10 İl için Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

10 İl için Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Geniş Video İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Ayrıca İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Toz taşınımı beklendiğinden vatandaşlar uyarıldı.

22.05.2024 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 il için yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Ayrıca İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre Kocaeli, Sakarya, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak. İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Kile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklığın genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde ise yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

10 İl için Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Eskişehir, Akdeniz, Sakarya, Kocaeli, Aksaray, Karaman, Marmara, Ankara, Konya, Niğde, Düzce, Bolu, Ege, Çevre, Hava Durumu, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 İl için Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:41 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 13:16:36. #1.13#
SON DAKİKA: 10 İl için Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement