20. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Endüstrileri Fuarı başladı

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SHENZHEN, 24 Mayıs (Xinhua) - 20. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Endüstrileri Fuarı (ICIF) Perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde başladı. Organizatörlere göre, fiili katılımla ve çevrimiçi olarak aynı anda düzenlenen beş günlük etkinliğe 6.000'den fazla devlet kurumu, kültürel kuruluş ve işletme katıldı ve etkinlik kapsamında 120.000'den fazla sergi açıldı.