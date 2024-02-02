2023 Yılı İçin Yabancı Paraların Değerlemesi İçin Kurlar Belirlendi

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Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2023 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacakla borçların değerlemesinde 2023 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.

Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2023 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Listede öne çıkan kurlar şöyle:

DÖVİZLER KUR (TL) 1 ABD Doları 29,4382 1 Azerbaycan Yeni Manatı 17,2196 1 BAE Dirhemi 7,9704 1 Brezilya Reali 6,0723 1 Çin Yuanı 4,1212 1 Gürcistan Larisi 10,9616 1 Hindistan Rupisi 0,35431 1 Irak Dinarı 0,02251 1 İngiliz Sterlini 37,4417 100 İran Riyali 0,06970 100 Japon Yeni 20,7467 1 Katar Riyali 8,0303 1 Kuveyt Dinarı 95,2683 1 Rus Rublesi 0,32611 1 Suudi Arabistan Riyali 7,8501 1 Ürdün Dinarı 41,5348 1 Euro 32,5739 EFEKTİFLER KUR (TL) 1 ABD Doları 29,4176 1 Avustralya Doları 19,9292 1 Danimarka Kronu 4,3604 1 Euro 32,5511 1 İngiliz Sterlini 37,4155 1 İsveç Kronu 2,9279 1 İsviçre Frangı 34,9141 100 Japon Yeni 20,6700 1 Kanada Doları 22,1140 1 Kuveyt Dinarı 93,8392 1 Norveç Kronu 2,8839 1 Suudi Arabistan Riyali 7,7913

Kaynak: AA