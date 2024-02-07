İstanbul'daki Azerbaycanlılar sandık başına gitti
İSTANBUL - Azerbaycan vatandaşları, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle oy kullanmak için Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'nda sandık başına gitti.
İstanbul'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmak için Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna geldi. Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dışında 6 adayın daha yarıştığı seçime İstanbul'da katılımın son derece yoğun olduğu görülürken, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva bu seçimin öncekilerden çok farklı olduğunu ve tarihi bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.
"Tarihi önemi var, önceki seçimlerden çok farklı"
Katılımın son derece yoğun olduğunu söyleyen Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, "Heyecan büyük, katılımdan da görüyorsunuz. Bugün 7 Şubat, Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleşiyor. Tarihi önemi var, önceki seçimlerden çok farklı. En büyük özelliği de, 30 yıldan sonra, hasretten sonra tüm Azerbaycan topraklarında bu seçimin gerçekleşmesidir. Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra 2020 yılına kadar toprakların yüzde 20'si işgal altındaydı. 2020'de 44 günlük vatan savaşı ve getirdiği zafer sonucunda, geçen yılın eylülündeki Karabağ da lokal antiterör tedbirleri sayesinde Azerbaycan egemenliğini tüm topraklarında sağladı. Bugün bu toprakların her bir karışında vatandaşlarımız cumhurbaşkanını seçiyor. Hankendi'de, Karabağ'ın tacı Şuşa'da, Zengilan'da, Füzuli'de. Bu topraklardan zamanında zorla göç etmiş insanlarımız şimdi baba topraklarına dönerek orada oylarını veriyorlar. Çok büyük bir hadise, bizim için tarihi bir hadise. Hem milletimiz hem vatanımız Azerbaycan için hayırlı olsun diyorum. Akşam saat 19.00'a kadar devam edecek. Burada yaşayan, çalışan veya başka bir sebepten İstanbul'da olan tüm vatandaşlarımızı konsolosluğumuza gelmeye, oylarını kullanmaya davet ediyorum" dedi.
"Çok mutluyuz. Mutluluğu, gururu herkesin gözünde görmek mümkün
Azerbaycan'daki seçim için oy kullanan Günel Karatepe isimli Azerbaycan vatandaşı da, "Çok mutluyuz. Bu sene tüm Azerbaycan oy kullanıyor. Çok mutluyuz, bu mutluluğu, gururu herkesin gözünde görmek mümkün. Azerbaycanlı olduğumuz için zaten gurur duyuyorduk, şimdi bu zaferden sonra gururumuz daha da arttı. Ben 5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum" diye konuştu.
"Burada olmalı ve mutlaka oy vermeliyim dedim"
Oy vermek için sırada bekleyen Fidan Mirzayeva isimli seçmen ise, "Çok heyecanlıyım, 8 aydır Türkiye'de yaşıyorum. İkinci kez oy kullanıyorum. Bu haberi aldıktan sonra burada olmalı ve mutlaka oy vermeliyim dedim" ifadelerini kullandı.
Oy verme işleminin saat 19.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Son Dakika › Genel › İstanbul'daki Azerbaycanlılar Sandık Başına Gitti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?