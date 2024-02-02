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2023 Yılı İçin Yabancı Paraların Değerlemesi İçin Kurlar Belirlendi

2023 Yılı İçin Yabancı Paraların Değerlemesi İçin Kurlar Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2023 yılı için borsada rayici olmayan yabancı paraların değerlemesinde kullanılacak kurlar belirlendi. Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak. Vergi uygulamaları açısından bankaların ise 31 Aralık 2023 itibarıyla değerleme yaparken tebliğde belirlenen kurlar yerine TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri alış kurlarını kullanmaları gerekecek.

02.02.2024 11:05
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Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2023 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacakla borçların değerlemesinde 2023 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.

Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2023 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Listede öne çıkan kurlar şöyle:

DÖVİZLERKUR (TL)
1 ABD Doları29,4382
1 Azerbaycan Yeni Manatı17,2196
1 BAE Dirhemi7,9704
1 Brezilya Reali6,0723
1 Çin Yuanı4,1212
1 Gürcistan Larisi10,9616
1 Hindistan Rupisi0,35431
1 Irak Dinarı0,02251
1 İngiliz Sterlini37,4417
100 İran Riyali0,06970
100 Japon Yeni20,7467
1 Katar Riyali8,0303
1 Kuveyt Dinarı95,2683
1 Rus Rublesi0,32611
1 Suudi Arabistan Riyali7,8501
1 Ürdün Dinarı41,5348
1 Euro32,5739

EFEKTİFLERKUR (TL)

1 ABD Doları29,4176
1 Avustralya Doları19,9292
1 Danimarka Kronu4,3604
1 Euro32,5511
1 İngiliz Sterlini37,4155
1 İsveç Kronu2,9279
1 İsviçre Frangı34,9141
100 Japon Yeni20,6700
1 Kanada Doları22,1140
1 Kuveyt Dinarı93,8392
1 Norveç Kronu2,8839
1 Suudi Arabistan Riyali7,7913

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 2023 Yılı İçin Yabancı Paraların Değerlemesi İçin Kurlar Belirlendi - Son Dakika
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