesi, 964 mahallesi için Maltepe'de Kadem Başkanımla, diğer ilçelerde, kıymetli ilçe başkanları ve belediye başkanlarımla birlikte vatandaşlarımızın yanında olacağız. Vatandaşımız bizi aradığında, biz iftiraların, dedikoduların ve bahanelerin arkasına olmayacağız. Bizi aradığında, biz vatandaşımızın yanında olacağız. El ele vereceğiz. Aziz İstanbul'umuzu hak ettiği güzel günlere kavuşturacağız. Önce deprem dönüşümünü yapacağız. 650 bin konutumuzu onlar istese de, istemese de biz milletimizle ele ele vereceğiz, yapacağız. Ulaşım çilesini bitirecek olan kadrolar, işte buradadır. Ulaşıma ilişkin verdikleri vaatleri bile hatırlamıyorlar. Ama 30 yıl önce köftecideki hikayeyi çok iyi hatırlıyorlar. Verdiği vaadi hatırlamıyorlar. Çünkü İstanbul'a ilişkin bir hayalleri, dertleri yok. İstanbul'u bir rant olarak görüyorlar. Kırklareli Belediye Başkanına diyorlar ki; 'Gel biz sana İstanbul'da makam verelim. Yeter ki aday olma. Bizim önümüze geçme'. Şimdi bu anlayış İstanbul'u nereye götürür? Ancak bunların yaptığı İstanbul'un kaynaklarını israf etmek. İstanbul'un paralarını israf ederek kendi geleceklerini inşa etmek için mücadele veriyorlar. Görüntülere de yansıyor. Orada balya balya paralarla fotoğraf veriyorlar. Kule yapıyorlar. İsraf edeceğine, millete hizmet etsene. Maltepe'nin otobüs eksiğini gidersene. Maltepe'nin beklediği kentsel dönüşümü yapsana. Yapmazlar, böyle bir dertleri yok. İstanbul'un sorunlarını bilmiyorlar. Sorunlarıyla ilgilenmiyorlar. Merak etmeyin, biz İstanbul'un kaynağını, İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını, İstanbul'a teslim edeceğiz. Maltepe'nin parasını gözümüz gibi koruyacağız. Ulaşımda da her şey de olduğu gibi bir adım daha atmadılar. Taksi problemine ilişkin bir adım atmadılar. '230 kilometre metro yapacağız' dediler maalesef sözlerini tutmadılar. Dünyanın en fazla metro ihalesinin iptal edildiği bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu yalancı başkan utanmadan, sıkılmadan Kadir Abi zamanında attığımız metroların temellerini, 'ben attım' diyor. Bu hikayeyi her yere gitseniz duyarsınız. Bizim hattımız, mevcutta vardı. Kadıköy'e gidebiliyorduk. Gençlerimiz, çocuklarımız ulaşabiliyordu. Şimdi ulaşamıyor. İstanbul'un en önemli sorunlarının başında trafik ve ulaşım geliyor. Bu konuda da mevcut yönetimden tek bir adım gördünüz mü? Taş üstüne taş koydular mı? Yapmadılar. Tek bir yatırım yaptılar mı? Yapmadılar. Şu koca 5 yılda tek bir metro ihalesine çıkılmamış. İstanbul'un trafik sorununu nasıl çözeceksin? Şu 5 yılda geriye dönüp baktığımızda İstanbul'da hatırlayacağımız ne var? Balya balya paralar, metro hatlarının iptal edilmesi, Sancaktepe hattına hafriyat dökülmesi, Dolmabahçe - Levazım Tüneli'ne beton dökülmesi, engelledik, yaptırmadılar, ettirmediler. Şu koca 5 yılda İstanbul'a bıraktığınız eser bu. O metrobüs kuyruklarında, metro duraklarındaki çileyi görüp, hiçbir utanma, arlanma göstermediler. O eser, sizin eseriniz. Bunların tek bir sebebi var. O da; İstanbul'a karşı ilgisizliktir, beceriksizliktir, ihmalkarlıktır. Yatırım yapmadıkları gibi bizim İstanbul'a kazandırdığımız başarıların üzerine konmaya çalışıyorlar. Bunların maalesef dikili bir eserleri olmadığı gibi İstanbul'a iş yapmakla ilgili hayalleri yok. İnşallah biz Maltepe için hep birlikte, Kadem Başkanımla burada hizmetleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Maltepe'nin sokaklarını annelerimizle, babalarımızla nakış nakış işleyeceğiz"

Maltepe projelerini anlatan Kurum, "1 Nisan'dan itibaren Maltepeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Öncelikle Maltepe'de hiçbir vatandaşımız, kentsel dönüşümle, deprem korkusuyla ilgili bir endişe çekmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vereceğiz. Maltepe'nin sokaklarını annelerimizle, babalarımızla nakış nakış işleyeceğiz. Burada hiçbir sorun kalmaması adına önce Maltepe'nin beklediği imar planlarını yapacağız ve ardından da ele ele vereceğiz bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Yarımburgaz Mahallemizde kentsel dönüşüm ve kıyı regülasyon projemizi sizlerle birlikte hayata geçireceğiz. Maltepe'mize çok güzel bir botanik park kazandıracağız. Biz Maltepe ile ele ele yürüyeceğiz. Şu yağmurda bile buradasınız. Allah sizden razı olsun. İnşallah Maltepe'de Kadem Ekşi diyeceğiz. 31 Mart'ta çok güzel bir bayramı sizlerle birlikte yaşayacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.