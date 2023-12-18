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2024 Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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2024 Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı başladı. Toplantıda, ekonomik veri ve raporların paylaşılması bekleniyor.

2024 Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Başladı
18.12.2023 - 14:01,
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ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 2'nci kez toplandı.

2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştiren komisyon, bugün ikinci kez toplandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun bakanlıktaki ikinci toplantısına Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık yaptı. Toplantıda işçi heyetine Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık etti. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve kara yollarında çalışan bir taşeron işçinin de yer aldığı toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.

Kaynak: AA
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