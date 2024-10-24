Rektör Özkan, TUSAŞ'a Başsağlığı Diledi ve Cumhuriyet İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Rektör Özkan, TUSAŞ'a Başsağlığı Diledi ve Cumhuriyet İçin Yürüyüş Düzenlendi

Geniş Video İzle

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, TUSAŞ teskilinde yaşanan terör saldırısı sonrası başsağlığı ziyaretinde bulundu ve kampüste güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti. Ardından akademisyenler ve öğrencilerle birlikte dev Türk bayraklarıyla Cumhuriyet için bir yürüyüş düzenlendi. Rektör Özkan, bilimin önemine vurgu yaparak şehitlere rahmet diledi ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

24.10.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rektör Özkan TUSAŞ'a başsağlığı diledi

Özkan: " TUSAŞ binasının bulunduğu Akdeniz Üniversitesi kampüsünde de her türlü güvenlik önlemi alındı"

Ziyaret sonrası akademisyen ve öğrencilerin katıldığı dev Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kampüste bulunan TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'ni ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Ardından akademisyen ve öğrencilerin katıldığı dev Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Milli Muharip Uçak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi'ni ziyaret etti. Rektör Özkan'ı ziyarette Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ve TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Müdürü Mensur Tahiroviç karşıladı.

Güvenlik önlemi alındı

Rektör Özkan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Milli Muharip Uçak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Müdürü Mensur Tahiroviç nezdinde tüm TUSAŞ ailesine başsağlığı diledi. Rektör Özkan, geçmiş olsun dileklerini ve yaralılara acil şifalar dileğini ileterek TUSAŞ binasının bulunduğu Akdeniz Üniversitesi kampüsünde de her türlü güvenlik önleminin alındığı bilgisini paylaştı.

"Tüm gücümüzle çalışmak zorundayız"

Rektör Özkan, "Ülkemiz için, milletimiz için tüm gücümüzle çalışmak zorundayız. Daha azı ile yetinme şansımız yok. Dün Üniversitemizde de bir ofisine ev sahipliği yapmakla gurur duyduğumuz, ülkemizin gözbebeği TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını hep birlikte gördük. Yerli ve milli savunma sanayi alanında çok önemli çalışmalara imza atan TUSAŞ'ın hedef alınması, aslında bilimin ve araştırmanın ülkemiz için ne kadar kritik ve hassas bir nokta olduğunu gösteriyor. Bu zorlu coğrafyada, bu zorlu çağda biz bilim insanlarına düşen en büyük görev, ülkemiz için bilim üretmek, araştırma yapmak ve ülkemizi daha ileriye taşımaktır." dedi.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Rektör Özkan, "Bunu ülkemizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, kahraman ecdadımıza ve tüm şehitlerimize borçluyuz. Bu vesileyle dün yaşanan hain saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Onlara borcumuzu bilimin ışığında çalışarak ödemeliyiz. Kendine motivasyon kaynağı arayanlar şehitlerimizi düşünsün. Dün evlilik yıl dönümünde şehit edilen TUSAŞ mühendisi Zahide Güçlü'yü düşünsün. Hiç kimse yaptığı çalışmayı küçümsemesin. Ülkemizi bilimsel ve fikri anlamda ileriye taşıyacak her çalışma kutsaldır. Ben böyle düşünüyor, böyle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk bayraklarıyla yürüdüler"

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan TUSAŞ ziyaretinin ardından Akdeniz Üniversitesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet İçin Koş Akdeniz etkinliğine katıldı. Etkinlik, yaşanan terör saldırısı nedeniyle yürüyüş olarak düzenlenirken, öğrenciler ve akademisyenler dev Türk bayrağı ile kampüs içinde yürüyüş gerçekleştirdi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü önünden başlayan yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre de katıldı.

"Çok üzüntülüyüz ancak hiç kimse bizi yıldıramaz"

Koşu öncesinde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Biliyorsunuz aslında bir koşu planlamıştık ancak dünkü menfur saldırıdan sonra bunu yürüyüşe döndürdük. Çok üzüntülüyüz. Ancak hiç kimse bizi yıldıramaz. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak. Sevgili öğrencilerimiz, lütfen sahip çıkın ülkemize, cumhuriyete. Siz sahip çıkacaksınız, bundan sonra biz bayrağı size devredeceğiz. Daha güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız şimdiden kutlu olsun. Kendine iyi bakın güzel bir yürüyüş diliyorum" dedi.

Rektör Özkan'ın konuşmasının ardından yürüyüş gerçekleştirildi.

Rektör Özkan, TUSAŞ\'a Başsağlığı Diledi ve Cumhuriyet İçin Yürüyüş Düzenlendi
Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Cumhuriyet Bayramı, Özlenen Özkan, Güvenlik, Akdeniz, Rektör, Genel, Terör, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Genel Rektör Özkan, TUSAŞ'a Başsağlığı Diledi ve Cumhuriyet İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’nda güvenlik toplantısı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
15:47 Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
07:20 Kerem Aktürkoğlu’nun golü Benfica’ya yetmedi Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi
01:33 Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:01 Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı Terör hedefleri yerle bir edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi
23:35 Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor
23:03 En mutlu günüydü Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay En mutlu günüydü! Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay
23:00 Cevdet Yılmaz’dan ’Güvenlik zafiyeti’ iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
22:57 Hain saldırının ardından Ankara ve İzmir’de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi Hain saldırının ardından Ankara ve İzmir'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi
22:34 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’da bir ilke imza attı Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da bir ilke imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 17:54:22. #1.13#
SON DAKİKA: Rektör Özkan, TUSAŞ'a Başsağlığı Diledi ve Cumhuriyet İçin Yürüyüş Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.