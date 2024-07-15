15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı Sonuçları - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı Sonuçları

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, 41 ilden 274 sporcunun katılımıyla yapıldı. Yarışta dereceye giren sporcular, Grand Yazıcı Club Termal Otel'de düzenlenen törende ödüllerini aldılar. Yarışmada büyük erkek, büyük kadın, genç erkek, genç kadın, 17 yaş altı kadın ve 17 yaş altı erkek kategorilerinde dereceye giren sporcular belirlendi.

15.07.2024 15:54
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, 41 ilden 274 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Muğla'nın Menteşe İlçesinden başlayan yarışta bisikletçiler, 60 kilometrelik etabı yaklaşık 2 saatte geçerek, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının ardından suikast timinin saldırıda bulunduğu otele ulaştı.

Grand Yazıcı Club Termal Otel'in sahnesinde dereceye giren sporculara ödüllerini Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Emniyet Müdürü Emre Alay, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel, kurum müdürleri ile ulusal bisiklet hakemleri verdi.

Yarışmada kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Büyük Erkek:

1- Adem Can Ateş (Karya Muğla Spor Kulübü)

2- Eren Baki Doğan (Edirne)

3- İsmail Ozan Aşılıoğlu (Karya Muğla Spor Kulübü)

Büyük Kadın:

1- Reyhan Yakışır (Velo Bursa Team Spor)

2- Gamze Ceyhan (Alanya Bisiklet Performans Spor)

3- Esra Nevin Çakıcı (Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği)

Genç Erkek:

1- Muhammed Ali Sünbül (Taşkent Spor)

2- Hamdi İbrahim Şekerci (Taşkent Spor)

3- Mustafa Demir (Taşkent Spor)

Genç Kadın:

1- Emine Irmak Sezer (Yalova Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü)

2- Tuğçe Bitirim (Bursa)

3- Azra Çalışkan (Koray Kimya Lüleburgaz Spor)

17 Yaş Altı Kadın:

1- Zeynep Bayram (Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü)

2- Sinem Keskin (Koray Kimya Lüleburgaz Spor)

3- Elif Keklik (Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü)

17 Yaş Altı Erkek:

1- Muhammet Umut Demircan (Koray Kimya Lüleburgaz Spor)

2- Necmettin Ali Örnek (Taşkent Spor)

3- Berkay Şahin (Konyaaltı Belediye Spor)

Kaynak: AA

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