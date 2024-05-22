10 İl için Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Güncel

Özel\'in işaret ettiği MHP\'li iki isimden zehir zemberek yanıt

Gazze\'de katliam sürerken iki ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Ayrıca İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre Kocaeli, Sakarya, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Kile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklığın genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde ise yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.