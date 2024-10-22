İzmir'de Su Krizi: Tahtalı Barajı'nda Seviyeler Kritik Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

İzmir'de Su Krizi: Tahtalı Barajı'nda Seviyeler Kritik Düşüşte

Geniş Video İzle

İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 15.29'a gerileyerek son 16 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Prof. Dr. Doğan Yaşar, Türkiye genelinde su krizi tehlikesine dikkat çekerek, su kesintilerinin mümkün olduğunu belirtti ve yeraltı su kullanımının yanlış olduğunu ifade etti.

22.10.2024 11:00  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de tehlike adım adım yaklaşıyor: "Su kesintisi yapılabilir"

İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı yüzde 15 seviyelerinde

Prof. Dr. Doğan Yaşar: "Tehlikeli bir dönemdeyiz ve 2008'den sonraki en düşük seviye"

"Yüzden 15 seviyeden korkmalıyız. Suyu çok dikkatli kullanmalıyız"

"Rahat bir yaz dönemi geçirmemiz için en az yüzde 35'lere gelmesi lazım"

"Tehlike sadece İzmir'de değil; Aydın, Denizli, Muğla, İstanbul, her yerde tehlike var"

İZMİR - İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan ve tehlike çanlarının çaldığı Tahtalı Barajında, su seviyesi yüzde 15.29'a geriledi. Son 16 yılın en düşük seviyesine gelen barajla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Tehlikeli bir dönemdeyiz ve 2008'den sonraki en düşük seviye. Yüzden 15 seviyeden korkmalıyız. Suyu çok dikkatli kullanmalıyız. Su kesintileri yapılabilir, normaldir; ama bunu siyasileştirmemeliyiz. İzmir'in rahat bir yaz dönemi geçirmesi için en az yüzde 35'lere gelmesi lazım. Tehlike sadece İzmir'de değil; Aydın, Denizli, Muğla, İstanbul, her yerde tehlike var" dedi.

İzmir'de son aylarda yağış miktarının ciddi manada düşmesi barajları kötü etkiledi. İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılaşan Tahtalı Barajında ise su seviyesi kritik bir seviyeye geldi. Barajda su seviyesi yüzde 15.29'a gerilerken, bu oran son 16 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Diğer barajların doluluk durumları ise şöyle;

Balçova Barajı yüzde 14.86, Gördes Barajı yüzde 2.89, Ürkmez Barajı yüzde 9.79, Güzelhisar Barajı yüzde 66.66, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 9.79

"Bu seviyelerden korkmalıyız. Su kesintileri yapılabilir, normal"

Barajlardaki bu kritik seviye tedirgin ederken, Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu seviyelerden korkmalıyız" dedi. Su seviyesinin 2008 yılından bu tarafa en düşük seviyeye gerilediğini ifade eden Yaşar, "Yüzde 15 seviyesi İzmir için çok düşük ve korkmalıyız. Su kesintileri yapılabilir, normaldir; ama bunu siyasileştirmemeliyiz. Biz suyumuzun yüzde 30'u gibi bir kısmını Tahtalı Barajından sağlıyoruz; yani ciddi bir kısım" ifadelerine yer verdi.

"İzmir'de su kullanımı bilim dışı"

"Yağışlar biraz daha eksik yağmaya devam edecektir; ama sanırım mart ayından sonra rahatlarız" diyen Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in su kullanımında büyük yanlışlar olduğunu ileri sürdü.

İzmir'de suyun pahalı olmasının en büyük nedeninin yer altından su alınması olduğunu anlatan Doğan Yaşar, "Bizim yaptığımız çok büyük yanlışlar var; yani İzmir'de su kullanımı gerçekten bilim dışı. 2020'de bütün barajlar doluyken; 'barajlardan çekin şu suyu. Bırakın kuyuları, yer altı sularını' dedik; ama yüzde 60 gibi bir su, yüzde 55 gibi bir su yer altından çekildi, şuanda da çekiliyor. Yer altından, daha derinden su almak demek; daha çok enerji demektir, daha çok ağır metal demektir, daha çok para demektir. İzmir'in şuanda Türkiye'de suyu en pahalı kullanan il olma nedeni de budur. Barajlar doluyken, barajdan çekilmelidir su; ama bunu yapmadı belediye. Bugün dünyada baktığınız zaman, gelişmiş ülkelerde yeraltı sularını kullanamazsınız. Cezaları çok ağırdır. İzmir'de, mart ayından sonra belki yüzde 35 olmasa bile ben yüzde 30'lara geçeceğine, bu sayede yazı rahat geçireceğimizi düşünüyorum. Nüfusumuz çok fazla artmaya başladı. Bir sonraki kurak dönemi biz çıkartamayabiliriz" şeklinde konuştu.

"Tehlike sadece İzmir'de değil; Aydın, Denizli, Muğla, İstanbul, her yerde tehlike var"

Doğan Yaşar, son olarak şöyle devam etti:

"2020 sonrası kurak bir dönem geçireceğimizi çok uzun yıllardan beri anlatıyoruz. 2020 sonrası bir La Nina sistemi geldi; La Nina sistemleri soğumadır ve kuraklıktır. 2020 yılında başlayan La Nina sistemi, normalde 1 yıl kadar devam ederken, bu sefer 3 yıl sürdü; yani 2020, 2021 ve 2022'de çok ciddi olarak yağışlar düştü. Böylece bütün barajlarımız boşaldı. 2023'e geldik ve bir Süper El Nino; yani bu 3 yılın acısını çıkartan bir Süper El Nino gerçekleşti ki Süper El Nino demek; sıcaklık, okyanusların çok ısınması ve çok ısınma demek; çok yağmur demektir. Gerçekten de olağanüstü yağışlarla kapattık 2023'ü. Ülkemize de yüzde 12 gibi fazla yağdı. Tehlike sadece İzmir'de değil, bütün Batı Anadolu çok büyük tehlikede; Aydın, Denizli, Muğla, İstanbul, her yerde çok büyük bir tehlike var su açısından. Bu yıl Süper El Nino gerçekten müthiş yağışlarla biraz rahatlatır gibi oldu; ama şuanda yeniden La Nina'ya dönüş var; yani yeniden serinleme ve yağışların azalması demektir."

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tahtalı Barajı, Doğan Yaşar, Hava Durumu, Türkiye, Sağlık, Çevre, Genel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Genel İzmir'de Su Krizi: Tahtalı Barajı'nda Seviyeler Kritik Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:57:26. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Su Krizi: Tahtalı Barajı'nda Seviyeler Kritik Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.