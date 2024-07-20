Sakarya'da Orman Yangınlarında Artış: Jandarma Uyardı - Son Dakika
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Sakarya'da Orman Yangınlarında Artış: Jandarma Uyardı

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Sakarya'da geçen yılın aynı dönemine göre orman yangınlarında 2 buçuk kat artış yaşandığı belirtildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, bölgedeki orman yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, doğayı koruma çağrısı yaptı. Jandarma tarafından yapılan açıklamada, orman yangınlarının büyük bir tehlike arz ettiği ve çoğunlukla insan kaynaklı olduğu vurgulandı. Vatandaşlardan anız yakmamaları, piknik ateşlerini suyla söndürmeleri ve çöpleri doğaya atmamaları istendi.

20.07.2024 02:07
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Sakarya'da geçtiğimiz yıla göre orman yangınlarında 2 buçuk kat artış yaşandı: Jandarma uyardı

SAKARYA - Sakarya'da geçen yılın aynı dönemine göre 2 buçuk kat artış yaşanan orman yangınlarına karşı jandarma uyardı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 1 Mayıs- 15 Temmuz 2023 tarihleri arasında toplam 68 yangın ihbarı alınırken, 2024 yılının aynı döneminde ise 173 yangın ihbarı alındı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre orman yangınlarında yaklaşık 2 buçuk kat artış yaşandığını belirtildi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada, "Zengin kültürel mirası, gök mavisi kıyıları ve yeşilin her tonunu barındıran doğasıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı misafirin uğrak noktalarından birisi olan Sakarya İli arazisinin yüzde 43'lük (202.708,0 ha) bölümünün ormanlar ile kaplı olması sebebi ile bölge orman ve örtü yangınlarına karşı büyük bir tehlike arz etmektedir. İl genelinde her yıl ortalama 200-250 civarında orman yangını meydana gelmektedir. Son olarak; Pamukova İlçesi Mekece Mahallesinde meydana gelen orman yangınına 2 helikopter, 20 söndürme aracı bunlarla birlikte teknik personel ve 2 adet dozer, Jandarma personelinin üstün gayretiyle ile yangının yayılmasına izin verilmeden müdahale edilmiştir. Yapılan son teknik incelemeler neticesinde herhangi bir can kaybı bulunmadığı ancak 100 dönüm ormanlık alan ve zirai alan yanarak tahrip olmuştur.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 01 Mayıs-15 Temmuz 2023 tarihleri arasında toplam 66 yangın ihbarı alınırken, 2024 yılının aynı döneminde ise 173 yangın ihbarı alınmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre yangın sayısında 2 buçuk kat artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu da yanan ormanlık alanların eski haline geri getirilmesi için çok uzun bir zaman, maliyet ve iş gücü demektir. Bu orman yangınlarının büyük bölümü küçük çaplı örtü yangını olup yüzde 95'i insan kaynaklıdır. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı olarak 'Doğadaki en büyük erdem yaşatmaktır' sloganıyla vatandaşlarımızdan; özellikle orman yangınlarına sebep olabilecek davranışlardan kaçınmalarını, anızları yakmamalarını, gelişigüzel yerlerde piknik ateşi yakmamalarını, piknik ateşlerini suyla söndürmelerini ve tamamen söndüğünden emin oluncaya kadar alandan ayrılmamalarını, yangına sebebiyet verebilecek çöp ve şişelerin araziye atılmamasını, seyahat esnasında araçtan dışarıya izmarit atmamalarını istirham ediyoruz. Yanan orman değil geleceğimiz!" ifadelerine yer verildi.

Sakarya\'da Orman Yangınlarında Artış: Jandarma Uyardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sakarya'da Orman Yangınlarında Artış: Jandarma Uyardı - Son Dakika

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