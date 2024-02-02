2023 Yılı İçin Yabancı Paraların Değerlemesi İçin Kurlar Belirlendi

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2023 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacakla borçların değerlemesinde 2023 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.
Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.
Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2023 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.
Listede öne çıkan kurlar şöyle:
|DÖVİZLER
|KUR (TL)
|1 ABD Doları
|29,4382
|1 Azerbaycan Yeni Manatı
|17,2196
|1 BAE Dirhemi
|7,9704
|1 Brezilya Reali
|6,0723
|1 Çin Yuanı
|4,1212
|1 Gürcistan Larisi
|10,9616
|1 Hindistan Rupisi
|0,35431
|1 Irak Dinarı
|0,02251
|1 İngiliz Sterlini
|37,4417
|100 İran Riyali
|0,06970
|100 Japon Yeni
|20,7467
|1 Katar Riyali
|8,0303
|1 Kuveyt Dinarı
|95,2683
|1 Rus Rublesi
|0,32611
|1 Suudi Arabistan Riyali
|7,8501
|1 Ürdün Dinarı
|41,5348
|1 Euro
|32,5739
|EFEKTİFLER
|KUR (TL)
|1 ABD Doları
|29,4176
|1 Avustralya Doları
|19,9292
|1 Danimarka Kronu
|4,3604
|1 Euro
|32,5511
|1 İngiliz Sterlini
|37,4155
|1 İsveç Kronu
|2,9279
|1 İsviçre Frangı
|34,9141
|100 Japon Yeni
|20,6700
|1 Kanada Doları
|22,1140
|1 Kuveyt Dinarı
|93,8392
|1 Norveç Kronu
|2,8839
|1 Suudi Arabistan Riyali
|7,7913
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