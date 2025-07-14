15 Temmuz gazisi, basketbolla hayata tutundu

ANKARA'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan gazi Ahmet Gümüş (36), basketbolla hayata tutundu. Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda basketbol oynayan Gümüş, "Milli takıma girmek için çabalayacağım, çalışacağım" dedi.

Keçiören ilçesinde emlak ofisi sahibi Ahmet Gümüş, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında sokağa çıktı. Ahmet Gümüş, Jandarma Genel Komutanlığı önünde darbecilerin açtığı ateş sonrası karnından 3 kurşun ile vurularak ağır yaralandı. Gümüş, önce Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine 50'den fazla şarapnel parçası da isabet eden Gümüş, 15 gün yoğun bakımda kaldı ve 3 ameliyat geçirdi. Ardından, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Gümüş, omuriliğinden 4 ameliyat daha geçirdi. Yoğun bakım sürecinin ardından Gümüş'ün Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (Gaziler FTR) ve Bilkent Şehir Hastanesi'nde, fizik tedavi süreci başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastanede tedavi sürecinde ziyaret ettiği Gümüş, omuriliğinde oluşan hasar nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. 2018 yılında gazilik madalyasını alan Ahmet Gümüş, doktorlarının yönlendirmesiyle Gaziler FTR'de, TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda basketbola başladı. Basketbol ile yaşadığı süreci atlatan Gümüş'ün hedefi, takımında başarılı olup milli takıma girmek.

'FİLM SAHNESİ GİBİYDİ'

Gazi Ahmet Gümüş, 15 Temmuz 2016 günü, Gölbaşı'nda bulunan iş ortağının aramasıyla darbe girişiminden haberdar olduğunu söyleyerek, "Sonra Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile Külliye'nin oralara gittik, herkes duvar diplerine, araç altlarına yatıyordu. Genç bir çocuk vuruldu. Orada, Jandarma Komutanlığı'nın önündeki askerler hiçbir şekilde ambulansın yanaşmasına izin vermiyordu. Gidip yardımcı olalım diye, askerlerle konuşmak için Türk bayrağı aldık. Bayrağı önümüzde siper ederek, askerle konuşarak yaralıyı almaya çalıştık. Uyarı ateşi açtılar bize. Ama durmadık. Sonra benim sol bacağım komple havaya kalktı. Vücudumdan kanlar boşaldığını gördüm. O zaman ambulans gelmedi. Bir sivil vatandaş askerle arama aracını çekti ve yan koltuktan beni araca bindirdiler. O gece bir film sahnesi gibiydi aslında. O bombaların düşme anını, vurulma anımı unutmadım. Hiç tanımadığım biri, önüme arabasını siper etti, hastaneye götürdü. Hiç unutamadım bunları" ifadelerini kullandı.

'9 YILDA 17 AMELİYAT OLDUM'

15 gün sonra hastanede gözlerini açtığını ve yoğun bakımdan çıktığını belirten Gümüş, "3 mermi isabet etmiş vücuduma. Bir de bombanın şarapnel parçaları isabet etmiş. Yoğun bakımdan sonra kendime geldiğimde ayaklarımı hissetmediğimi fark ettim. Doktorlar, omuriliğimde kırık olduğunu, sinirlerimde tahribat olduğunu söylediler. 3 ay içerisinde 7 ameliyat geçirdim, omurilik yaralanması ve iç organ yaralanmaları nedeniyle. T12, L1 seviyesinde sinir hasarı var omuriliğimde. Toplamda 9 yıl içerisinde 17 ameliyat oldum. Ardından, fizik tedavi ve rehabilitasyon dönemim oldu. 9 yıldır fizik tedavi görüyorum" dedi.

Gümüş, doktorlarının yönlendirmesiyle basketbola başladığını belirterek, "Doktorlarım bana ısrarla 'sosyal hayatını da bırakma, sosyal hayatına da adapte ol' dediler. Baya hareketli, çok güzel bir spor. Basketboldaki hareket oranı bana iyi geldi. Sonra fizik tedavi için bıraktım bir süre. Şimdi tekrar döndüm. 2 aydır TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda oynuyorum. Bana çok iyi geliyor. Bütün engellilere tavsiye ediyorum spor yapmalarını kendilerini bulmaları için. Milli takımda olmak için çabalayacağım, çalışacağım. Milli takımda olursam çok mutlu olurum. Şu an tek hedefim basketbol" diye konuştu.

'ONUN UMUDU HASTALARIMIZA İLHAM VERİYOR'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emre Adıgüzel ise 15 Temmuz'un çok karanlık bir gün olduğunu belirterek, "15 Temmuz günü biz sağlık çalışanları hastanelerde, kan merkezlerinde, acil servislerde ya da ameliyathanelerde görevimizin başındaydık. ve aslında sadece mesleklerimizi değil, aynı zamanda sağlık çalışanı olarak bir nevi vatana karşı olan görevimizi yerine getirdik. Biz 15 Temmuz'dan bu yana gazilerimizin fiziksel sorunlarıyla baş etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bunun yanında ruhsal problemleri de iyileştirmek için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. ve bunu yaparken de her bir gazimize ayrı bir hassasiyetle dokunmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz karanlık bir gündü ama bu millet gerçekten canını hiç düşünmeden feda edebileceğini o gün ispatladı. Gazimiz Ahmet Gümüş, şu anda kendi yaşamında engelleri de olsa bir şekilde hayata tutunan, kendi işini halleden, artık her yere tek başına gidip gelen bir omurilik yaralısı durumunda gazimiz. ve gerçekten de çok gayretli, umutlu. Hatta onun umudu artık bize ve hastalarımıza ilham verir seviyede" ifadelerini kullandı.