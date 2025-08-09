10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Başladı

Bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirilen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", Yenikapı Gösteri ve Sanat Merkezi'nde okurlarla buluştu.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Basın Yayın Birliği, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen fuarın bu yılki teması, "kültürel ilişkilerin sürdürülebilirliği" olarak belirlendi.

Arapça konuşulan ülkeler dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı özelliğini taşıyan fuarda bu yıl 24 ülkeden 300'ü aşkın yayınevi yer alıyor.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, fuarın açılışında yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gül, "Bir işi yapmaktan daha kıymetli olan, onun devamlılığını sağlamaktır. Fuar, bu yıl 10. kez düzenleniyor. Burada her yıl bir öncekinden daha iyisi yapılarak önemli birikim oluştu. Arapça, bizim için sadece bir dil değil inancımızın ve kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Biz, Türkçeyi ne kadar önemsiyorsak Arapçayı da o kadar önemsiyoruz." dedi.

"Arapça, bu toprakların ilk anından beri olan bir dildir"

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Genel Koordinatörü Muhammed Ağırakça, fuarın 10 yıl önceki hayalin sonucu olduğunu belirterek, "Bugün 30'a yakın ülkeden 300'den fazla yayınevini burada ağırlıyoruz. Çok önemli bir kültürel buluşmaya şahitlik ediyoruz. Bu, sadece bir kitap fuarı değil. Türkiye'de Arapça öğrenen bir neslin buluşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Arapçanın Türkiye için önemine dikkati çeken Ağırakça, "Bize, 'tersine göç'ün başladığı, muhacirlerin evine döndüğü bir zamanda neden bu kitap fuarını yaptığımız sık sık soruluyor. Böyle bir durumda Arapçanın geleceğini merak edenler var. Arapça, bu toprakların ilk anından beri olan ve Müslümanlar var olduğu sürece olacak bir dildir." şeklinde konuştu.

" Gazze'de soykırım yapan siyonistlerin varlığı, kitabın tahrifinden kaynaklanmaktadır"

25. ve 26. Dönem AK Parti Siirt Milletvekili ve sosyolog Prof. Dr. Yasin Aktay, fuarın bu yılki sloganının "Arapça kalır" olduğunu hatırlatarak, "Biz, 15 sene devam eden bir göç imtihanıyla karşı karşıya kaldık ve bu sınavı severek gönülden yerine getirmeye çalıştık. Buraya gelen kardeşlerimizi güzelce karşıladık ve ağırladık. Fuar da bu süreçte ortaya çıkmış bir etkinliktir. Bugün öyle görünüyor ki bu yolculuğun sonuna geldik. Kardeşlerimiz ülkelerine, topraklarına geri dönüyorlar. Biz, onlar için sevinçli ama ülkemizdeki Arap nüfusu azalacak diye de buruğuz." diye konuştu.

Fuarın kitabın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Aktay, şunları kaydetti:

"Kitap, herkes için bir rahmet olmuyor, bazıları için bir imtihana dönüşüyor. Gazze'de soykırım yapan siyonistlerin varlığı, kitabın tahrifinden kaynaklanmaktadır. Siyonistler, kendilerini dünyanın efendisi zannediyorlar. Bu bakış açışı, hikmetten uzaklaşan bir okuma biçiminin sonucudur. Allah'tan dileğimiz, bizi ayetleri okuyan değil onlarla arınarak hikmete ulaşanlardan kılmasıdır."

Arapçanın öneminin göçle birlikte azalmayacağının altını çizen Aktay, "Arapça, bizim ana dillerimizdendir. Onunla bağımız hiçbir zaman kopmaz ve kopmayacaktır. Türkler, Müslümanlaştıkça dillerini Kur'an'ın diline yaklaştırmış ve onu kendi dilleri haline getirmişlerdir. O, bizler için bir nurdur, Allah'ın bize bir lütfudur. Bizim yaptığımız, sadece o lütfa bir icabettir." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijitalleşmeyle birlikte büyük bir darbe gerçekleşti"

İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "kelime"nin geçirdiği dönüşüme dikkati çekerek, "Kelime, önce sadırlarda, sonra satırlarda, şimdilerde ise ekranlara inmiş durumda. İmam Gazali, insan bedenini bir ülkeye benzetir. Kalp, bu ülkenin sultanı, akıl veziri, kulaklar habercileridir. Dil, sultanın ve vezirin tercümanı, gözler ise o şehrin, evin kapısını bekleyen bekçilerdir." dedi.

Dijitalleşmenin ciddi problemlere yol açtığını vurgulayan Görmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dijitalleşmeyle birlikte büyük bir darbe gerçekleşti. Şehrin sınırlarını bekleyen bekçiler yani gözler, beden ülkesine bir darbe yaptılar. Kalbin ve aklın yönetimine son vererek "Bundan sonra her şeyi biz yapacağız." dediler. Dijitalleşmeyle, artık gözün ve görsel idrakin egemenliğini yaşıyoruz. Bundan dolayı bizler kitap okumaya, kitap fuarlarını gerçekleştirmeye, bu egemenliği kırmaya devam etmeliyiz. Sadırları ve satırları asla terk etmemeliyiz."

"Arapça, bizim için ümmetin ortak bir dili ve mirasıdır"

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç, Arapçanın Müslüman dünya için önemine işaret ederek, "Arapça, bizim için ümmetin ortak bir dili ve mirasıdır. Bizler, aynı kitabın müminleri olarak, kitabın öneminin artması gerektiğini düşünüyoruz. Bu, ümmetin birliğinin bir güvencisindir. Bizler, olması gerektiği üzere kitapla bulaşacak ve büyüyeceğiz. Bu, bizim en büyük duamızdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün de fuarın yayıncılar arasındaki sektörel işbirliği için önemli olduğunu vurgulayarak, "Fuar, Türkçe ile Arapça arasında önemli bir kültür köprüsü inşa etmeye devam ediyor. Her yıl ulusal ve uluslararası yeni bağlantılara imkan sağlıyor. Dil, medeniyetin evidir. İnancın, kardeşliğin, bir ve beraber olmanın adresidir. Fuar, iki dilin birlikteliğini sağlayarak zulme ve zalimlere karşı direncimizi de arttıracaktır. Bilhassa Gazze'deki masumların feryatları, bu konuda bize düşen görevleri çok derinden hatırlatıyor." diye konuştu.

Açılış programında Uluslararası Müslüman Alimleri Birliği Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği, Sudan Eski Vakıflar Bakanı Prof. Dr. İsam El Beşir, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Bağdatlı, Arap Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Bachar Chebaro ve 45 yıllık İsrail hapishanelerinde esir kalan ve Türkiye'nin girişimleri ile serbest bırakılan Nail Bergauthi de konuşma yaptı.

Fuarla, Türk ile Arap kültürleri arasında köprü oluşturulması amaçlanıyor

Merkezi Kahire'de bulunan "Arap Yayıncılar Birliği" tarafından da akredite edilen "Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı", her yıl ulusal ve uluslararası arenadan yüzlerce yayınevinin katılımıyla Arapça kitaba ilgisi olan binlerce ziyaretçiyi aynı çatı altında buluşturuyor. Fuar ile Türk-Arap kültürleri arasındaki ortaklıklar vurgulanarak iki kültür arasında köprü oluşturulması amaçlanıyor.

Fuar kapsamında çocuk etkinlik alanında Türkiye'de yaşayan Arap çocukların kendi kültürleri ile büyümelerine imkan sağlayan çeşitli etkinlik ve oyunlara yer verilirken gençlik köşesinde gençlerin kitaba temas ettikleri ve kültürel ortaklıkları yakından tecrübe ettikleri aktiviteler planlanıyor.

Ayrıca fuarın dil köşesinde Türkçe ve Arapça ortak kelimeler ve cümle kalıplarını tanıtan oyunlar ve yarışmalar düzenlenerek iki dilin ortak zenginlikleri vurgulanacak.

Fuarın dil köşesinde Türkçe ve Arapça ortak kelimeler ve cümle kalıplarını tanıtan oyunlar ve yarışmalar yapılarak iki dilin ortak zenginliklerine işaret edilecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de faaliyetlerini sürdüren Muhammed bin Raşid Kurumunun, Türkiye'de yaşayan özellikle genç nüfusun Arapça dil öğrenimini destekleyen "Dil Arabi" Projesi kapsamında da fuar alanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Fuar boyunca açık kalacak resim sergisinde her yıl olduğu gibi bu sene de pek çok sanatçının eserleri sanatseverlerle buluşacak.

"Copyright Corner"da Arap ve Türk yayınevleri bir araya gelerek telif görüşmeleri yapacak

Bu sene 3'üncüsü düzenlenecek "Copyright Corner"da Arap ve Türk yayınevleri bir araya gelerek telif görüşmeleri yapacak, iki dil arasındaki eser tercümeleri desteklenecek.

Yayın sektörünün önde gelen isimlerini buluşturan fuarda Cezayir, Fas, Filistin, Ürdün başta olmak üzere pek çok ülkenin yayıncı birliği başkanlarının yanı sıra Katar Kitap Fuarı Müdürü ve Birleşik Arap Emirlikleri çocuk Kitapları Platformu temsilcileri de yer alacak.

Kitapseverlerin hem akademik hem de kültürel Arapça kitap ihtiyacını karşılayan fuar, geçen yıl 130 bin ziyaretçiyi ağırladı. Fuara bu yıl 200 binden fazla kitapseverin gelmesi bekleniyor.

Fuar, 17 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.