Yeni Eğitim Yılı Törenleri Başladı

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Samsun, Amasya, Sinop, Kastamonu, Tokat, Çorum ve Çankırı'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Samsun'da İlköğretim Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'ın anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra İlköğretim Haftası kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın katılımıyla program düzenlendi.

Halk oyunu gösterisini izleyen Vali Tavlı, öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ağar, uzun bir tatilin ardından 262 bin 443 öğrenci, 21 bin 148 öğretmen ile okula kavuşmanın, tekrar bir arada olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Ağar, 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlıklarının tamamlandığını ifade ederek, "İlimizi her zaman bir adım daha öne taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Öğrencilerimizle 'Türkiye Yüzyılı' hedefine yürürken bu süreci, huzurun, kalkınmanın, bilim ve teknolojinin, barışın, istikbal ve istikrarın yüzyılı olarak inşa etmenin azim ve kararlığındayız." dedi.

Çorum

Çorum'da, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Merkez Adnan Menderes İlkokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın ilk ders zilini çalmasıyla birlikte öğrenciler sınıflarına geçti.

Dağlı ve beraberindekiler, sınıflarda ziyaret ettiği öğrencilerle sohbet etti.

Amasya

Amasya'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirilen törene, Vali Yılmaz Doruk, protokol üyeleri ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Amasya'da 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 56 bin 40 öğrenci eğitim görecek.

Ayrıca Tunceli'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 asker için kent genelindeki bütün okullarda saygı duruşunda bulunuldu.

Sinop

Sinop'ta yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Mustafa Özarslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci'nin konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, okul şarkıları seslendirdi.

Vali Özarslan ve protokol üyeleri, törenin ardından sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilere başarılı bir ders yılı diledi.

Kastamonu

Kastamonu'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Orhan Şaik Gökyay İlkokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaptığı konuşmada, bu yıl uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin faydalarından bahsetti. Dallı, eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili "Müfredat doğrultusunda kendisini tanıyan, değerlerine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerini tanıyan, aynı zamanda geleceğin teknolojisinde buluşan ve üreten bir gençlik yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, öğretmenlerden oluşan koro şarkılar seslendirdi.

Jimnastik gösterilerinin de yapıldığı programda, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci'nin ilk ders zilini çalmasıyla öğrenciler sınıflarına geçti.

Program Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan stantların gezilmesinin ardından sona erdi.

Programa, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ile vatandaşlar katıldı.

Tokat

Tokat'ta İlköğretim Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'na bulunan Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır'ın çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kır, burada yaptığı konuşmada, "2024-2025 eğitim öğretim yılına Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini ilk defa uygulamanın büyük heyecanı ile başlıyoruz. Öğrencilerimizin başarılarına, öğretmenlerimizin özverisine ve velilerimizin desteğine güveniyoruz. Hep birlikte Tokat'ta eğitimi daha ileriye taşıyacağız. Yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun." dedi.

Çankırı

Çankırı'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okulun son sınıf öğrencileri tarafından 1. sınıf öğrencilerine "hoş geldiniz" çiçeği takdim edilmesinin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi, şiirler okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, burada yaptığı konuşmada, eğitimin bir toplumun gelişmesinde ve geleceğe umutla bakabilmesinde en önemli unsur olduğunu söyledi.

Eğitim öğretim yılının 26 bin 367 öğrenci ve 1844 öğretmenle tüm kademelerde ders zilinin çalmasıyla başladığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Yenilenen eğitim programları ile birlikte öğrencilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Ülke genelinde olduğu gibi, ilimizde de eğitim ailesi olarak tüm çalışanlarımızla 2024-2025 eğitim öğretim yılına var gücümüzle hazırlandık. İl ve ilçelerimizde öğretmen ve personel ihtiyaçlarımızı tamamlamaya, iş gücü uyum programı ile okullarımıza 420 taze can ile destek olmaya çalıştık. Maarif Modeli ile ilgili ilimiz genelinde yönetici ve öğretmen eğitimlerimizi tamamladık. Eğitim ortamlarımızın iyileştirilme süreçleri ile ilgili 49 okulumuzda güçlendirme-onarım çalışmalarımızı 35 milyon 950 bin lira ödenek ile tamamlamaya çalıştık. Ücretsiz 290 bin 565 ders kitabı ve kaynak materyalimizi bugün itibariyle özel okullar da dahil olmak üzere öğrencilerimizin sıralarında hazır hale getirdik."

Öztürk, ???????yeni eğitim-öğretim yılının herkes için sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Demirel, kurum müdürleri ve protokol üyeleri, 1. sınıf şubelerini ziyaret ederek ücretsiz ders ve yardımcı kitapların dağıtımını gerçekleştirdi.