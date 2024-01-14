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Sultangazi'de 'En Mutlu Şehir Sinop Dayanışma Günleri' başladı - Son Dakika
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Sultangazi'de 'En Mutlu Şehir Sinop Dayanışma Günleri' başladı

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Anadolu Kültür Festivali, 'En Mutlu Şehir Sinop Dayanışma Günleri' ile devam etti. Sinop şehrinin lezzetlerinin ve kültürel güzelliklerinin tanıtıldığı programda Kuzey Irak'ta şehit olan askerler için de dualar edilerek Kuran'ı Kerim tilaveti okundu.

14.01.2024 - 09:40,
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Sultangazi'de "En Mutlu Şehir Sinop Dayanışma Günleri" başladı

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Anadolu Kültür Festivali, "En Mutlu Şehir Sinop Dayanışma Günleri" ile devam etti. Sinop şehrinin lezzetlerinin ve kültürel güzelliklerinin tanıtıldığı programda Kuzey Irak'ta şehit olan askerler için de dualar edilerek Kuran'ı Kerim tilaveti okundu.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Anadolu Kültür Festivali, "En Mutlu Şehir Sinop Dayanışma Günleri" ile devam etti. Uğur Mumcu Mahallesi etkinlik alanında düzenlenen programda 2023 TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin en mutlu ili seçilen Sinop şehrinin kültürel müzikleri, yiyecekleri ve kıyafetleri tanıtıldı. Etkinliğe, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sinop Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, MHP MYK üyesi Davut Haskırış, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, Büyük Birlik Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, Ak Parti Sultangazi Gençlik Kolları İlçe Başkanı Yasin Bakırcı, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Başkan Dursun'a hediye olarak forma ve gemi figürü takdim edildi. Etkinlikte, Kuzey Irak'ta şehit olan askerler için sela verilirken Kuran'ı Kerim tilaveti yapıldı. Başkan Dursun ile beraber protokol üyeleri program sonunda vatandaşlara keşkek ikram etti.

"Rabbim bizlere bir daha bu tür zamanlar yaşatmasın"

Etkinlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Anadolu Kültür Festivali kapsamı içerisinde Sultangazi'de bugün Sinoplularla, mutlu şehirle bir aradayız. Sinop Dayanışma Günü'ndeyiz ama bugün tabii çok üzüntülü bir anımız. Türkiye'de milletimizin derin acılar yaşadığı, şehitlerimizin acısını yaşadığımız bir gündeyiz. Rabbimden şehitlerimizin yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim bizlere bir daha bu tür zamanlar yaşatmasın. Tanıtım günlerimiz, Anadolu Kültür Festivali'ndeki günlerimiz büyük bir coşkuyla devam ediyor. Yaklaşık 3 buçuk aydır bu süreç devam ediyor. Anadolu'yu tanıtmaya, Anadolu'daki insanları bir araya getirmeye, onları bir araya getirirken mutlu zamanlarına şahitlik etmeye gayret ediyoruz. Yeme içme kültürlerimizi ve elbette şehirlerini tanıtmaları için de bir mekan oluşturuyoruz. Birçok insanın bir araya gelmesine vesile olan bu etkinlik alanımız insanların özlemlerini giderdikleri, birbiriyle dayanışmalarını artırdıkları çok güzel bir mekan oldu, çok uzun zamandır coşkuyla geçti. İnşallah bugün de Sinoplularla yine devam etmiş olacağız. Dediğim gibi bugün çok özel bir gün oldu, şehitlerimizin olduğu bir gün. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve mevlit okumalarıyla etkinliğin sürecini devam ettirmeye çalıştığımız iki gün olacak. Sinoplu kardeşlerimizi Sultangazi'ye çağırıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen kardeşlerime, Sinoplulara canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da burada güçlü bir şekilde çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Sultangazi\'de \'En Mutlu Şehir Sinop Dayanışma Günleri\' başladı
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Sultangazi'de 'En Mutlu Şehir Sinop Dayanışma Günleri' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de 'En Mutlu Şehir Sinop Dayanışma Günleri' başladı - Son Dakika
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