Olası İstanbul depreminde 39 ilçenin yardımına 39 il koşacak - Son Dakika
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Olası İstanbul depreminde 39 ilçenin yardımına 39 il koşacak

Olası İstanbul depreminde 39 ilçenin yardımına 39 il koşacak Vali Yardımcısı Hersanlıoğlu: "Deprem durumunda İstanbul'da 39 ilçe 39 ille eşleştirildi" Biruni Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün ve İstanbul Gazeteciler...

26.02.2025 18:01  Güncelleme: 18:06
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Olası İstanbul depreminde 39 ilçenin yardımına 39 il koşacak

Vali Yardımcısı Hersanlıoğlu: "Deprem durumunda İstanbul'da 39 ilçe 39 ille eşleştirildi"

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün ve İstanbul Gazeteciler Federasyonu'nun desteğiyle ile düzenlenen 'Afetlerde Medya ve STK'ların Rolü' panelinde afet süreçlerinde medya ve STK'ların kriz yönetimindeki rolü ele alındı.

Biruni Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen panel, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, İstanbul Gazeteciler Federasyonuve Türk İnternet ve Medya Birliği'nin destekleriyle gerçekleşti. Afet süreçlerinde kriz yönetiminin ele alındığı panelde İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, IGAFED Genel Başkanı Adil Koçalan yer aldı.

"İl genelinde olan 23 çalışma grubu faaliyetlerini sürdürüyor"

İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul'da iki plan üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bir tanesi afet müdahale planı. Bu plan, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörün içerisinde olduğu plan. Bu plan 23 çalışma grubunu içeriyor. Sayın Valimizin emri gereği bütün ilçelerde il genelinde olan 23 çalışma grubu faaliyetlerini sürdürüyor. Zaman zaman tatbikatlar yapıyor. Buna ben tabiri caizse 'felakete hazırlık planı' diyorum. Bununla alakalı olarak, özellikle arama kurtarma faaliyeti noktasında STK'lardan çok ciddi destek görüyoruz" dedi.

"Deprem durumunda İstanbul'da 39 ilçe 39 ille eşleştirildi"

Olası bir depremle ilgili yapılan planlamadan söz eden Hersanlıoğlu, "İstanbul özelinde ilk 12 saatte, bir deprem durumunda 39 ilçe 39 tane ille eşleştirilmiş durumda. Eşleştirilen illerin sayın valileri, imkan ve kabiliyetleriyle birlikte o ilçeye gelecekler. Ama bu, bir süre gerektiriyor. Bizim bu süre zarfında en büyük ihtiyacımız deprem arama kurtarma eğitimi almış insan kaynağı. Bununla alakalı rektör hocalarımızla iki toplantı yaptık. Acil durum ve afet yönetimiyle ilgili 2 yıllık yüksekokul olduğunu biliyorum. Bunu İstanbul için bir şans gördüğümü özellikle söylüyorum. Bu bölümün devamlılığının sağlanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Hersanlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan da önemli risk azaltma planı var. Risk azaltma planıyla alakalı olarak da sayın valimizin liderliğinde İstanbul risk azaltma planı yeniden revize edildi ve 1594 eyleme dönüştürüldü. Bu eylemler kamu kurum ve kuruluşlarına atandı. İlçe belediyelerimizin, büyükşehir belediyelerimizin kamu kurum ve kuruluşlarında yapması gereken eylemler var. Bu eylemler yapıldığı zaman oluşabilecek bir afette maddi manevi zararlar minimize edilmiş olacak."

"İstanbul için bir tedbir almamız lazım"

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, "Önümüzde büyük bir beklenti var. Doğal afetlerin sık beklendiği bir konumdayız. Dolayısıyla hep böyle toplantılar yapıyoruz ama sonuçta kaç kişiye ulaşıyoruz derseniz ben çok memnun değilim. Mevlana diyor ki, 'Akıl sonradan ah çekmek için değil, önceden düşünüp tedbir almak için.' Bizim acilen İstanbul için bir tedbir almamız lazım. Eğitim dediğiniz şey davranış değişikliğidir. Davranış değişmiyorsa, akıl yürütürseniz ama problemi çözemezsiniz, sonuç sıfır olur. O yüzden bu toplantılar çok hoş" dedi.

"Afet bilinci küçük yaşlarda aşılanmalı"

Afet bilincinin küçük yaşlarda aşılanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yüksel, "AFAD insan yetiştiriyor ancak okul öncesi öğrencisine, ilkokul öğrencisine kadar afet yönetimini öğretmemiz lazım. Bir şeyi öğrenirseniz çabuk unutursunuz ama onu anlarsanız, davranışınızı değiştirirseniz, alışkanlıklarınızı bir noktadan bir noktaya getirirseniz başarılı olursunuz. Bu ülkede herkes ilk ve acil yardımı, afet ve acil yardımı bilmeli. Herkes gibi yaparsak herkes gibi oluruz. Yaptığımız işe heyecan, motivasyon ve ruh katarsak o işi en iyi biz yaparız" ifadelerini kullandı.

"Asrın felaketi, ülkeye 100 milyar dolar zarar verdi"

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, afetlerin Türkiye ekonomisine verdiği zarara değinerek, "Kaybettiğimiz binlerce canların yanı sıra; 6 Şubat tarihindeki asrın felaketinin maliyetinin 100 milyar dolar gibi bir rakama ulaştığını biliyoruz. Hakeza geçmişte Gölcük depreminin 10-15 milyar dolar, 2020 depreminin 1,2 milyar dolar, 2021 Yılı Karadeniz bölgesi sellerinin 1 milyar dolar, Akdeniz Bölgesinde, 2021 yılında yaşanan orman yangınlarının 1,2 milyar dolar ekonomiye zarar verdiğini, 99 depreminin de Türkiye'nin Gayrisafi Milli Hasılasını bir yıl içinde yüzde 3,3 düşürdüğünü de biliyoruz" diye konuştu.

Medya-Sivil Toplum Kuruluşları iş birliği ele alındı

İGAFED Genel Başkanı Adil Koçalan ise yaptığı konuşmada;

"Afetler hususunda bilgilenme, medya ile afet yönetimi kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında doğrudan ve etkili çalışma ilişkileri kurma, Sivil Toplum Kuruluşlarının acil durum öncesinde ve sonrasında medya-afet ilişkisini daha etkin bir şekilde yönetebilmelerinin yollarını birlikte değerlendirebileceğimiz bir etkinlikte sizlerle birlikteyiz" ifadelerini kullandı. Koçalan konuşmasının devamında programın tüm destekçilerine teşekkür etti.

İki oturumdan oluşan program yapılan sunum ve bilgilendirmelerle son buldu.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum, İstanbul, Ekonomi, Deprem, Medya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Olası İstanbul depreminde 39 ilçenin yardımına 39 il koşacak - Son Dakika

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