Kahramanmaraş\'ta Eğitim Yılı Başladı

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetin etkilediği Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Malatya'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Yaklaşık 300 bin öğrencinin bulunduğu Kahramanmaraş'ta 17 bin 668 öğretmen görev yapacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığı için yıkılan eski valilik binası önündeki törende gazetecilere kentin yaşanan felaketten ciddi anlamda olumsuz etkilendiğini söyledi.

Afet anından bu yana eğitim camiası olarak sürecin normalleştirilmesi adına büyük gayret sarf ettiklerini anlatan Baydur, şöyle konuştu:

"Bugün de hamdolsun öğrencilerimizi kazasız belasız güzel bir şekilde sınıflarına yerleştirmiş olduk. İnşallah güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Yaz boyu hazırlıklarımızı tamamladık. Hem okullarımızla ilgili birçok hazırlığımızı tamamladık hem de aynı zamanda Maarif Yüzyılı'yla ilgili yeni müfredatımızla alakalı bütün çalışmalarımız şu anda tamamlandı. Ücretsiz ders kitaplarımız okullarımızda öğrencilerimizle buluştu. Yaz boyu okullarımızın bakım, onarım ve küçük birtakım faaliyetleri de tamamlanmış oldu. Bugün inşallah güzel, verimli, faydalı bir süreci hep birlikte inşallah yaşamaya başlıyoruz."

Gaziantep

Gaziantep'te 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrenciler dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı olarak Gaziantep'te ilk ve ortaöğretim kurumlarında 750 bin öğrenci ve yaklaşık 34 bin öğretmen, 1490 okulda 2024-2025 eğitim öğretim dönemine başladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Hülya Mehmet Teymur İlkokulu'nda dersbaşı yapan öğrencileri ziyaret etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çeber, yaz boyu okulların tatil olduğunu ancak idareciler ve okul yönetimlerinin hiç durmadıklarını, hem okulları fiziken hazırladıklarını hem de yeni müfredat için çalıştıklarını söyledi.

Gaziantep'te yaklaşık 100 bin öğrencinin ilk kez eğitim öğretime başladığını belirten Çeber, "100 bin yeni evladımız eğitim hayatına katılmış oluyor. Onlara da mutlu, huzurlu bir eğitim dönemi diliyoruz. Biz, her şeyimizle hazırız. Okullarımız da hazır, 3 ay boyunca boş binalar, soğuk binalar olarak gördüğümüz okullarımız bugünden itibaren canlı yuvalara dönüyor. Artık sokaklarımız cıvıl cıvıl, hepimiz bundan dolayı gayet mutluyuz." dedi.

Şanlıurfa'da 754 bin öğrenci dersbaşı yaptı

Şanlıurfa'da öğretmen ve öğrenciler dersbaşı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kentte bulunan 2 bin 555 okuldaki 754 bin öğrenci ve 28 bin öğretmen için eğitim öğretim dönemi başladı.

Rasime Polat İlkokulu'nda yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu'nun konuşma yaptığı törende öğrenciler şiir okudu.

Halk oyunları gösterisinin de sunulduğu törende il protokolünün katılımıyla ilk ders zili çaldı.

Kilis'te 54 bin 850 öğrenci dersbaşı yaptı

Kilis'te ilk ve ortaöğretim kurumlarında 54 bin 850 öğrenci ve yaklaşık 3 bin öğretmen, 2024-2025 eğitim öğretim dönemine başladı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, Afife Keçik İlkokulu'nda dersbaşı yapan öğrencileri ziyaret etti.

Gazetecilere açıklama yapan Şahin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Şahin, 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra okullardaki iyileştirmelerin hızlı şekilde yapıldığını, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin sorunsuz şekilde başladığını belirtti.

4. sınıf öğrencisi Yiğit Numan Can da okulunu ve arkadaşlarını çok özlediğini ifade etti.

Adıyaman

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kentte bulunan 848 okuldaki 161 bin 362 öğrenci ve 10 bin 842 öğretmen için eğitim öğretim dönemi başladı.

Altınşehir İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Osman Varol ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun konuşma yaptı.

Halk oyunları gösterisinin de sunulduğu törende il protokolünün katılımıyla ilk ders zili çaldı.

Malatya

159 bin 116 öğrenci ve 12 bin 464 öğretmenin dersbaşı yaptığı Malatya'da da Fırat İlkokulu'nda tören düzenlendi, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da başta fiziki altyapının geliştirilmesi olmak üzere çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Malatya'da da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kaybedilen dersliklerin büyük bölümünün yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini anlatan Yavuz, "Kasım ayı itibarıyla yüzde 85'ini kaybetmiş olduğumuz derslikleri kazanmış olacağız." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca da öğrencilerin yetişmesinde öğretmenlerin gayreti kadar velilere de büyük yük düştüğünü ifade ederek, "Değerler eğitimi, milli, manevi değerlerimize yönelik projeler olacak ama veliler olarak öğrencilerimizi bu projelere katmanın telaşını, derdini gütmeliyiz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da deprem sonrası 8 okulun inşaatını bitirerek eğitim öğretime açtıklarını dile getirerek, "Yine bugün itibarıyla 25 okulumuz daha devreye girmiş durumdadır. Kasım ayı sonuna kadar 52 okulumuz devreye girecektir. Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanan 108 proje tamamlandığında kaybetmiş olduğumuz 855 dersliğin neredeyse iki katından fazlasına sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler folklor gösterisi sundu ve 4. sınıf öğrencileri, 1. sınıf öğrencilerine çiçek verdi.

Protokol üyeleri, daha sonra sınıflara geçerek öğrencilere boya seti ve çeşitli hediyeler dağıttı.